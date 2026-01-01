모든 선도적인 AI 모델을 하나의 플랫폼에서.

Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana를 비롯한 모든 최신 AI 모델을 하나의 HeyGen 워크스페이스에서 사용하세요. 촬영 장면에 가장 잘 맞는 모델을 선택하고, 별도의 계정이나 설정 없이 하나의 프로젝트 안에서 자유롭게 섞어 활용할 수 있습니다.