혜택과 가치
시청자가 실제로 시청할 시각적으로 매력적인 업데이트
몇 분 안에 업데이트를 생성하여 시간을 절약하세요
전통적인 뉴스레터를 만드는 것은 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 비디오 뉴스레터를 제작하는 것은 그렇지 않아야 합니다. HeyGen은 당신이 처음부터 비디오를 만들 수 있게 도와줍니다. 단순히 스크립트를 추가하고 당신의 글로 된 콘텐츠를 AI 파워 아바타가 등장하는 전문적인 비디오로 변환하세요. 촬영이나 편집은 필요 없습니다.
텍스트를 비디오로 변환하여 참여도를 높이세요
텍스트 기반 업데이트와 긴 이메일들은 종종 무시되곤 하지만, 비디오는 주목을 받습니다. HeyGen의 자산-비디오 기능을 사용하면, 단순 텍스트 기반 문서를 시각적으로 매력적인 비디오 업데이트로 변환하여, 관객들이 정보를 얻고 즐길 수 있도록 도와줍니다.
개인 맞춤화하고 업데이트를 수월하게 확장하세요
글로벌 기업, 특정 커뮤니티 또는 소셜 미디어 팔로워에게 말을 걸 때, HeyGen은 다양한 청중을 위한 비디오 업데이트를 맞춤화하는 데 도움을 줍니다. 여러 언어로 즉시 현지화하여 더 많은 사람들과 더 효과적으로 연결할 수 있습니다.
방법
HeyGen을 사용하여 뉴스레터 및 커뮤니티 업데이트를 만드는 방법
몇 분 안에 전문가 수준의 비디오 뉴스레터와 커뮤니티 업데이트를 제작하세요 - 비디오 제작 팀이나 편집 기술이 필요 없습니다.
몇 분 안에 전문가 수준의 비디오 뉴스레터와 커뮤니티 업데이트를 제작하세요 - 비디오 제작 팀이나 편집 기술이 필요 없습니다.
회사 업데이트, 콘텐츠 요약, 업계 뉴스를 위해 디자인된 맞춤형 AI 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 적용해 일관되고 브랜드에 맞는 비디오 경험을 제공하세요.
회사 업데이트, 콘텐츠 요약, 업계 뉴스를 위해 디자인된 맞춤형 AI 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 적용해 일관되고 브랜드에 맞는 비디오 경험을 제공하세요.
텍스트나 업데이트 스크립트를 업로드하고 700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 비디오를 해설할 아바타를 선택하세요. 개인적인 특색을 선호하신다면 더 진정성 있고 기억에 남는 관객 경험을 위해 자신의 디지털 트윈을 생성하세요.
텍스트나 업데이트 스크립트를 업로드하고 700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 비디오를 해설할 아바타를 선택하세요. 개인적인 특색을 선호하신다면 더 진정성 있고 기억에 남는 관객 경험을 위해 자신의 디지털 트윈을 생성하세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 AI가 생성한 비디오에서 텍스트, 글꼴, 색상을 수정하세요. 로고, 헤드라인, 그래픽 또는 주요 콘텐츠 클립을 추가하여 핵심 메시지를 강화하면서 브랜드 일체감을 유지하세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 AI가 생성한 비디오에서 텍스트, 글꼴, 색상을 수정하세요. 로고, 헤드라인, 그래픽 또는 주요 콘텐츠 클립을 추가하여 핵심 메시지를 강화하면서 브랜드 일체감을 유지하세요.
AI 구동형 현지화를 사용하여 몇 초 안에 비디오 뉴스레터나 커뮤니티 업데이트를 여러 언어로 번역하고 립싱크하세요, 그래서 추가 제작 비용 없이 전 세계 관객에게 당신의 소식을 전달할 수 있습니다.
AI 구동형 현지화를 사용하여 몇 초 안에 비디오 뉴스레터나 커뮤니티 업데이트를 여러 언어로 번역하고 립싱크하세요, 그래서 추가 제작 비용 없이 전 세계 관객에게 당신의 소식을 전달할 수 있습니다.
