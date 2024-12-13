카메라 없이 음악 비디오와 단편 영화를 만드세요

전통적인 음악 비디오와 단편 영화 제작은 광범위한 촬영, 편집, 그리고 후반 작업을 필요로 합니다. HeyGen은 이 과정을 자동화하여, 예술가들과 영화 제작자들이 AI 음악 비디오 생성기를 사용하여 효율적으로 그리고 대규모로 놀라운 콘텐츠를 제작할 수 있게 해줍니다.