설명할 수 있는 어떤 스타일이든, 텍스트에서 바로 영상으로 전환하세요. 하나의 모델로 제품 데모, 창업자 영상, 초현실적인 비주얼, 라이프스타일 샷, 교육용 설명 영상, 시네마틱 광고까지 모두 HeyGen에서 만들어 보세요.

스타일은 캐릭터와 함께 이동하며, 카메라와 환경이 바뀌어도 조명, 의상, 분위기가 모두 그대로 유지됩니다.