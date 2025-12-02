동영상을 번역하세요

네덜란드어에서 영어로

HeyGen AI로 네덜란드어 동영상을 자연스럽고 명확한 영어로 번역하세요. 동영상을 업로드하면, 시스템이 음성으로 된 네덜란드어를 인식해 어디서나 활용할 수 있는 영어 자막이나 번역된 영어 영상으로 만들어 줍니다.

이 기능은 YouTube 동영상, 온라인 강의, 인터뷰, 마케팅 클립, 사내 교육 콘텐츠에 모두 잘 활용할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어 설치 없이, 모든 작업이 브라우저에서 바로 실행됩니다.



