간단한 텍스트 프롬프트만으로 영화 같은 컷어웨이, 제품 비주얼, 소셜 클립, 트랜지션, 모션 씬을 만들어 보세요. Seedance 2.0은 AI B-roll 생성기로 작동하여, 별도의 스톡 라이브러리 없이도 텍스트를 바로 편집 가능한 영상으로 변환해 줍니다.

샷들을 시퀀스로 이어 붙이고, 모든 컷에서 캐릭터, 의상, 환경이 자연스럽게 이어지도록 유지합니다.