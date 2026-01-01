Tamer Abdel은(는) 25년이 넘는 경력을 가진 평생 기술 전문가이자 기업가로, 마케팅, 운영, 자동화, 영상 전반에 걸쳐 기업이 AI를 도입하도록 지원하는 맞춤형 AI 서비스 회사인 The AI Department의 설립자이자 CEO입니다.

이 회사는 헬스케어부터 법률, 자동차 산업에 이르기까지 다양한 분야에 서비스를 제공하고 있지만, 그중에서도 부동산이 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나가 되었습니다. 현재 The AI Department는 여러 부동산 중개 법인과 100명이 넘는 부동산 중개인들과 함께 일하며, 일관된 AI 기반 영상 콘텐츠를 통해 그들이 더 강력한 개인 브랜드를 구축할 수 있도록 돕고 있습니다.

"우리는 실제로 인간 전문가를 각 업무와 그 결과에 매칭합니다."라고 Tamer는 말했다. "수많은 AI 도구를 도입하는 대신, 하나로 통합된 AI 부서를 구축하는 것입니다."

그 철학은 그들이 만드는 모든 것, 특히 영상에 큰 영향을 미칩니다.

비디오를 반복 가능한 프로세스로 전환하기

Tamer에 따르면 거의 모든 고객이 가장 먼저 영상에 대해 이야기하고 싶어 합니다.

"우리 고객의 약 90%는 방문했을 때 가장 먼저 이야기하고 싶어 하는 것이 마케팅이라고 말할 수 있습니다,"라고 그는 말했다.

문제는 아이디어가 부족한 게 아닙니다. 누군가 녹화 버튼을 누르기 전까지의 모든 과정이 문제입니다.

"목요일 오후 1시에 하기로 달력에 딱 잡아놨는데, 막상 목요일 아침이 되면 그 한 시 칸만 멍하니 바라보면서 고개를 절레절레 흔들게 된다,"라고 타머는 말했다.

전문가들이 마침내 녹음을 위해 자리에 앉더라도, 그 압박감은 사라지지 않습니다.

"실제로 그 영상을 만들 용기를 내면, 그동안 쌓인 불안 때문에 완벽한 한 번의 촬영을 위해 같은 영상을 10번, 15번씩 다시 찍게 된다,"고 그는 말했다.

이미 성공적인 비즈니스를 운영하고 있는 바쁜 전문가들에게는, 영상 촬영이 해야 할 일 목록의 맨 위에 오르지 못하는 또 하나의 업무가 되어 버립니다.

"우리의 제안은 간단합니다." 타머가 말했다. "이제 더 이상 시간을 들이거나 녹화 때문에 불안해할 필요가 없습니다. 저희가 전부 대신 해드립니다."

그의 팀은 각 클라이언트의 아바타를 한 번만 제작한 뒤, 대본 작성부터 제작, 편집, 게시까지 모두 맡아서 진행한다. 그 영향력은 특히 부동산 분야에서 두드러지게 나타났다.

"우리 작은 마을에만 해도 우리와 함께 일하는 에이전트가 100명도 넘습니다." 타머가 말했다. "브로커가 이걸 쓰기 시작하고, 모두가 그 콘텐츠를 보게 되면, 다들 따라 하고 싶어 하죠."

이제는 일주일에 한 번이나 한 달에 한 번 올리는 대신, 에이전트들이 꾸준히 콘텐츠를 게시하고 있습니다.

“일주일에 한 번이나 한 달에 한 번만 게시물을 올리던 사람이 이제는 일주일 내내, 7일 동안 매일 올릴 수 있게 됐습니다.”라고 Tamer는 말했다.

확장 가능한 중개 워크플로 구축하기

중개사들에게 또 하나의 마케팅 플랫폼을 새로 익히게 하는 대신, The AI Department는 HeyGen을 중심으로 완전한 콘텐츠 워크플로를 구축했습니다.

