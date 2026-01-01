모든 선도적인 AI 모델을 하나의 플랫폼에서.
Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana를 비롯한 모든 최신 AI 모델을 하나의 HeyGen 워크스페이스에서 사용하세요. 촬영 장면에 가장 잘 맞는 모델을 선택하고, 별도의 계정이나 설정 없이 하나의 프로젝트 안에서 자유롭게 섞어 활용할 수 있습니다.
바이트댄스의 Seedance 2.0 AI 비디오 생성기
비디오
ByteDance의 가장 진보된 비디오 모델이 이제 HeyGen에서 제공됩니다. 텍스트와 이미지를 사실적인 동작이 담긴 부드러운 멀티 샷 클립으로 변환하세요. 몇 초 만에 무료로 생성해 보세요.
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Google의 Veo 3.1 AI 비디오 생성기
비디오
Google DeepMind의 가장 진보된 AI 비디오 모델이 이제 HeyGen에서 제공됩니다. 텍스트, 이미지 또는 첫 프레임과 마지막 프레임을 영화 같은 클립으로, 원음 사운드와 함께 변환하세요. 몇 초 안에 무료로 생성해 보세요.
지금 사용해보기
무엇을 만들고 싶든, 이제 바로 만들 수 있습니다
Veo 3.1, Seedance 2.0, Nano Banana와 나머지 HeyGen의 AI 스튜디오를 에디터에서 또는 하나의 HeyGen API를 통해 사용하려면 지금 가입하세요. 벤더를 이어 붙일 필요도, 촬영도 필요 없습니다.