혜택과 가치
AI 비디오 체험을 통해 언어 수업을 가르치세요
카메라 없이 고품질의 교육용 비디오를 제작하세요
전통적인 언어 교육 비디오는 종종 상당한 시간과 노력을 요구합니다. HeyGen은 워크플로우를 간소화하여 교육자, 튜터 및 전자 학습 플랫폼이 효율적으로 그리고 대규모로 고품질의 언어 학습 AI 콘텐츠를 생성할 수 있게 합니다.
AI 기반 비디오로 시각적인 강의 과정을 만드세요
AI 아바타를 활용하여 명확한 설명과 정확한 발음으로 수업을 진행하세요. 자막, 애니메이션, 그리고 실제 예시를 언어 학습 AI 비디오에 통합하여 어휘력, 문법, 그리고 문화적 통찰력을 강화시키세요.
모든 언어에 맞게 학습 AI 콘텐츠의 규모를 확장하고 지역화하세요
HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 통해 수업을 적응시키고, 대본을 수정하며, 영상을 수분 내에 다양한 언어로 번역할 수 있습니다. 전 세계 학생들에게 개인화된 언어 학습 AI 경험을 제공하세요. 비용이 많이 드는 재촬영이나 복잡한 후반 작업 없이도 말이죠.
고객 사례
교육자들이 어떻게 언어 학습을 확장하는지 알아보세요
언어 학습 비디오를 만드는 방법
HeyGen을 사용하여
HeyGen에 로그인하여 단 몇 분 만에 동적인 AI 생성 언어 학습 비디오를 제작 시작하세요.
교육 내용에 맞춰 사전에 디자인된 다양한 템플릿을 둘러보세요. 어휘 수업, 문법 설명, 회화 연습, 발음 연습 등을 포함합니다. 수업 계획에 맞는 템플릿을 선택하고 브랜드 키트를 즉시 적용하여 일관된 모습을 유지하세요.
언어 학습 스크립트를 업로드하고 현실감 있는 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 수업을 매력적이고 공감 가는 방식으로 진행하세요. 자막, B롤 영상, 그리고 문화적 시각 자료를 추가하여 몰입감 있는 학습 경험을 만들어보세요.
HeyGen의 사용하기 쉬운 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성표, 글꼴 및 레이아웃을 수정하세요. 학습을 강화하기 위해 어휘 카드, 번역 팝업 또는 발음 가이드와 같은 상호 작용 요소를 추가하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 말풍선, 발음 가이드, 시각적 신호를 사용하여 언어 수업을 더 매력적으로 만드세요. 시청자의 관심을 유지하고 이해를 높이기 위해 흥미로운 전환을 포함시키세요.
수업에 만족하면 AI 기반 비디오를 선호하는 형식으로 내보내어 언어 학습 플랫폼, YouTube, 소셜 미디어 또는 e-러닝 사이트에 공유하여 대상 청중에게 도달하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 사용자가 신속하게 흥미로운 언어 학습 AI 비디오를 만들 수 있게 해주는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 단어, 문법, 또는 문화적 뉘앙스를 가르치든, HeyGen은 수업 생성을 단순화하고 모든 수준의 학습자에게 최적화된 학습을 제공합니다.
HeyGen은 카메라 앞의 프레젠터, 비싼 제작 크루, 그리고 긴 편집 과정을 필요로 하지 않습니다. 대신에, 그것의 AI 아바타들이 일관되고 정확한 수업을 제공하여 언어 학습을 더 확장 가능하게 만듭니다.
네! HeyGen을 사용하면 AI 아바타를 맞춤 설정하여 여러 언어를 가르칠 수 있으며, 명확한 발음과 문화적으로 적절한 표현을 보장합니다.
물론입니다. HeyGen은 다양한 언어를 지원하여 전 세계 다양한 청중을 위한 다국어 언어 학습 AI 콘텐츠 생성을 간소화합니다.
HeyGen을 사용하면 스크립트나 비주얼을 간단히 수정하고 몇 분 안에 수정된 버전을 생성할 수 있습니다—번거로운 재촬영이 필요 없습니다.
네, HeyGen 비디오를 이러닝 플랫폼, 언어 앱, 소셜 미디어 또는 자신의 웹사이트에 최적화할 수 있습니다.
대부분의 교육자들은 내용의 복잡성과 맞춤화 수준에 따라 몇 시간 만에 전문적인 언어 학습 AI 비디오를 만듭니다.
아니요. HeyGen의 직관적인 인터페이스는 교육자, 언어 튜터, 콘텐츠 제작자를 위해 설계되었으며, 특별한 편집 또는 기술적인 기술이 필요하지 않습니다.
HeyGen은 어휘 구축, 문법 수업, 발음 안내, 문화 통찰 등을 위한 이상적인 플랫폼입니다—흥미로운 AI 주도 언어 학습 콘텐츠가 차이를 만드는 곳이라면 어디서든지요.
HeyGen에 가입하고 AI 기반 비디오 제작 기능을 탐색한 후, 오늘 바로 상호작용적이고 몰입감 있는 언어 학습 AI 수업을 디자인하세요.