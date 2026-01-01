신입 부동산 중개인으로서 두각을 나타내기 위해서는 Jim McDonner에게는 남들과는 다른 무언가를 하는 것이 필요했습니다.
미 해군에서 은퇴한 후 부동산 분야에서 두 번째 커리어를 시작한 짐은, 미국에서 가장 경쟁이 치열한 주택 시장 중 하나에 뛰어들었습니다. 노스웨스트 아칸소에는 월마트, 타이슨 푸즈, J.B. 헌트의 본사가 있으며, 매일 약 40명의 신규 거주자가 이 지역으로 이주하고 있습니다. 동시에 4,000명이 넘는 공인 중개사들이 이들의 비즈니스를 두고 경쟁하고 있습니다.
"나는 AI를 통해 네트워크를 구축할 수 있는 방법을 찾기 시작했습니다,"라고 짐은 말했다.
짐은 다른 사람들처럼 똑같은 매물 영상과 시장 업데이트를 만드는 대신, 교육에 집중했습니다. 그는 매주 구매자와 판매자가 가장 자주 묻는 질문에 답하며, 단순히 집을 광고하는 것이 아니라 시장을 설명해 주는 영상을 제작합니다.
HeyGen을 알게 된 후, Jim은 교육용 영상을 꾸준히 발행하고, 아칸소에 도착하기 전에 이주를 준비하는 구매자들에게 다가가며, 수십 년 동안 사업을 키워 온 에이전트들과 경쟁할 수 있게 해주는 워크플로를 구축했습니다.
반복 가능한 워크플로로 수시간의 편집 작업을 대체하기
HeyGen을 사용하기 전에는 영상 하나를 만드는 데 거의 하루가 걸리곤 했습니다. Jim은 주제를 조사하고, 스크립트를 작성하고, B-roll을 모으고, 내레이션을 녹음한 뒤, 이 모든 것을 Canva 안에서 일일이 수동으로 편집해 완성했습니다.
"영상 하나를 편집하는 데 몇 시간씩 쓰곤 했어요," 그가 말했다. "그럴 시간은 저에겐 없어요."
퀄리티를 높이기 위해 그는 전문 비디오그래퍼를 고용해 12편짜리 영상 시리즈를 제작했습니다. 결과물은 좋았지만, 제작 과정은 여전히 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸렸습니다. 그럼에도 그는 일주일에 한두 편의 영상만 겨우 올릴 수 있었고, 아예 올리지 못하는 주도 자주 있었습니다.
"별로 일관성이 없었어요," 그가 말했다. "제 채널이 전혀 반응을 못 얻은 것도 당연하죠."
짐은 일관성이야말로 영상이 실제 비즈니스 성장 동력이 될 수 있는지를 좌우한다는 것을 알고 있었지만, 바쁜 부동산 업무 일정에 맞는 워크플로우가 필요했다.
AI 기반 콘텐츠 시스템 구축하기
AI 자격증 과정을 마친 후, 짐은 자신의 비즈니스에 적합한 기술 스택을 구축하기 위해 수십 가지 AI 도구를 테스트하기 시작했습니다. 현재 그의 업무 프로세스는 거의 전부 자동화되어 있습니다.
그는 Manus로 최신 시장 동향을 조사하고, ChatGPT로 스크립트를 작성하며, Gamma로 구매자 및 재정착 가이드를 만들고, HeyGen's Video Agent를 사용해 자신의 브랜드 에셋으로 고급스러운 영상을 제작합니다.
그는 매주 월요일 아침마다 한 주의 콘텐츠를 계획하고, 스크립트를 작성한 뒤, 다섯 개의 영상을 생성하고 각각의 업로드 일정을 잡은 다음, 그 주의 다른 일들에 집중합니다.
“월요일 아침에 많아야 세네 시간만 투자하면 일주일치 분량의 영상을 모두 만들고 미리 예약까지 할 수 있어요.”라고 짐은 말했다.
모든 전환을 일일이 편집할 필요 없이, Video Agent가 자동으로 매력적인 시각 요소와 자막, 그리고 현지 B-롤 영상까지 생성해 줍니다.
"이제는 거의 전적으로 비디오 에이전트만 사용하고 있습니다."라고 그는 말했다.