비디오 뉴스레터나 커뮤니티 업데이트가 완성되면, 이메일, 소셜 미디어, 커뮤니티 플랫폼, 내부 포털, 또는 YouTube 등 관객이 업데이트를 선호하는 어느 곳이든, 원활한 공유를 위해 선택한 형식으로 내보내세요.
비디오 뉴스레터나 커뮤니티 업데이트가 완성되면, 이메일, 소셜 미디어, 커뮤니티 플랫폼, 내부 포털, 또는 YouTube 등 관객이 업데이트를 선호하는 어느 곳이든, 원활한 공유를 위해 선택한 형식으로 내보내세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 제작 팀 없이도 기업이 매력적이고 확장 가능한 기업 비디오 교육을 제작할 수 있도록 돕는 AI 기반 비디오 생성 플랫폼입니다. 이를 통해 컴플라이언스 교육, 리더십 개발, 소프트웨어 튜토리얼, 그리고 DEI 프로그램을 신속하고 효율적으로 만들 수 있습니다.
전통적인 뉴스레터와 회사 업데이트는 종종 간과되거나 무시되는 반면, 비디오 콘텐츠는 주목을 끌고 참여도를 높이는 것으로 입증되었습니다. HeyGen을 사용하면 정적인 이메일을 관객이 더 시청할 가능성이 높고, 기억하며, 행동을 취할 가능성이 있는 역동적인 비디오로 쉽게 전환할 수 있습니다.
HeyGen은 다양한 뉴스레터 및 커뮤니티 업데이트 비디오를 만드는 데 완벽합니다, 예를 들면:
- 회사 공지 – 리더십 업데이트, 분기별 리뷰, 직원 스포트라이트
- 콘텐츠 요약 – 블로그 게시물, 업계 보고서 또는 소셜 미디어 하이라이트 요약
- 산업 뉴스 및 동향 – 시장 통찰과 신흥 트렌드를 여러분의 청중에게 알기 쉽게 분석해 드립니다
- 커뮤니티 업데이트 - 다가오는 이벤트, 중요한 순간들 또는 독점 콘텐츠로 회원들을 참여시키기
HeyGen을 사용하면 몇 분 안에 완성도 높은 비디오 뉴스레터를 제작할 수 있습니다. 단순히 템플릿을 선택하고, 스크립트를 추가하며, AI 아바타를 선택한 다음 시각적 요소를 맞춤 설정하기만 하면 됩니다—촬영, 음성 녹음, 후반 작업 없이도 말이죠.
네! HeyGen을 사용하면 브랜드의 색상, 글꼴, 로고, 시각적 요소를 사용자 정의하여 비디오를 만들 수 있으며, 모든 업데이트가 회사의 정체성과 메시징에 부합하도록 보장합니다.
물론입니다. HeyGen을 사용하면 다양한 지역, 팀 또는 대상 그룹에 맞게 비디오 콘텐츠를 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. 메시지를 빠르게 조정하고 시각적 요소를 교체하며 동일한 업데이트의 여러 버전을 만들어 관련성을 보장할 수 있습니다.
HeyGen 비디오는 다양한 형식으로 내보내고 다음을 통해 공유할 수 있습니다:
- 이메일 뉴스레터 (내장하거나 직접 링크)
- 소셜 미디어 플랫폼(LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter 등)
- 커뮤니티 플랫폼(슬랙, 디스코드, 비공개 포럼)
- 내부 커뮤니케이션 채널(회사 인트라넷, 인사 포털, 팀 업데이트)
네. HeyGen의 AI 번역 및 립싱크 기능은 최소한의 추가 노력으로 전 세계 관객에게 다가갈 수 있게 도와줍니다.
HeyGen은 고가의 촬영, 편집, 그리고 음성 녹음 작업이 필요 없게 하여, 기업과 창작자들이 비용과 시간을 크게 절약하면서도 전문적인 품질의 비디오 업데이트를 제작할 수 있게 해줍니다.
HeyGen으로 비디오 콘텐츠를 업데이트하는 것은 간단합니다—스크립트를 편집하고, 시각적 요소를 업데이트한 다음, 몇 분 안에 비디오를 다시 생성하기만 하면 됩니다. 재촬영이나 복잡한 편집 없이, 필요할 때마다 새로운 업데이트를 할 수 있습니다.