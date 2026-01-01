모든 선도적인 AI 모델을 하나의 플랫폼에서.

Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana를 비롯한 모든 최신 AI 모델을 하나의 HeyGen 워크스페이스에서 사용하세요. 촬영 장면에 가장 잘 맞는 모델을 선택하고, 별도의 계정이나 설정 없이 하나의 프로젝트 안에서 자유롭게 섞어 활용할 수 있습니다.

HeyGen 로고와 이름, 더하기 기호, 그리고 Seedance 2.0 이름

바이트댄스의 Seedance 2.0 AI 비디오 생성기

비디오

ByteDance의 가장 진보된 비디오 모델이 이제 HeyGen에서 제공됩니다. 텍스트와 이미지를 사실적인 동작이 담긴 부드러운 멀티 샷 클립으로 변환하세요. 몇 초 만에 무료로 생성해 보세요.

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전면에 "Veo 3.1" 텍스트가 보이는 다양한 시각 자료의 콜라주.

Google의 Veo 3.1 AI 비디오 생성기

비디오

Google DeepMind의 가장 진보된 AI 비디오 모델이 이제 HeyGen에서 제공됩니다. 텍스트, 이미지 또는 첫 프레임과 마지막 프레임을 영화 같은 클립으로, 원음 사운드와 함께 변환하세요. 몇 초 안에 무료로 생성해 보세요.

지금 사용해보기

무엇을 만들고 싶든, 이제 바로 만들 수 있습니다

Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana와 나머지 HeyGen의 AI 스튜디오를 에디터에서 또는 하나의 HeyGen API를 통해 사용하려면 지금 가입하세요. 벤더를 이어 붙일 필요도, 촬영도 필요 없습니다.

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