Stap 1 Voeg je script, artikel of idee toe Plak een bestaand script, voeg een artikel in, of schrijf een korte tekstprompt over de video die je wilt maken met AI. HeyGen structureert het in een helder verhaal met scènes, momenten en een duidelijke call-to-action, perfect voor contentmakers.

Stap 2 Kies animatiestijl, avatar en formaat Kies een sprekende avatar of eenvoudige gastheer, selecteer een animatiestijl en kies uw beeldverhouding voor web, sociale media of presentaties met behulp van een AI-videogenerator. Stem lettertypen, kleuren en logo af op uw merkkit met één klik.

Stap 3 Scènes, beweging en stem automatisch genereren Klik op genereren en laat HeyGen de volledige animatie bouwen met scènes, overgangen, voice-over en ondertiteling. Het systeem koppelt visuals aan het script zodat elke regel een duidelijk moment op het scherm heeft.