혜택과 가치
AI 비디오로 가장 큰 이벤트 마케팅 과제를 해결하세요
몇 분 안에 고품질 이벤트 마케팅 프로모션을 만드세요
HeyGen을 사용하면 고품질 이벤트 마케팅 프로모션을 스크립트를 작성하는 것처럼 간단하게 만들 수 있습니다. 과정을 간소화하기 위해 준비된 다양한 템플릿 중에서 선택하세요. 컨퍼런스, 웨비나 또는 모임이든, 170개 이상의 지역과 방언으로 주목을 끄는 비디오를 제작하여 금방 공유할 수 있습니다.
AI 스피커가 진행하는 비디오로 초대장과 후속 조치를 개인화하세요
HeyGen을 사용하면 참석자들에게 이벤트 연사들(물론, 그들의 생생한 디지털 아바타)을 특징으로 하는 개인화된 비디오를 쉽게 보낼 수 있습니다. 등록자에게 감사 인사를 전하고, 이벤트 세부 사항을 공유하며, 흥미를 유발하기 위한 미리보기를 제공하세요. 기억에 남고 참여를 유도하는 경험을 만들어 사람들이 여러분의 이벤트에 대해 흥분하게 만들 것입니다.
행사 후 비디오 요약으로 마케팅 영향력을 극대화하세요
참가자 데이터를 행동으로 전환하세요. HeyGen을 사용하여 빠르게 개인화된 이벤트 요약, 주요 하이라이트 및 이벤트가 끝난 후에도 청중을 참여시키고 전환을 유도하는 후속 조치를 만드세요.
“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 해보는 일이라 고위험 고보상 상황이었기 때문에 그들 팀과 처음부터 매우 투명하게 협력했고, 그들을 완전히 신뢰했으며 그 결과가 전적으로 성공적이었습니다.”
이벤트 마케팅 비디오를 만드는 방법
HeyGen으로
HeyGen의 프로모션 비디오 제작기를 열고 카메라나 편집 기술이 필요 없이 이벤트를 홍보하거나 초대하거나 요약하는 비디오를 만들기 시작하세요.
이벤트 마케팅을 위해 디자인된 맞춤형 템플릿 라이브러리인 HeyGen의 프로모션 비디오 메이커를 탐색해보세요. 사전 이벤트 프로모션부터 개인화된 초대장, 사후 이벤트 요약에 이르기까지, 목표에 부합하는 템플릿을 찾을 수 있습니다. 브랜드 키트를 빠르게 적용하여 세련된 외관을 완성하세요.
자신이나 이벤트 연사의 디지털 아바타를 만들어 비디오를 진정으로 독특하게 만드세요. 단지 2분 길이의 비디오 녹화를 업로드하면, HeyGen의 프로모션 비디오 제작기가 연사의 생생한 AI 버전을 생성하여, 어떤 비디오에서도 개인화된 메시지를 전달할 준비를 합니다.
스크립트를 작성하거나 업로드하고 HeyGen의 프로모션 비디오 제작기가 AI 아바타를 사용하여 자연스럽고 매력적인 표정으로 메시지를 전달하게 하세요. 이벤트 로고, B롤 영상 또는 참석자들이 기대할 수 있는 것들의 미리 보기와 같은 추가적인 시각적 요소로 비디오를 강화하세요.
CSV로 참석자 목록을 업로드하거나 HeyGen의 프로모션 비디오 제작기를 CRM 또는 이벤트 등록 플랫폼과 연결하세요. 다양한 대상 고객 세그먼트별로 개별화된 비디오를 자동으로 생성하여 시간을 절약하면서도 개인적인 연결을 유지합니다.
비디오 제작이 완료되면 선호하는 형식으로 내보내거나 마케팅 자동화 도구와 HeyGen의 프로모션 비디오 제작기를 통합하여 비디오를 자동으로 생성, 개인화 및 전송할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
HeyGen을 사용하면 참여도가 높은 개인화된 비디오 프로모션과 초대장을 만들어 더 많은 참석을 유도할 수 있습니다. 전문가 수준의 비디오를 대상 관객에 맞춰 제작하여 붐비는 이메일함과 디지털 채널에서 돋보이게 하여 등록을 더 많이 유도하고 참석률을 높일 수 있습니다.
네! HeyGen을 사용하면 개인화된 비디오 초대장과 후속 조치를 쉽게 보낼 수 있습니다. 참석자에게 감사의 메시지를 전하거나, 이벤트를 미리 보여주거나, 세션의 세부 사항을 강조하기 위해 이벤트 연사나 그들의 디지털 아바타를 특징으로 하는 맞춤 메시지를 만드세요. 개인화된 접근은 흥분을 유발하고 관객의 참여를 유지합니다.
당신은 저희 프로모 비디오 메이커를 사용하여 몇 분 만에 멋진 이벤트 프로모션 비디오를 만들 수 있습니다. 단순히 스크립트를 입력하고 HeyGen의 사용 준비가 된 템플릿을 선택한 다음 필요에 따라 사용자 정의하면 됩니다. 디자인이나 편집 경험이 필요 없어서 과정이 빠르고 스트레스 없습니다.
물론입니다! HeyGen은 행사 후 개인화된 비디오를 전달하는 데 도움을 줍니다. 이에는 요약, 주요 정보, 감사 메시지 등이 포함됩니다. 참석자들의 다양한 부분에 맞춰 후속 조치를 맞춤 설정하여 행사가 끝난 후에도 관객의 참여를 유지하고 전환을 촉진하세요.
HeyGen은 컨퍼런스, 웨비나, 모임, 워크샵 등을 홍보하고 개인화하는 데 이상적입니다. 사전 이벤트 홍보부터 사후 이벤트 요약까지, HeyGen은 마케팅을 모든 단계에서 효과적으로 만들어줍니다.
네! HeyGen은 170개 이상의 지역 및 방언을 지원하여 전 세계 관객을 위한 이벤트 비디오를 현지화할 수 있습니다. 초대장이든, 홍보물이든, 후속 조치이든, 여러분의 메시지는 다양한 언어와 문화를 넘어 울림을 줄 것입니다.
HeyGen은 비싼 비디오 제작과 큰 창작 팀이 필요 없게 해줍니다. AI 기반 도구와 템플릿을 사용하면 많은 비용을 들이지 않고도 빠르게 고품질의 비디오를 만들 수 있어, 이벤트 성공을 극대화하는 데 자원을 집중할 수 있습니다.
네, HeyGen은 이메일 플랫폼, 소셜 미디어 도구 및 이벤트 관리 시스템과 매끄럽게 통합됩니다. 캠페인에 비디오를 쉽게 통합하여 이벤트 마케팅 워크플로우를 간소화하세요.
HeyGen은 개인화된 비디오 마케팅을 간단하고 접근하기 쉽게 만들어 돋보입니다. 일반적인 자료에 의존하는 대신, 특정 세그먼트에 맞춰진 비디오를 만들 수 있고, 스피커 아바타를 포함시키며, 당신의 이벤트를 차별화할 수 있는 매력적인 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.
시작하기가 쉽습니다. HeyGen에 가입하고, 이벤트를 위해 디자인된 템플릿을 둘러보고 다음 컨퍼런스, 웨비나 또는 모임을 홍보하기 위한 개인화된 비디오를 만들기 시작하세요. HeyGen을 사용하면 더 매력적인 캠페인을 전달하여 실제 결과를 얻을 수 있습니다.