AI 스피커가 진행하는 비디오로 초대장과 후속 조치를 개인화하세요

HeyGen을 사용하면 참석자들에게 이벤트 연사들(물론, 그들의 생생한 디지털 아바타)을 특징으로 하는 개인화된 비디오를 쉽게 보낼 수 있습니다. 등록자에게 감사 인사를 전하고, 이벤트 세부 사항을 공유하며, 흥미를 유발하기 위한 미리보기를 제공하세요. 기억에 남고 참여를 유도하는 경험을 만들어 사람들이 여러분의 이벤트에 대해 흥분하게 만들 것입니다.