바이트댄스의 Seedance 2.0 AI 비디오 생성기
ByteDance의 가장 진보된 비디오 모델이 이제 HeyGen에서 제공됩니다. 텍스트와 이미지를 사실적인 동작이 담긴 부드러운 멀티 샷 클립으로 변환하세요. 몇 초 만에 무료로 생성해 보세요.
- 고품질 모션
- 멀티 샷 연속성
- 맞춤 프롬프트
Seedance 2.0로 무엇을 만들 수 있을까요
Seedance 2.0는 크리에이터와 팀을 위해 만들어진 AI 영상 모델입니다. 텍스트와 이미지를 영화 같은 클립으로 변환하고, 모든 샷을 직접 연출하며, HeyGen 안에서만으로도 바로 제작에 사용할 수 있는 영상을 완성해 보세요.
시네마틱 아바타 장면
맞춤형 배경, 의상, 조명, 제스처, 카메라 무빙까지 완전히 연출된 장면에서 당신의 AI 디지털 트윈을 활용하세요. Seedance 2.0은 모든 컷에서 당신의 모습을 일관되게 유지해, 각 AI 아바타 영상이 마치 같은 사람이 같은 날 같은 촬영장에서 찍은 것처럼 느껴지게 합니다.
AI로 생성된 B-롤
간단한 텍스트 프롬프트만으로 영화 같은 컷어웨이, 제품 비주얼, 소셜 클립, 트랜지션, 모션 씬을 만들어 보세요. Seedance 2.0은 AI B-roll 생성기로 작동하여, 별도의 스톡 라이브러리 없이도 텍스트를 바로 편집 가능한 영상으로 변환해 줍니다.
샷들을 시퀀스로 이어 붙이고, 모든 컷에서 캐릭터, 의상, 환경이 자연스럽게 이어지도록 유지합니다.
무한한 크리에이티브 스타일
당신이 상상할 수 있는 어떤 스타일이든, 텍스트에서 바로 영상으로 만들어 보세요. 하나의 모델로 제품 데모, 창업자 소개 영상, 초현실적인 비주얼, 라이프스타일 샷, 교육용 설명 영상, 시네마틱 광고까지 모두 HeyGen에서 제작할 수 있습니다.
스타일 락은 카메라와 환경이 바뀌어도 캐릭터와 함께 이동하며, 동일한 조명, 동일한 의상, 동일한 분위기를 유지합니다.
디렉터급 프롬프트 작성
하나의 프롬프트로 피사체, 장면, 카메라, 조명, 움직임, 분위기, 그리고 속도까지 모두 제어하세요. Seedance 2.0은 카메라 언어를 이해하므로, 느린 돌리, 더치 앵글, 매크로 풀백 같은 샷도 당신이 묘사한 그대로 구현됩니다.
캡션은 자동으로 추가되며 세로, 정사각형, 가로 컷에 맞게 올바른 크기로 조정됩니다.
크리에이터와 브랜드가 Seedance 2.0을 활용하는 방법
창업자 메시지와 제품 출시부터 설명 영상과 숏폼 소셜 콘텐츠까지, Seedance 2.0은 현대 팀이 영상을 제작하는 방식을 완벽히 지원합니다. HeyGen 안에서 하나의 워크플로우로 모든 채널, 형식, 타깃에 맞는 시네마틱 AI 영상을 생성하세요.
소셜 퍼스트 크리에이티브 클립
TikTok, Instagram, YouTube Shorts, LinkedIn에 최적화된 숏폼 영상을 제작하세요. 훅, 전환, 시각적 메타포, 아바타 장면, 브랜드 소셜 미디어 영상을 별도의 편집 팀 없이도 손쉽게 만들 수 있습니다.
창업자 및 브랜드 영상
공지사항, 제품 업데이트, 인사이트 리더십 콘텐츠, 그리고 창업자 메시지를 당신의 AI 디지털 트윈을 활용한 시네마틱한 창업자 영상으로 바꿔 보세요. 모션, 환경, B-롤을 더해 모든 메시지가 한층 고급스럽게 느껴지도록 만드세요.
교육 및 설명 영상
시각적 예시, 애니메이션 개념, 라이프스타일 장면, 보조 B-롤을 활용해 복잡한 아이디어를 더 쉽게 이해할 수 있도록 만드세요. 온라인 강의, AI 설명 영상, 온보딩, 교육 및 트레이닝 영상 콘텐츠에 특히 적합합니다.
