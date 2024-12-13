혜택과 가치
고품질 비디오로 수요 기반 웨비나와 팟캐스트를 확장하세요
AI 비디오로 웨비나와 팟캐스트를 만드세요
전통적인 웨비나와 팟캐스트 제작은 시간이 많이 소요되며 전체 팀이 필요합니다. HeyGen을 사용하면 AI 아바타와 자동화된 음성 오버를 사용하여 고품질의 수요응답 콘텐츠를 생성할 수 있어, 비디오 제작 조정에 신경 쓰지 않고 가치 전달에 집중할 수 있습니다.
흥미로운 비디오 클립으로 콘텐츠를 홍보하세요
눈길을 끄는 홍보 비디오로 더 많은 조회수를 얻으세요. 긴 웨비나나 팟캐스트를 추가 편집 없이 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 그리고 랜딩 페이지에 공유할 수 있는 짧은 클립으로 만드세요.
다양한 대상 청중을 위해 콘텐츠를 대규모로 재활용하다
웨비나와 팟캐스트 콘텐츠를 자동 AI 번역 및 립싱크 기능을 통해 쉽게 현지화하세요. 추가 제작 시간 없이 여러 언어로 버전을 만들어 도달 범위를 확장하세요.
고객 사례
마케터들이 어떻게 수요에 따른 콘텐츠를 확장하는지 알아보세요
온디맨드 웨비나와 팟캐스트를 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하고 고품질의 웨비나 녹화, 비디오 팟캐스트, 그리고 홍보 콘텐츠를 몇 분 안에 제작할 준비를 하세요—제작 팀 없이도 가능합니다.
웨비나, 팟캐스트 에피소드 및 홍보 클립을 위해 디자인된 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 한 번의 클릭으로 적용하여 일관된 브랜드 이미지를 연출하세요.
웨비나 대본, 팟캐스트 인트로 또는 프로모션 복사본을 업로드하고, 메시지를 전달할 생생한 AI 아바타를 선택하세요. 자신의 디지털 트윈을 사용하거나 250개가 넘는 AI 아바타 중에서 선택하여 진정으로 개인화된 느낌의 전문적이고 매력적인 비디오를 만드세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 로고, 브랜드 비주얼, 핵심 메시지를 추가하여 콘텐츠가 브랜드의 스타일과 목소리에 완벽하게 부합하도록 하세요.
HeyGen의 미디어 라이브러리에서 이미지, 아이콘, 애니메이션을 통합하여 주요 기능을 강조하고, 가치 제안을 강화하며, AI 생성 콘텐츠에서 복잡한 개념을 명확하게 전달하세요.
비디오가 다듬어지고 준비되면, 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, 소셜 미디어, 랜딩 페이지 또는 내부 채널 등 관객이 있는 곳이라면 어디든 공유하세요.
자주 묻는 질문
온디맨드 웨비나는 실시간 웨비나와 달리 관객들이 언제든지 시청할 수 있는 사전 녹화된 비디오 프레젠테이션입니다. HeyGen을 사용하면 AI 아바타, 맞춤형 템플릿, 자동 음성 오버를 사용하여 전문적인 온디맨드 웨비나를 쉽게 만들 수 있으며 비디오 제작 팀이 필요하지 않습니다.
HeyGen을 사용하면 AI 아바타, 자막, 그리고 시각적 요소를 추가하여 팟캐스트 콘텐츠를 매력적인 비디오 팟캐스트로 변환할 수 있습니다. 단순히 스크립트나 오디오를 업로드하고 아바타를 선택한 다음, 다양한 플랫폼에 공유할 수 있는 역동적인 비디오 팟캐스트를 생성하세요.
네! HeyGen을 사용하면 웨비나 등록이나 팟캐스트 청취를 촉진하기 위한 짧고 흥미로운 홍보 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다. 핵심 순간을 추출하고, 브랜드 비주얼을 추가하며, 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 그리고 랜딩 페이지를 위한 티저 클립을 만들 수 있으며, 이 모든 것이 AI에 의해 구동됩니다.
아니요. HeyGen은 비디오 편집자가 아닌 마케터를 위해 설계되었습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 도구를 사용하면 기술적인 기술이나 비싼 소프트웨어 없이도 고품질의 웨비나 및 팟캐스트 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
네! HeyGen을 사용하면 브랜드 색상, 글꼴, 로고, 오버레이를 사용자 정의하여 모든 플랫폼에서 시각적으로 일관된 콘텐츠를 유지할 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 장문의 콘텐츠를 짧고 공유하기 쉬운 클립으로 쉽게 나눌 수 있습니다. 주요 내용을 강조하고, 자막을 추가하며, LinkedIn, Instagram, 이메일 마케팅 캠페인 등 다양한 채널에 맞게 비디오 형식을 조정하세요.
네! HeyGen은 AI 기반의 비디오 번역, 음성 복제, 입모양 동기화를 제공하여, 추가 제작 비용 없이 웨비나와 팟캐스트를 여러 언어로 빠르게 현지화할 수 있게 해줍니다.
HeyGen은 B2B 마케터, 콘텐츠 제작자, 영업 팀, 교육자들이 웨비나, 비디오 팟캐스트, 홍보 콘텐츠를 효율적으로 제작하고 확장하는 데 사용되며, 종종 우리의 AI 팟캐스트 생성 기능을 활용합니다.
다양한 형식으로 비디오를 내보내 LinkedIn, YouTube, 이메일 캠페인, 회사 웹사이트 및 내부 커뮤니케이션 도구와 같은 플랫폼에서 공유할 수 있습니다. 고객들은 또한 Zapier를 사용하여 업로드 과정을 자동화합니다.
HeyGen을 사용하면 며칠이 아닌 몇 분 만에 완성도 높은 수요 웨비나 또는 팟캐스트 비디오를 만들 수 있습니다. 템플릿을 선택하고, 스크립트를 업로드하고, 아바타를 선택한 다음 최종 비디오를 내보내기만 하면—공유할 준비가 완료됩니다.