혜택과 가치
명확하고 흥미로운 교육 및 튜토리얼로 AI 도입을 개선하세요
AI 튜토리얼을 위한 AI 비디오를 생성하여 영향력을 극대화하세요
AI에 대해 사람들에게 가르치는 더 좋은 방법은 잘 구성된 AI 튜토리얼 비디오를 통하는 것입니다. HeyGen은 이 과정을 자동화하여 개발자, 교육자 및 콘텐츠 제작자가 고품질의 AI 튜토리얼 비디오를 효율적으로 대규모로 생성할 수 있게 합니다.
AI 생성 아바타로 AI 학습을 강화하세요
전문적이면서도 매력적인 방식으로 생생한 AI 생성 아바타를 활용하여 AI 튜토리얼을 제공하세요. 복잡한 AI 개념, 워크플로우 및 도구들을 분해 설명하기 위해 애니메이션, 화면 녹화, 그리고 다이나믹한 시각 자료들을 통합하세요.
AI 튜토리얼 콘텐츠를 수월하게 확장하고 번역하세요
HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 AI 교육 콘텐츠를 신속하게 적용하고 업데이트하고, 스크립트를 수정하며, 170개 이상의 언어와 방언으로 비디오를 번역할 수 있습니다. 비싼 재촬영이나 복잡한 편집 없이 전 세계 청중을 위한 최신 AI 교육을 제공하세요.
“우리는 회사 전반에 걸쳐 AI를 어떻게 사용하는지에 대한 실용적인 AI 교육을 실시하며, 특정 도구에 대한 고급 교육도 진행합니다. 우리는 AI 스마트 인사이더 교육의 모든 코호트에게 HeyGen을 사용하는 방법을 가르칩니다.”
인공지능 튜토리얼 영상을 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 몇 분 만에 AI가 생성한 튜토리얼 비디오 제작을 시작하세요. 복잡한 AI 개념을 쉽게 이해하고 시각적으로 매력적으로 만듭니다.
AI 가이드, 머신 러닝 설명, 자동화 인사이트 또는 단계별 튜토리얼을 위해 디자인된 다양한 준비된 템플릿을 둘러보세요. 교육 목표와 일치하는 템플릿을 선택하고 전문적인 감각을 더하기 위해 브랜드 키트를 적용하세요.
자습서 스크립트를 업로드하고 현실적인 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 명확하고 흥미롭게 설명을 전달하세요. 학습 향상을 위해 B롤 영상, 다이어그램, 또는 AI 관련 시각 자료를 포함시키세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성, 글꼴 및 레이아웃을 정교하게 다듬으세요. 브랜딩 요소, 인포그래픽, 그리고 핵심 하이라이트를 추가하여 기술 주제를 더 쉽게 이해할 수 있게 만드세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 동적 그래픽, 특수 효과를 사용하여 교육 자료를 한 단계 높여보세요. 핵심 내용을 강조하기 위해 콜아웃, 캡션, 전환 효과를 추가하세요.
만족하면 AI 기반 튜토리얼을 선호하는 형식으로 내보내세요. YouTube, LinkedIn, 교육 플랫폼 또는 소셜 미디어에 공유하여 전 세계 관객을 교육하고 참여시키세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 교육자, 개발자 및 콘텐츠 제작자가 전문적인 AI 교육 비디오를 제작할 수 있도록 돕는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 설명 비디오, 도구 시연, AI 기반 워크플로우 생성을 단순화합니다.
HeyGen은 카메라 앞의 프레젠터, 비싼 제작 크루, 그리고 긴 편집 과정을 필요로 하지 않습니다. AI 아바타들이 AI 개념을 명확하고 체계적이며 흥미롭게 전달하여, 튜토리얼을 더 접근하기 쉽고 확장 가능하게 만듭니다.
네! HeyGen은 브랜드 정체성에 맞게 아바타를 사용자 정의할 수 있어, 관객에게 전문적이고 개인화된 경험을 보장합니다.
물론입니다. HeyGen은 다양한 언어를 지원하여 전 세계 대상으로 AI 교육 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 비디오 업데이트가 빠르고 간단합니다. 스크립트를 수정하고 시각적 요소를 조정한 다음 몇 분 안에 새 버전을 생성하세요—비싼 재촬영이 필요 없습니다.
네, HeyGen 동영상은 YouTube, 온라인 코스, 개발자 문서, 소셜 미디어 및 기술 블로그에 최적화되어 광범위한 대상에게 도달할 수 있습니다.
HeyGen을 사용하면 창작자들이 콘텐츠의 복잡성과 맞춤화 필요에 따라 몇 시간 만에 전문적인 AI 교육 비디오를 제작할 수 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 직관적인 플랫폼은 기술적인 비디오 제작 전문 지식이 필요 없이 개발자, 기술 교육자, 그리고 콘텐츠 제작자를 위해 설계되었습니다.
HeyGen은 AI 도구 사용법, AI 개념에 대한 설명 영상, AI 기반 워크플로우 가이드, 자동화 튜토리얼에 이상적입니다.
HeyGen에 가입하고, AI 기반 비디오 도구를 탐색한 후, 오늘 바로 정보 제공이 풍부하고 참여도 높은 AI 튜토리얼 콘텐츠 제작을 시작하세요.