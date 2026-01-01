거의 20년 동안 Scott Henninger는 테네시 북동부와 버지니아 남서부로 이주하려는 구매자들을 도와왔습니다. 오늘날 그의 YouTube 채널은 그 비즈니스를 이끄는 원동력이 되었으며, 전체 고객의 85~90%가 이 지역으로 이사하는 방법을 다룬 교육용 영상을 통해 그를 알게 되었습니다.
Scott는 테네시에서 사는 것의 장단점, 주(州) 간 비교, 지역 커뮤니티에 대한 상세 가이드와 같은 주제를 다루는 장편 콘텐츠를 제작합니다. 이러한 영상들은 미국 전역의 구매자들을 끌어들이며, 그들이 인생에서 가장 큰 재정적 결정을 내릴 때 자신감을 갖고 선택할 수 있도록 돕습니다.
"신뢰가 전부입니다."라고 스콧은 말했다. "보통 그들의 인생에서 가장 큰 재정적 결정이죠."
영상이 그의 비즈니스에서 점점 더 중요해지면서, 영상 제작은 점점 더 어려워졌습니다. 촬영할 때마다 카메라, 조명, 프롬프터, 녹화 장비를 모두 세팅해야 해서 콘텐츠 제작이 몇 시간씩 걸리는 작업이 되었고, 그 때문에 제작 일정이 자주 지연되곤 했습니다.
하지만 HeyGen을 사용하면 촬영할 때마다 스튜디오를 차릴 필요 없이, 자신의 음성만 녹음해 실제와 같은 AI 버전을 생성하고, 구매자들이 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 콘텐츠를 만드는 데 시간을 집중할 수 있습니다.
촬영에 쓰는 시간은 줄이고, 판매에 더 많은 시간을 쏟으세요
HeyGen을 사용하기 전에는, 스콧이 영상을 한 편 만들 때마다 거실을 임시 스튜디오로 바꿔야 했습니다.
“양쪽에 카메라를 두 대 정도 설치하고, 텔레프롬프터를 단 DSLR도 준비해 두곤 했어요.” 그가 말했다. “세팅을 해 둔 김에 한 번에 세네 개 정도의 영상을 찍으려고 했죠.”
워크플로우 덕분에 고품질 콘텐츠를 만들 수 있었지만, 그만큼 대가도 따랐다. "스튜디오를 세팅하는 번거로움이 있을 뿐이야"라고 스콧은 말했다.
촬영을 할 때마다 여러 번 다시 찍고, 조명을 세심하게 조절하며, 촬영 내내 집 안이 조용하도록 신경 써야 했습니다. 모든 장비를 매번 설치하고 다시 철거해야 했기 때문에, 스콧은 때때로 몇 달씩 새 영상을 올리지 못하기도 했습니다.
그런 불규칙함은 그의 사업에 직접적인 영향을 주었다. 그는 "다시 영상을 올리기 시작하면, 사업이 확 살아난다"라고 말했다.
스콧은 자신의 청중이 기대하는 신뢰를 해치지 않으면서도 더 빠르게 콘텐츠를 만들 수 있는 방법이 분명 있을 것이라고 생각했다.
구매자 신뢰를 높이는 현실감 있는 AI 동영상 제작하기
AI 동영상 도구들을 조사한 끝에, Scott는 가장 현실적인 결과를 보여줬기 때문에 HeyGen을 선택했습니다. 그는 “내 영상에 쓸 만한 좋은 생성기를 찾지 못했어요. 나처럼 보여야 하거든요.”라고 말했습니다.
이제 그의 제작 워크플로우는 훨씬 더 단순해졌습니다. Scott는 Claude를 사용해 주제를 조사하고, 아이디어를 발굴하며, 자신의 내레이션을 녹음하기 전에 스크립트를 작성합니다. 그런 다음 오디오를 HeyGen에 업로드해 아바타 영상을 생성하고, Final Cut Pro에서 그래픽, B-roll, 타이틀을 추가해 프로젝트를 마무리합니다.
“한 번 녹음하고 나면, 마음만 먹으면 한 시간 반이나 두 시간 안에 내보낼 수 있어요.”라고 스콧은 말했다.
그에게 가장 큰 개선점은 편집 속도가 빨라진 것이 아닙니다. 촬영할 때마다 카메라, 조명, 홈 스튜디오를 일일이 세팅할 필요가 없어졌다는 점입니다.
"그걸로 두세 시간은 절약되고 훨씬 더 유연하게 일할 수 있어요."라고 그는 말했다.
현실감도 똑같이 중요했습니다. 대부분의 고객이 문의하기 전에 여러 영상을 시청하기 때문에, 진정성을 유지하는 것이 필수적이었습니다.
"보통 최소 다섯 개 정도의 영상을 봐요."라고 스콧은 말했다. "저에게 연락을 주시는 분들은 저를 이미 잘 아는 것 같다고 느끼고, 저를 좋아하게 됐다고 느끼는 거죠."
처음에는 시청자들이 AI를 눈치챌까 봐 걱정했지만, 그런 우려는 금세 사라졌습니다.
HeyGen을 도입한 이후로 그의 영상은 약 2만 회의 조회수를 기록했지만, 단 한 사람만이 그것들이 AI로 제작된 것 같다고 말했습니다.
"AI가 사용된 것 같다고 누가 한 번 댓글을 단 적은 있지만, 아무도 눈치채지 못한 것 같아요."라고 스콧은 말했다. 그의 어머니조차도 여전히 그가 전통적인 방식으로 직접 영상을 촬영했다고 믿고 있다. "우리 엄마는 아직도 그 영상들이 AI로 만들어졌다는 걸 몰라요."
일관된 콘텐츠를 부동산 성장으로 전환하기
이제 제작 과정이 더 이상 걸림돌이 되지 않으면서, 스콧은 매주 새로운 YouTube 영상을 올리는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 그의 비즈니스를 성장시키는 꾸준함을 유지하고 있습니다.
현재 그는 1년에 25~30건의 거래를 성사시키고 있으며, 그중 거의 모든 고객이 전화를 예약하기 전에 YouTube를 통해 그를 알게 됩니다.
HeyGen 덕분에 Scott는 하루 동안 무슨 일이 벌어지든 계속해서 콘텐츠를 만들 수 있는 유연성을 갖게 되었습니다. 작은 수술을 받은 뒤에도 그는 여전히 영상을 제작할 수 있었는데, 그의 말대로라면 “마이크를 쓰는 데 아무 지장이 없었기 때문이죠.”
Scott에게 가장 큰 이점은 영상 제작을 대체하는 것이 아니라, 비즈니스에 도움이 되지 않는 제작 업무를 없애는 것입니다.
"카메라 앞에 앉아 있는 것만으로는 한 푼도 못 벌어요." 그가 말했다. "대본을 쓰고, 그걸 직접 전달해서 세상에 내보내는 것, 거기서 돈이 들어오는 거죠."
카메라와 조명을 세팅하는 데 몇 시간을 보내는 대신, 이제 스콧은 그 시간을 잠재 고객을 다시 연락하는 데 쓰거나, 자신의 비즈니스를 개선하는 데 활용하거나, 아니면 그저 가족과 더 많은 시간을 보내는 데 사용합니다.
"효과는 전혀 떨어지지 않으면서 제 시간을 되찾게 해줘요."라고 스콧은 말했습니다. "예전만큼 많은 시간을 들이지 않고도, 비즈니스를 만들어 내기 위해 제가 해야 하는 활동들을 더 많이 할 수 있게 해주죠."