제품 출시 콘텐츠
시선을 사로잡는 제품 출시 영상을 만들어 보세요. 시네마틱한 제품 샷, 기능 데모, 추상적인 비주얼, 세련된 전환 효과를 활용해 완성도 높은 영상을 제작할 수 있습니다. 소셜 포스트, 랜딩 페이지, 광고, 제품 데모 영상 캠페인에 최적화되어 있습니다.
팀은 Seedance 2.0으로 더 빠르게 제품을 출시합니다
Seedance 2.0을 활용해 스토리텔링을 확장하고 몇 시간 만에 캠페인을 완성하는 크리에이터와 브랜드의 이야기를 들어보세요.
자주 묻는 질문
Seedance 2.0은 무엇인가요?
Seedance 2.0는 텍스트와 이미지를 사실적이고 역동적인 영상 클립으로 변환하는 ByteDance의 시네마틱 AI 비디오 모델입니다. 카메라 연출, 캐릭터 일관성, 복잡한 장면을 한 번의 생성으로 처리할 수 있습니다. HeyGen에서는 Seedance 2.0을 AI 디지털 트윈 및 다른 모델들과 함께 하나의 워크플로우 안에서 사용할 수 있습니다.
Seedance 2로 무엇을 만들 수 있나요?
Seedance 2는 텍스트 프롬프트, 레퍼런스 이미지, 스토리보드를 기반으로 시네마틱하고 브랜드에 맞는 영상을 생성합니다. 광고, 트레일러, 설명 영상, 소셜용 짧은 클립, 일관된 캐릭터와 카메라 연출이 필요한 장편 시퀀스 제작까지 다양하게 활용해 보세요.
Seedance 2.0를 무료로 체험할 수 있나요?
네. 모든 계정에 포함된 크레딧으로 HeyGen에서 Seedance 2.0을 무료로 체험하실 수 있으며, 시작할 때 신용카드는 필요하지 않습니다. 테스트를 마신 후에는 유료 플랜을 통해 더 높은 해상도, 더 긴 클립, 그리고 월별 더 많은 생성 횟수를 이용하실 수 있습니다.
HeyGen에서 Seedance 2.0은 어떻게 사용하나요?
HeyGen에 로그인한 후 비디오 편집기를 열고 모델 선택기에서 Seedance 2.0을 선택하세요. 프롬프트를 입력하거나 참고 이미지를 업로드하고, 샷 방향을 설정한 뒤 생성하면 됩니다. 하나의 프로젝트 안에서 Seedance 2.0 클립을 AI 아바타, B-롤, 보이스, 음악과 이어 붙여 사용할 수 있습니다.
Seedance 2는 여러 가지 화면 비율을 지원하나요?
하나의 프롬프트로 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 비율 영상을 한 번에 생성하세요. 유튜브, TikTok, 릴스, 쇼츠, 유료 소셜 광고용 컷이 재편집 없이 바로 사용할 수 있는 형태로 제공됩니다.
결과물을 상업적으로 사용해도 안전한가요?
HeyGen에서 Seedance 2.0으로 생성한 영상은 광고, 소셜 게시물, 제품 출시, 클라이언트 납품물 등 상업적 작업에 여러분의 HeyGen 요금제에 포함된 상업용 라이선스 범위 내에서 사용할 수 있습니다. 무료 요금제에서 생성된 결과물에는 워터마크가 포함되며, 유료 요금제를 사용하면 워터마크가 제거되고 완전한 상업적 사용 권한이 부여됩니다.
Seedance 2.0로 입 모양 동기화, 음성, 음악까지 모두 생성할 수 있나요?
네. Seedance 2.0은 한 번의 생성으로 입 모양 동기화, 주변 사운드, 브랜드에 맞는 음악을 모두 지원하므로 별도의 보이스오버나 오디오 작업이 필요하지 않습니다. HeyGen에서는 완전한 제어를 원할 경우, 직접 만든 AI 보이스 클론을 적용하거나 커스텀 오디오를 업로드할 수 있습니다.
Seedance 2.0는 Sora, Veo, Kling과 어떻게 비교되나요?
Seedance 2.0는 시각적 품질과 모션 현실감 측면에서 OpenAI의 Sora, Google Veo, Kling과 견줄 만하며, 컷이 바뀌어도 캐릭터 일관성을 유지하고 한 번에 네이티브 오디오까지 생성한다는 점에서 앞서 있습니다. HeyGen의 더 큰 강점은 워크플로우입니다. 여러 도구의 결과물을 이어 붙일 필요 없이, 한 곳에서 Seedance 2.0과 아바타, 보이스, 자막, 편집 기능을 모두 함께 사용할 수 있습니다.
무엇을 만들고 싶든지, 이제는 모두 만들 수 있습니다
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