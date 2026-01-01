Google의 Veo 3.1 AI 동영상 생성기
Google DeepMind의 가장 진보된 AI 비디오 모델이 이제 HeyGen에서 제공됩니다. 텍스트, 이미지 또는 첫 프레임과 마지막 프레임을 영화 같은 클립으로, 원음 사운드와 함께 변환하세요. 몇 초 안에 무료로 생성해 보세요.
- 고품질 모션
- 멀티 샷 연속성
- 맞춤 프롬프트
Veo 3.1로 만들 수 있는 것들
Veo 3.1은 크리에이터와 팀을 위해 Google DeepMind가 개발한 AI 비디오 모델입니다. 텍스트, 이미지, 레퍼런스를 영화 같은 클립으로 변환하고, 첫 프레임과 마지막 프레임을 정밀하게 제어하며, HeyGen 안에서만으로도 바로 제작에 투입할 수 있는 수준의 영상을 완성해 보세요.
시네마틱 B-롤 생성
제품 출시, 설명 영상, 광고, 튜토리얼, 소셜 영상, 브랜드 캠페인을 위한 고품질 AI B-롤을 제작하세요. Veo 3.1은 간단한 프롬프트만으로도 사실적인 조명, 역동적인 카메라 무빙, 그리고 동일한 패스에서 생성되는 네이티브 오디오까지 갖춘 완성도 높은 모션 샷으로 바꿔 줍니다.
이미지에서 동영상으로
Veo 3.1 이미지-투-비디오 엔진으로 정적인 이미지를 생동감 있게 바꾸세요. 제품 사진, 라이프스타일 사진, 썸네일, 브랜드 비주얼을 자연스러운 동작, 조명 변화, 영화 같은 깊이감이 살아 있는 실제 제작용 영상으로 애니메이션화할 수 있습니다.
무한한 크리에이티브 스타일
설명할 수 있는 어떤 스타일이든, 텍스트에서 바로 영상으로 전환하세요. 하나의 모델로 제품 데모, 창업자 영상, 초현실적인 비주얼, 라이프스타일 샷, 교육용 설명 영상, 시네마틱 광고까지 모두 HeyGen에서 만들어 보세요.
스타일은 캐릭터와 함께 이동하며, 카메라와 환경이 바뀌어도 조명, 의상, 분위기가 모두 그대로 유지됩니다.
첫 프레임 및 마지막 프레임 제어
첫 프레임과 마지막 프레임 프롬프트를 통해 영상이 어디서 시작되고 어디서 끝나는지 정확하게 지정하세요. 전환 장면, 비포·애프터 연출, 제품 공개, 트랜지션, 장면 확장, 완성도 높은 히어로 샷까지 결과물을 완전히 제어하며 깔끔하게 만들어 보세요.
크리에이터와 브랜드가 Veo 3.1을 활용하는 방법
제품 출시와 브랜드 시네마틱부터 소셜 광고와 설명 영상까지, Veo 3.1은 현대 팀이 영상을 제작·배포하는 방식에 완벽히 맞춰져 있습니다. HeyGen 안의 단일 워크플로우에서 어떤 채널, 형식, 타깃 시청자에도 맞는 네이티브 사운드가 포함된 시네마틱 AI 영상을 생성하세요.
소셜 퍼스트 크리에이티브 클립
TikTok, Instagram, YouTube Shorts, LinkedIn에 최적화된 숏폼 영상을 제작하세요. 훅, 전환, 시각적 메타포, 아바타 장면, 브랜드 소셜 미디어 영상을 별도의 편집 팀 없이도 손쉽게 만들 수 있습니다.
창업자 및 브랜드 영상
공지사항, 제품 업데이트, 인사이트 리더십 콘텐츠, 그리고 창업자 메시지를 AI 디지털 트윈을 활용한 시네마틱 창업자 영상으로 만들어 보세요. 모션, 환경, B-롤을 더해 모든 메시지가 한층 고급스럽게 느껴지도록 하세요.
교육 및 설명 영상
시각적 예시, 애니메이션 개념, 라이프스타일 장면, 보조 B-롤을 활용해 복잡한 아이디어를 더 쉽게 이해할 수 있도록 만드세요. 온라인 강의, AI 설명 영상, 온보딩, 교육 및 트레이닝 영상 콘텐츠에 특히 적합합니다.
제품 출시 콘텐츠
시선을 사로잡는 제품 출시 영상을 제작해 보세요. 시네마틱한 제품 샷, 기능 데모, 추상적인 비주얼, 세련된 전환 효과를 활용해 완성도 높은 영상을 만들 수 있습니다. 소셜 포스트, 랜딩 페이지, 광고, 제품 데모 영상 캠페인용으로 최적화되어 있습니다.
