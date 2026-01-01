Roberto Meza는 Meza Mortgage Consulting의 소유주로, 미국 전역의 고객을 대상으로 특히 플로리다와 테네시 지역에 중점을 두고 서비스를 제공하는 모기지 브로커리지입니다. Roberto는 주택 구매자, 투자자, 그리고 외국인 고객들이 주거용 및 상업용 부동산을 위한 자금을 확보할 수 있도록 돕고 있습니다.

그의 고객들 중 상당수는 라틴 아메리카 출신으로, 그 때문에 모든 상담에서 교육이 매우 중요한 요소가 되었습니다. 이러한 교육 중심의 접근 방식은 자연스럽게 그를 영상으로 이끌었습니다. 그는 구매자들을 교육하고 자신의 회사를 신뢰할 수 있는 정보원으로 자리매김하고자 했습니다.

"저는 영상이 정말 싫어요. 카메라 앞에 서는 것도 싫습니다. 하지만 요즘 환경에서는, 매출 면에서 우리와 경쟁도 안 되는 다른 회사들이 소셜 미디어에 꾸준히 등장하고, 영상으로 자신들을 분야 전문가로 내세우면서 시장 점유율을 높여 가는 걸 보고 있습니다."라고 로베르토는 말했습니다. "그래서 우리도 어쩔 수 없이 같은 흐름에 올라탈 수밖에 없었죠."

그는 영상이 중요하다는 것을 알고 있었지만, 영상을 만들려고 할 때마다 성장을 위한 도구가 아니라 스트레스의 원인이 되었다.

수 시간씩 억지로 영상 촬영과 편집에 매달리는 대신, Roberto는 HeyGen을 활용해 현실감 있는 아바타 영상으로 자신의 전문 지식을 꾸준히 공유하며, 그만큼의 시간을 비즈니스 운영에 집중하는 데 쓰고 있습니다.

반복 가능한 워크플로로 제작 스트레스를 없애기

HeyGen을 도입하기 전에는 짧은 교육용 영상 하나를 제작하는 데도 많은 시간이 걸렸습니다. 장비에 투자하고 편집을 외주로 맡긴 뒤에도 가장 큰 장애물은 여전히 해결되지 않은 채 남아 있었습니다.

"처음에는 천 달러를 주고 산 카메라 하나와 저 혼자뿐이었어요. 30초짜리 짧은 영상을 찍는 데도, 대본을 완벽하게 맞추고 실수하지 않으려고 하다 보니 두 시간이 걸리곤 했죠. 그다음에는 그걸 또 편집해야 했고, 그 작업에도 시간이 많이 들었습니다. 결국에는 사람을 한 명 고용해야 했어요. 과정도 길고 비용도 많이 드는 일이었죠."라고 로베르토는 말했습니다.

장비에 투자하고 편집을 외주로 맡긴 뒤에도 가장 큰 장애물은 여전히 변하지 않았다.

“제일 큰 부담은 사실 비용이 아니었어요. 가장 힘들었던 건 카메라 앞에 서는 일이었죠. 저에게는 그 모든 과정이 하나의 큰 ordeal이었고, 전혀 편하지 않았습니다.”라고 그는 말했다.​

복잡한 작업 흐름 때문에 일관성을 유지하는 것은 거의 불가능했습니다. 그는 매주 교육용 영상을 세 편씩 올리는 것을 목표로 했지만, 실제로는 거의 3주에 한 편 정도밖에 제작하지 못하고 있었습니다.

AI 기반 마케팅 시스템 구축하기

로베르토는 AI 아바타를 조사하기 시작했을 때, 금융 상품을 선택할 때와 마찬가지로 여러 옵션을 비교해 보며 신중하게 결정에 접근했습니다.

그는 자신의 비즈니스에 가장 잘 맞는 플랫폼을 결정하기 전에 세 가지 서로 다른 아바타 플랫폼을 모두 구독해 사용해 보았다.

"HeyGen을 사용하면서 가장 편안함을 느꼈어요. 관리하기도 더 쉬웠고, 사용자 인터페이스도 매우 친근했습니다."라고 그는 말했다.

