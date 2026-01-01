신입 부동산 중개인으로서 두각을 나타내기 위해서는 Jim McDonner에게는 남들과는 다른 무언가를 하는 것이 필요했습니다.

미 해군에서 은퇴한 후 부동산 분야에서 두 번째 커리어를 시작한 짐은, 미국에서 가장 경쟁이 치열한 주택 시장 중 하나에 뛰어들었습니다. 노스웨스트 아칸소에는 월마트, 타이슨 푸즈, J.B. 헌트의 본사가 있으며, 매일 약 40명의 신규 거주자가 이 지역으로 이주하고 있습니다. 동시에 4,000명이 넘는 공인 중개사들이 이들의 비즈니스를 두고 경쟁하고 있습니다.

"나는 AI를 통해 네트워크를 구축할 수 있는 방법을 찾기 시작했습니다,"라고 짐은 말했다.

짐은 다른 사람들처럼 똑같은 매물 영상과 시장 업데이트를 만드는 대신, 교육에 집중했습니다. 그는 매주 구매자와 판매자가 가장 자주 묻는 질문에 답하며, 단순히 집을 광고하는 것이 아니라 시장을 설명해 주는 영상을 제작합니다.

HeyGen을 알게 된 후, Jim은 교육용 영상을 꾸준히 발행하고, 아칸소에 도착하기 전에 이주를 준비하는 구매자들에게 다가가며, 수십 년 동안 사업을 키워 온 에이전트들과 경쟁할 수 있게 해주는 워크플로를 구축했습니다.

반복 가능한 워크플로로 수시간의 편집 작업을 대체하기

HeyGen을 사용하기 전에는 영상 하나를 만드는 데 거의 하루가 걸리곤 했습니다. Jim은 주제를 조사하고, 스크립트를 작성하고, B-roll을 모으고, 내레이션을 녹음한 뒤, 이 모든 것을 Canva 안에서 일일이 수동으로 편집해 완성했습니다.

"영상 하나를 편집하는 데 몇 시간씩 쓰곤 했어요," 그가 말했다. "그럴 시간은 저에겐 없어요."

퀄리티를 높이기 위해 그는 전문 비디오그래퍼를 고용해 12편짜리 영상 시리즈를 제작했습니다. 결과물은 좋았지만, 제작 과정은 여전히 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸렸습니다. 그럼에도 그는 일주일에 한두 편의 영상만 겨우 올릴 수 있었고, 아예 올리지 못하는 주도 자주 있었습니다.

"별로 일관성이 없었어요," 그가 말했다. "제 채널이 전혀 반응을 못 얻은 것도 당연하죠."

짐은 일관성이야말로 영상이 실제 비즈니스 성장 동력이 될 수 있는지를 좌우한다는 것을 알고 있었지만, 바쁜 부동산 업무 일정에 맞는 워크플로우가 필요했다.

AI 기반 콘텐츠 시스템 구축하기

AI 자격증 과정을 마친 후, 짐은 자신의 비즈니스에 적합한 기술 스택을 구축하기 위해 수십 가지 AI 도구를 테스트하기 시작했습니다. 현재 그의 업무 프로세스는 거의 전부 자동화되어 있습니다.

그는 Manus로 최신 시장 동향을 조사하고, ChatGPT로 스크립트를 작성하며, Gamma로 구매자 및 재정착 가이드를 만들고, HeyGen's Video Agent를 사용해 자신의 브랜드 에셋으로 고급스러운 영상을 제작합니다.

그는 매주 월요일 아침마다 한 주의 콘텐츠를 계획하고, 스크립트를 작성한 뒤, 다섯 개의 영상을 생성하고 각각의 업로드 일정을 잡은 다음, 그 주의 다른 일들에 집중합니다.

“월요일 아침에 많아야 세네 시간만 투자하면 일주일치 분량의 영상을 모두 만들고 미리 예약까지 할 수 있어요.”라고 짐은 말했다.