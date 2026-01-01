background leftbackground right

거의 20년 동안 Scott Henninger는 테네시 북동부와 버지니아 남서부로 이주하려는 구매자들을 도와왔습니다. 오늘날 그의 YouTube 채널은 그 비즈니스를 이끄는 원동력이 되었으며, 전체 고객의 85~90%가 이 지역으로 이사하는 방법을 다룬 교육용 영상을 통해 그를 알게 되었습니다.

Scott는 테네시에서 사는 것의 장단점, 주(州) 간 비교, 지역 커뮤니티에 대한 상세 가이드와 같은 주제를 다루는 장편 콘텐츠를 제작합니다. 이러한 영상들은 미국 전역의 구매자들을 끌어들이며, 그들이 인생에서 가장 큰 재정적 결정을 내릴 때 자신감을 갖고 선택할 수 있도록 돕습니다.

"신뢰가 전부입니다."라고 스콧은 말했다. "보통 그들의 인생에서 가장 큰 재정적 결정이죠."

영상이 그의 비즈니스에서 점점 더 중요해지면서, 영상 제작은 점점 더 어려워졌습니다. 촬영할 때마다 카메라, 조명, 프롬프터, 녹화 장비를 모두 세팅해야 해서 콘텐츠 제작이 몇 시간씩 걸리는 작업이 되었고, 그 때문에 제작 일정이 자주 지연되곤 했습니다.

하지만 HeyGen을 사용하면 촬영할 때마다 스튜디오를 차릴 필요 없이, 자신의 음성만 녹음해 실제와 같은 AI 버전을 생성하고, 구매자들이 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 콘텐츠를 만드는 데 시간을 집중할 수 있습니다.

촬영에 쓰는 시간은 줄이고, 판매에 더 많은 시간을 쏟으세요

HeyGen을 사용하기 전에는, 스콧이 영상을 한 편 만들 때마다 거실을 임시 스튜디오로 바꿔야 했습니다.

“양쪽에 카메라를 두 대 정도 설치하고, 텔레프롬프터를 단 DSLR도 준비해 두곤 했어요.” 그가 말했다. “세팅을 해 둔 김에 한 번에 세네 개 정도의 영상을 찍으려고 했죠.”

워크플로우 덕분에 고품질 콘텐츠를 만들 수 있었지만, 그만큼 대가도 따랐다. "스튜디오를 세팅하는 번거로움이 있을 뿐이야"라고 스콧은 말했다.

촬영을 할 때마다 여러 번 다시 찍고, 조명을 세심하게 조절하며, 촬영 내내 집 안이 조용하도록 신경 써야 했습니다. 모든 장비를 매번 설치하고 다시 철거해야 했기 때문에, 스콧은 때때로 몇 달씩 새 영상을 올리지 못하기도 했습니다.

그런 불규칙함은 그의 사업에 직접적인 영향을 주었다. 그는 "다시 영상을 올리기 시작하면, 사업이 확 살아난다"라고 말했다.

스콧은 자신의 청중이 기대하는 신뢰를 해치지 않으면서도 더 빠르게 콘텐츠를 만들 수 있는 방법이 분명 있을 것이라고 생각했다.

구매자 신뢰를 높이는 현실감 있는 AI 동영상 제작하기

AI 동영상 도구들을 조사한 끝에, Scott는 가장 현실적인 결과를 보여줬기 때문에 HeyGen을 선택했습니다. 그는 “내 영상에 쓸 만한 좋은 생성기를 찾지 못했어요. 나처럼 보여야 하거든요.”라고 말했습니다.

이제 그의 제작 워크플로우는 훨씬 더 단순해졌습니다. Scott는 Claude를 사용해 주제를 조사하고, 아이디어를 발굴하며, 자신의 내레이션을 녹음하기 전에 스크립트를 작성합니다. 그런 다음 오디오를 HeyGen에 업로드해 아바타 영상을 생성하고, Final Cut Pro에서 그래픽, B-roll, 타이틀을 추가해 프로젝트를 마무리합니다.

quote icon
“한 번 녹음하고 나면, 마음만 먹으면 한 시간 반이나 두 시간 안에 내보낼 수 있어요.”라고 스콧은 말했다.