에이전트들은 시장 동향, 첫 주택 구매자, 동네 인사이트, 주택 소유 교육 등과 같은 주제를 다루는 다양한 콘텐츠 아이디어로 가득한 대시보드에 로그인합니다.

에이전트는 주제를 선택하면, AI가 그들의 말투에 맞춘 개인화된 스크립트를 생성하고, HeyGen이 영상의 첫 번째 버전을 만들어 줍니다.

그다음에는 AI 부서의 편집자들이 모든 영상을 검토하고, 품질 검사를 수행하며, 보조 시각 자료와 B-롤을 추가하고, 게시를 위한 최종 버전을 준비합니다.

"우리는 모든 영상마다 그 뒤에서 방향을 잡아 주는 인간 전문가가 있습니다."라고 타머는 말했습니다. "어떤 영상도 그냥 생성돼서 자동으로 게시되지 않습니다. 그들은 영상을 편집하고, 그 편집은 모두 클라이언트가 원하는 결과에 맞춰 이루어집니다."

수년 동안 Tamer는 이 작업 흐름을 80 대 20 모델이라고 설명해 왔습니다.

"워크플로우가 작업의 80%를 처리하고, 나머지 20%는 인간 전문가가 맡습니다."

HeyGen이 계속 발전함에 따라 그 균형도 달라졌습니다.

"이제 우리는 90 대 10 쪽으로 기울어 가고 있습니다."

제작 과정의 더 많은 부분을 HeyGen 안에서 진행함으로써, 그의 팀은 다양한 편집 도구 간에 프로젝트를 옮기는 데 쓰는 시간을 줄이면서도 더 빠르게 완성도 높은 영상을 제작하고 있습니다.

조회수를 쫓기보다 신뢰를 쌓는 것

타머에게 성공은 조회 수로 측정되지 않습니다. 신뢰로 측정됩니다.

"우리는 보통 조회 수에 맞춰 최적화하지 않습니다." 그가 말했다. "우리는 신뢰에 맞춰 최적화합니다."

그 철학은 그의 팀이 만드는 모든 콘텐츠에 반영됩니다. 유행을 쫓는 대신, AI Department는 부동산 중개인들이 시장 동향 업데이트, 교육용 영상, 지역 커뮤니티 인사이트, 그리고 고객들이 자주 묻는 질문에 대한 답변을 꾸준히 발행할 수 있도록 도와주어, 그들을 신뢰받는 지역 전문가로 자리매김하게 합니다.

"거래가 이루어지기 전에 신뢰가 곧 통화입니다."라고 타머는 말했다.

HeyGen을 도입한 이후 AI 부서는 100명 이상의 활성 고객을 대상으로 서비스를 제공하면서 1,500개가 넘는 영상을 제작했습니다. 각 고객은 월 평균 약 15개의 영상을 제공받고 있으며, 이는 전체 고객 기반에서 매일 100개가 넘는 영상이 게시되고 있다는 의미입니다.

성과는 단순한 일관성을 넘어섭니다. 과거에는 전통적인 영상 제작에 매달 3,000달러에서 5,000달러를 쓰던 고객들이 이제는 그 비용의 일부만으로 훨씬 더 많은 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

"HeyGen 덕분에 우리는 비용의 일부만으로도 그곳에 참여해 훨씬 더 많은 고품질 영상을 제작할 수 있게 되었습니다."라고 Tamer는 말했다.

하지만 그에게 가장 큰 성과는 금전적인 것이 아니다.

"모든 전문가가 가장 듣기 좋아하는 말은 이제 다시는 영상을 직접 촬영하지 않아도 된다는 거예요."라고 그는 말했다.

촬영에 시간을 쓰는 대신, 에이전트들은 고객을 응대하는 데 집중하면서 동시에 영상 콘텐츠를 통해 꾸준히 자신의 개인 브랜드를 구축할 수 있습니다.