팀은 Veo 3.1으로 더 빠르게 제품을 출시합니다
Veo 3.1을 사용해 스토리텔링을 확장하고 몇 시간 만에 캠페인을 완성하는 크리에이터와 브랜드의 이야기를 들어보세요.
자주 묻는 질문
Veo 3.1은 무엇인가요?
Veo 3.1은 Google DeepMind가 선보인 가장 진보된 AI 비디오 모델입니다. 텍스트 프롬프트, 참조 이미지, 그리고 첫 프레임 또는 마지막 프레임 입력을 활용해, 원음이 포함된 시네마틱 영상 클립을 사실적인 동작과 감독 수준의 카메라 제어와 함께 생성합니다. HeyGen에서는 Veo 3.1을 AI 아바타와 다른 비디오 모델들과 함께 하나의 워크플로우 안에서 사용할 수 있습니다.
Veo 3.1은 누가 만들었나요?
Veo 3.1은 Google의 AI 연구소인 Google DeepMind에서 개발한 모델입니다. Google의 대표적인 비디오 생성 모델의 최신 버전으로, OpenAI의 Sora 2와 직접 경쟁하는 제품입니다. HeyGen은 Veo 3.1을 직접 통합하여, 별도의 Google 또는 Gemini 계정을 관리하지 않고도 바로 사용할 수 있게 해줍니다.
Veo 3.1을 무료로 체험할 수 있나요?
네. 모든 계정에 포함된 크레딧으로 HeyGen에서 Veo 3.1을 무료로 체험할 수 있으며, 시작할 때 신용카드는 필요하지 않습니다. 유료 플랜을 이용하면 더 높은 해상도, 더 긴 클립, 월별 더 많은 생성 횟수, 그리고 워터마크 없이 상업적 이용 권한을 사용할 수 있습니다.
HeyGen에서 Veo 3.1은 어떻게 사용하나요?
HeyGen에 로그인한 뒤 비디오 편집기를 열고, 모델 선택기에서 Veo 3.1을 선택하세요. 프롬프트를 입력하거나, 참조 이미지를 추가하거나, 첫 프레임과 마지막 프레임을 설정해 원하는 샷을 제어할 수 있습니다. 같은 프로젝트 안에서 Veo 3.1 클립을 AI 아바타, B-롤, 보이스, 음악과 이어 붙여 하나의 영상으로 제작하세요.
Veo 3.1으로 만들 수 있는 최대 동영상 길이는 얼마인가요?
Veo 3.1은 한 번에 최대 수 초 길이의 클립을 생성하며, 첫 프레임·마지막 프레임 프롬프트를 사용해 장면을 확장하거나 HeyGen 에디터에서 여러 클립을 이어 붙일 수 있습니다. 클립당 최대 길이와 전체 프로젝트 길이는 사용 중인 HeyGen 요금제에 따라 달라집니다.
Veo 3.1은 오디오와 사운드를 생성할 수 있나요?
네. Veo 3.1은 영상과 동시에 자연스러운 오디오를 함께 생성하며, 여기에는 주변 소리, 효과음, 대사가 모두 포함됩니다. 즉, 별도의 보이스오버나 오디오 편집 단계가 필요 없습니다. HeyGen에서는 필요할 경우 직접 만든 AI 보이스 클론을 입히거나, 원하는 오디오를 업로드해 완전히 원하는 대로 제어할 수도 있습니다.
Veo 3.1로 만든 영상을 상업적으로 사용할 수 있나요?
HeyGen에서 Veo 3.1으로 생성한 영상은 광고, 소셜 게시물, 제품 출시, 클라이언트 납품물 등 상업적 작업에 여러분의 HeyGen 요금제에 포함된 상업용 라이선스 범위 내에서 사용할 수 있습니다. 무료 요금제에서 생성된 결과물에는 워터마크가 포함되며, 유료 요금제를 사용하면 워터마크가 제거되고 완전한 상업적 사용 권한이 부여됩니다.
Veo 3.1은 어떤 화면 비율을 지원하나요?
Veo 3.1은 16:9, 9:16을 포함한 세로, 정사각형, 가로 화면비로 영상을 생성하므로, 한 번의 프롬프트로 유튜브, 틱톡, 릴스, 쇼츠, 링크드인, 랜딩 페이지용 콘텐츠를 별도의 리크롭 없이 제작할 수 있습니다.
무엇을 만들고 싶든지, 이제는 모두 만들 수 있습니다
Veo 3.1과 HeyGen의 나머지 AI 스튜디오로 지금 바로 제작을 시작하세요. 별도 설정이나 촬영 없이, 탭만 열고 바로 시작하면 됩니다.