거의 20년 동안 Scott Henninger는 테네시 북동부와 버지니아 남서부로 이주하려는 구매자들을 도와왔습니다. 오늘날 그의 YouTube 채널은 그 비즈니스를 이끄는 원동력이 되었으며, 전체 고객의 85~90%가 이 지역으로 이사하는 방법을 다룬 교육용 영상을 통해 그를 알게 되었습니다.

Scott는 테네시에서 사는 것의 장단점, 주(州) 간 비교, 지역 커뮤니티에 대한 상세 가이드와 같은 주제를 다루는 장편 콘텐츠를 제작합니다. 이러한 영상들은 미국 전역의 구매자들을 끌어들이며, 그들이 인생에서 가장 큰 재정적 결정을 내릴 때 자신감을 갖고 선택할 수 있도록 돕습니다.

"신뢰가 전부입니다."라고 스콧은 말했다. "보통 그들의 인생에서 가장 큰 재정적 결정이죠."

영상이 그의 비즈니스에서 점점 더 중요해지면서, 영상 제작은 점점 더 어려워졌습니다. 촬영할 때마다 카메라, 조명, 프롬프터, 녹화 장비를 모두 세팅해야 해서 콘텐츠 제작이 몇 시간씩 걸리는 작업이 되었고, 그 때문에 제작 일정이 자주 지연되곤 했습니다.

하지만 HeyGen을 사용하면 촬영할 때마다 스튜디오를 차릴 필요 없이, 자신의 음성만 녹음해 실제와 같은 AI 버전을 생성하고, 구매자들이 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 콘텐츠를 만드는 데 시간을 집중할 수 있습니다.

촬영에 쓰는 시간은 줄이고, 판매에 더 많은 시간을 쏟으세요

HeyGen을 사용하기 전에는, 스콧이 영상을 한 편 만들 때마다 거실을 임시 스튜디오로 바꿔야 했습니다.

“양쪽에 카메라를 두 대 정도 설치하고, 텔레프롬프터를 단 DSLR도 준비해 두곤 했어요.” 그가 말했다. “세팅을 해 둔 김에 한 번에 세네 개 정도의 영상을 찍으려고 했죠.”

워크플로우 덕분에 고품질 콘텐츠를 만들 수 있었지만, 그만큼 대가도 따랐다. "스튜디오를 세팅하는 번거로움이 있을 뿐이야"라고 스콧은 말했다.

촬영을 할 때마다 여러 번 다시 찍고, 조명을 세심하게 조절하며, 촬영 내내 집 안이 조용하도록 신경 써야 했습니다. 모든 장비를 매번 설치하고 다시 철거해야 했기 때문에, 스콧은 때때로 몇 달씩 새 영상을 올리지 못하기도 했습니다.

그런 불규칙함은 그의 사업에 직접적인 영향을 주었다. 그는 "다시 영상을 올리기 시작하면, 사업이 확 살아난다"라고 말했다.

스콧은 자신의 청중이 기대하는 신뢰를 해치지 않으면서도 더 빠르게 콘텐츠를 만들 수 있는 방법이 분명 있을 것이라고 생각했다.

구매자 신뢰를 높이는 현실감 있는 AI 동영상 제작하기

AI 동영상 도구들을 조사한 끝에, Scott는 가장 현실적인 결과를 보여줬기 때문에 HeyGen을 선택했습니다. 그는 “내 영상에 쓸 만한 좋은 생성기를 찾지 못했어요. 나처럼 보여야 하거든요.”라고 말했습니다.