그는 사실감에도 놀랐습니다. "거의 정지된 사진 한 장만으로도 그런 몸짓과 표정을 만들어낼 수 있다는 게 정말 놀라웠어요."라고 짐은 말했습니다. "내가 말해 주지 않으면 대부분의 사람들은 눈치채지 못합니다."
교육용 동영상으로 더 많은 구매자에게 다가가기
HeyGen을 도입한 이후, Jim은 일반적인 시장 동향 업데이트에서 벗어나 실제 구매자들의 질문을 바탕으로 한 교육용 콘텐츠 제작에 집중하게 되었습니다.
"누군가 제게 공감되는 질문을 하면 저는 작은 메모를 남깁니다," 그가 말했다. "그리고 그걸 바탕으로 대본을 쓰고 영상을 만들죠."
이 전략 덕분에 그의 시청자는 꾸준히 늘어나고 있습니다. 그의 YouTube 채널은 이제 구독자가 1,000명 이상이며, TikTok과 LinkedIn의 시청자도 계속해서 증가하고 있습니다. 더 중요한 것은, 그의 콘텐츠를 시청하는 사람들의 구성에 눈에 띄는 변화가 나타나고 있다는 점입니다.
그가 처음 채널을 시작했을 때는 시청자의 대부분이 다른 부동산 중개인이었습니다.
"지금은 제 시청자의 아마 70% 정도가 그 핵심 연령대에 속한다고 말할 수 있을 것 같습니다."라고 그는 25세에서 45세 사이의 구매자들을 가리키며 말했다.
그의 영상들은 이제 실제 비즈니스로도 이어지기 시작했다. 한 교육용 매물 소개 캠페인은 시장에 나온 지 불과 7일 만에 65만 달러짜리 부동산을 판매하는 데 도움을 줬다. 또 다른 영상은 멤피스에서 이주해 오는 구매자들을 끌어모았다.
그는 사람들이 노스웨스트 아칸소로 자주 이주하는 지역을 대상으로 한 교육용 영상 캠페인을 진행한 후, 캘리포니아에서 오는 문의도 확보하게 되었습니다.
그가 만든 가장 성공적인 영상 중 하나는 왜 Zillow의 Zestimate가 실제 시세와 자주 다른지 설명하는 내용이었다. 이 영상이 큰 인기를 끌면서, 어느 쇼핑객이 샘스클럽을 걷고 있던 짐의 목소리를 듣고 그를 알아볼 정도가 되었다.
"그녀가 다가와서 말했어요. '안녕하세요, 방금 Zillow에서 당신 영상을 봤어요.'"라고 짐은 말했다.
짐에게 그 순간은 자신의 교육 방식이 효과가 있다는 것을 확인시켜 주었습니다.
AI로 현대적인 부동산 비즈니스 구축하기
짐은 AI가 새로운 부동산 중개인들에게 제공되는 가장 큰 경쟁 우위 중 하나가 되었다고 믿습니다.
그는 만약 그것이 없었다면 여전히 영상을 직접 편집하고, 불규칙하게 콘텐츠를 올리며, 아칸소 주 밖의 재정착 구매자들에게 다가가기 위해 고군분투하고 있을 것이라고 말합니다.
"지금처럼 많은 시청자에게 다가갈 수는 없었을 겁니다," 그가 말했다.
오늘날 그는 자신의 마케팅에 HeyGen을 활용할 뿐만 아니라 다른 에이전트들에게도 이를 추천하고 있습니다. 그는 자신의 중개사무소에 있는 24명의 에이전트를 대상으로, AI를 활용해 일관된 영상 워크플로를 구축하는 방법을 가르치는 교육 세션을 준비하고 있습니다.
"아마도 제가 찾아본 것 중에서 전문적인 영상을 만드는 가장 쉬운 방법인 것 같습니다,"라고 짐은 말했다.
사업을 계속 성장시키면서 짐은 영상을 현대 부동산 마케팅의 기반으로 보고 있습니다.
"사람들에게, 특히 더 젊은 구매자들에게 다가가려면 영상으로 해야 합니다,"라고 그는 말했다.
그리고 그에게 HeyGen은 그것을 가능하게 해주었습니다.