그에게 가장 큰 개선점은 편집 속도가 빨라진 것이 아닙니다. 촬영할 때마다 카메라, 조명, 홈 스튜디오를 일일이 세팅할 필요가 없어졌다는 점입니다.

"그걸로 두세 시간은 절약되고 훨씬 더 유연하게 일할 수 있어요."라고 그는 말했다.

현실감도 똑같이 중요했습니다. 대부분의 고객이 문의하기 전에 여러 영상을 시청하기 때문에, 진정성을 유지하는 것이 필수적이었습니다.

"보통 최소 다섯 개 정도의 영상을 봐요."라고 스콧은 말했다. "저에게 연락을 주시는 분들은 저를 이미 잘 아는 것 같다고 느끼고, 저를 좋아하게 됐다고 느끼는 거죠."

처음에는 시청자들이 AI를 눈치챌까 봐 걱정했지만, 그런 우려는 금세 사라졌습니다.

HeyGen을 도입한 이후로 그의 영상은 약 2만 회의 조회수를 기록했지만, 단 한 사람만이 그것들이 AI로 제작된 것 같다고 말했습니다.

"AI가 사용된 것 같다고 누가 한 번 댓글을 단 적은 있지만, 아무도 눈치채지 못한 것 같아요."라고 스콧은 말했다. 그의 어머니조차도 여전히 그가 전통적인 방식으로 직접 영상을 촬영했다고 믿고 있다. "우리 엄마는 아직도 그 영상들이 AI로 만들어졌다는 걸 몰라요."

일관된 콘텐츠를 부동산 성장으로 전환하기

이제 제작 과정이 더 이상 걸림돌이 되지 않으면서, 스콧은 매주 새로운 YouTube 영상을 올리는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 그의 비즈니스를 성장시키는 꾸준함을 유지하고 있습니다.

현재 그는 1년에 25~30건의 거래를 성사시키고 있으며, 그중 거의 모든 고객이 전화를 예약하기 전에 YouTube를 통해 그를 알게 됩니다.

HeyGen 덕분에 Scott는 하루 동안 무슨 일이 벌어지든 계속해서 콘텐츠를 만들 수 있는 유연성을 갖게 되었습니다. 작은 수술을 받은 뒤에도 그는 여전히 영상을 제작할 수 있었는데, 그의 말대로라면 “마이크를 쓰는 데 아무 지장이 없었기 때문이죠.”

Scott에게 가장 큰 이점은 영상 제작을 대체하는 것이 아니라, 비즈니스에 도움이 되지 않는 제작 업무를 없애는 것입니다.

quote icon
"카메라 앞에 앉아 있는 것만으로는 한 푼도 못 벌어요." 그가 말했다. "대본을 쓰고, 그걸 직접 전달해서 세상에 내보내는 것, 거기서 돈이 들어오는 거죠."

카메라와 조명을 세팅하는 데 몇 시간을 보내는 대신, 이제 스콧은 그 시간을 잠재 고객을 다시 연락하는 데 쓰거나, 자신의 비즈니스를 개선하는 데 활용하거나, 아니면 그저 가족과 더 많은 시간을 보내는 데 사용합니다.

"효과는 전혀 떨어지지 않으면서 제 시간을 되찾게 해줘요."라고 스콧은 말했습니다. "예전만큼 많은 시간을 들이지 않고도, 비즈니스를 만들어 내기 위해 제가 해야 하는 활동들을 더 많이 할 수 있게 해주죠."

추천 고객 사례

Resource Image
UGC Ads

See why Favoured turned to HeyGen’s AI video capabilities to scale content creation, resulting in more rigorous creative testing and more effective campaigns.

자세히 알아보기
Resource Image
Video Translation

Discover how trivago utilized HeyGen AI translator to halve post-production time, saving 3-4 months, and localize ads across 30 markets efficiently.

자세히 알아보기
Resource Image
Video Translation

Coursera는 여러 언어로 감정적으로 울림이 있는 강사 주도 비디오 콘텐츠를 제공하기 위해 HeyGen을 사용하여 참여도를 높이고, 수강 완료율을 증가시키며, 전 세계적으로 학습의 장벽을 없애고 있습니다.

자세히 알아보기

AI로 비디오 제작 시작하기

귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 비디오로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 견인하는 방법을 확인하세요.

미팅 예약
CTA background