오늘날 그의 작업 흐름은 완전히 달라 보입니다.

오늘날 Roberto는 직접 대본을 작성하고 자신의 목소리로 내레이션을 녹음한 뒤, 소셜 미디어 매니저가 HeyGen을 사용해 최종 영상을 제작합니다.

"모든 작업은 100% HeyGen에서 이루어집니다."라고 로베르토는 말했다.

그의 팀은 Video Agent와 AI Studio를 함께 활용해 모든 영상을 다듬으며, 각 영상이 그의 브랜드와 교육 스타일에 꼭 맞도록 만들고 있습니다. 로베르토에게 HeyGen은 이제 단순한 영상 도구 그 이상이 되었습니다.

교육 콘텐츠를 통한 신뢰 구축

대부분의 금융 회사들이 소셜 미디어를 주로 홍보 수단으로 사용하는 것과 달리, Roberto는 일반적인 주택담보대출 관련 질문에 솔직하고 이해하기 쉬운 조언으로 답하는 데 집중합니다.

“사람들이 과장 없이, 또 누군가가 전화를 유도하려고만 하는 게 아니라 정말 어떤 것들에 대한 진실을 알고 싶어 할 때, 그들은 우리 콘텐츠를 찾아봅니다.”라고 그는 말했다.

처음에는 사람들이 바로 자신의 아바타를 알아볼까 봐 걱정했다. 가족들은 눈치챘지만, 다른 사람들은 아무도 차이를 알아채지 못했다.

"몇몇 친구들에게 물어봤어요. '내 새 영상들 어때?'라고요. 그랬더니 친구들이 '와, 정말 멋지다. 이거 만드느라 시간 엄청 걸렸겠다'라고 하더라고요. 내가 그게 아바타라고 말해줬을 때, 친구들은 믿지 못했어요. 그런 반응이 저에게 계속해 나갈 수 있는 자신감을 줬습니다."라고 로베르토는 말했다.

영상이 AI로 제작되었다는 사실을 알고 난 후에도, 사람들은 예전과 똑같이 그 영상에 계속해서 반응했습니다.​

"사람들은 여전히 그 영상들을 보고, 여전히 댓글도 달아요. 그들은 이렇게 말하죠. '정말 훌륭한 콘텐츠네요.' 마치 제가 직접 공유한 것처럼요, 사실 어떤 면에서는 맞기도 하고요," 그가 말했다.

운영 효율성을 비즈니스 성장으로 전환하기

가장 큰 변화는 단순히 더 많은 영상을 만드는 것이 아니었습니다. 마침내 영상을 꾸준히 제작하게 된 것이었습니다.

HeyGen을 도입한 이후, Roberto는 게시 일정이 3주에 한 번 영상 하나에서 매주 세 편의 영상으로 늘어났습니다. 이런 꾸준함이 이제 눈에 보이는 성과로 이어지기 시작했습니다.

최근에 제작한 교육용 영상은 약 13,700회의 조회수를 기록했으며, 시청자의 30%가 약 22초 동안 영상을 시청했습니다. 이 콘텐츠는 완전히 새로운 시청자층에게도 도달하고 있습니다.

"보통은 우리를 팔로우하던 사람들이 가장 큰 비중을 차지했어요. 그런데 이제는 5대 5예요. 그것도 변하고 있는 거죠."라고 그는 말했다.

하지만 로베르토에게 가장 큰 성과는 운영 효율성이었습니다. 모기지 브로커들은 하루 중 대부분을 보이지 않는 곳에서 대출을 처리하고, 대출 기관과 소통하며, 복잡한 거래 과정 전반에 걸쳐 고객을 지원하는 데 보냅니다.

"저에게는 완전히 판도를 바꾸는 변화였어요. 이제는 실제로 그 부동산 중개인들을 만나러 갈 시간이 생기면서도 제 실제 백오피스 업무를 뒤로 미루지 않아도 되거든요,"라고 그는 말했다.

HeyGen을 통해 Roberto는 가장 큰 가치를 창출하는 일에 시간을 집중하면서도 꾸준히 자신의 고객층을 교육할 수 있습니다.