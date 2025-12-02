동영상을 번역하세요

이탈리아어에서 영어로

이탈리아어 영상은 몇 단계만 거치면 명확하고 자연스러운 영어 영상으로 바꿀 수 있습니다. HeyGen AI는 이탈리아어 음성을 영어 자막이나 영어 보이스오버로 번역해 주어, 영어를 사용하는 시청자들도 영상을 쉽게 이해할 수 있게 해줍니다.

번역가를 고용하거나 복잡한 편집 도구를 사용할 필요 없이 짧은 클립, 긴 영상, 전체 YouTube 업로드까지 모두 번역할 수 있습니다. 모든 작업은 온라인에서, 바로 브라우저 안에서 이루어집니다.