페드로 카사노바, The KREN Group의 창립자이자 CEO에게 영상은 단순한 또 하나의 마케팅 채널이 아닙니다. 그의 부동산 팀이 대규모로 관계를 구축하는 핵심 수단입니다.
부동산 업계에서 18년이 넘는 경력을 쌓은 후, 페드로는 전통적인 잠재 고객 발굴 방식의 한계를 깨달았습니다. 비즈니스를 성장시키려면 더 많은 전화를 걸고, 더 많은 집 문을 두드리거나, 더 많은 네트워킹 행사에 참석해야 했습니다. 새로운 고객이 생길 때마다 더 많은 시간이 필요했습니다.
“그 방식으로 우리 비즈니스를 두 배, 세 배로 키우는 유일한 방법은 전화를 더 많이 거는 것, 즉 더 많은 시간을 들이는 것뿐입니다.”라고 페드로는 말했다.
영상은 다른 방식을 제시했습니다.
“이 덕분에 30초짜리 영상 하나로 시청 시간을 80시간까지 늘릴 수 있었어요. 제가 80시간 동안 직접 말할 필요가 없었죠.”라고 페드로는 말했다.
Pedro는 2013년부터 영상으로 여러 가지 시도를 해왔지만, 꾸준히 하지는 못했습니다. 직접 촬영하는 데는 시간이 많이 걸렸고, 종종 우선순위에서 밀려나는 또 하나의 일이 되곤 했습니다.
“약 1년 전쯤, AI 아바타가 등장하기 시작하면서 우리는 영상에 의도를 가지고 제대로 집중해 보기로 결정했습니다.”라고 그는 말했다.
그 결정으로 그는 HeyGen을 알게 되었습니다.
오늘날 페드로는 매일 교육용 영상을 발행하는 AI 기반 콘텐츠 엔진을 구축하여, 각 영상을 만드는 데 몇 분만 들이면서도 팀이 새로운 잠재 고객에게 다가갈 수 있도록 돕고 있습니다.
수동 제작을 자동화된 워크플로로 전환하기
HeyGen을 사용하기 전에는, 콘텐츠 제작은 페드로가 카메라 앞에 설 시간을 낼 수 있느냐에 달려 있었습니다.
"매일같이 촬영하고 싶지는 않았어요." 그가 말했다. "가끔은 머리 자르러 가고 싶은 기분이 아닐 때도 있잖아요. 그날은 면도도 하고 싶지 않은 거예요."
오늘날 그의 작업 흐름은 거의 완전히 자동화되어 있습니다.
매일 아침 Pedro는 Google Alerts와 지역 신문을 통해 지역 뉴스를 확인한 뒤, 그중 하나의 기사를 맞춤형 Claude 워크플로에 입력합니다. Claude는 여러 개의 훅, 캡션, 보이스오버 스크립트, 이미지 프롬프트를 생성하고, 이 모든 것은 Zapier를 통해 HeyGen으로 전달되어 최종 영상을 제작합니다.
"평균적인 영상 하나에 제가 투입하는 시간은 5~10분 정도입니다."라고 페드로는 말했습니다. "영상이 완성되면 HeyGen에서 저에게 이메일을 보내줘요. 저는 다시 들어가서 몇 분만 더 확인하고, 결과물이 마음에 들면 그걸로 완성된 콘텐츠가 되는 거죠."
간단한 검토를 거친 후, 동영상은 여러 소셜 플랫폼에 자동으로 게시됩니다. Pedro는 팀의 여러 구성원을 위한 AI 아바타도 제작했습니다.
이제 워크플로우가 15가지 서로 다른 템플릿을 순환 사용하여, 팀이 촬영에 몇 시간씩 들이지 않고도 매일 새로운 콘텐츠를 게시할 수 있습니다.
판매가 아닌 교육을 통해 잠재 고객을 성장시키기
가장 큰 변화는 AI를 도입한 것이 아니라, 콘텐츠 자체를 바꾼 것이었습니다.
매물 공지 글을 올리는 대신, 페드로는 지역 사회와 동네, 부동산 시장에 대해 교육적인 영상을 만들기 시작했습니다.
“예전에는 ‘우리가 방금 이 집을 팔았습니다. 방금 이 집을 매물로 올렸습니다’ 같은 내용만 올렸는데, 그런 콘텐츠는 참여도가 그다지 높지 않았어요.”라고 페드로는 말했다.
결과는 놀라웠습니다. 한 번의 90일 기간 동안 팀의 영상은 200만 회가 넘는 조회수를 기록했습니다.
Instagram 팔로워 수는 2,124명에서 11,700명 이상으로 증가했으며, Facebook은 6,000명 이상의 팔로워를 돌파했습니다.
더 중요한 것은, 그 관객들이 실제 고객이 되고 있다는 점입니다.
“우리는 GCI에서 12만 달러 이상을 만들어낼 수 있었습니다. 또 약 20만~30만 달러 규모의 파이프라인도 보유하고 있습니다.”라고 그는 말했다.
교육용 영상 하나만으로도 인스타그램에서 40만 회가 넘는 조회 수를 기록했고, 페이스북에서 20만 회의 조회 수를 추가로 얻었으며, 인바운드 리드 53건을 창출했습니다.
첫 대화를 나누기 전에 관계를 쌓기
Pedro에게 AI의 가장 큰 장점은 고객이 먼저 연락해 오기 전에 신뢰를 쌓을 수 있다는 점입니다.
“낯선 사람이 연락해 올 때는 ‘에이전트 다섯 명을 인터뷰하고 있어요’가 아니에요. 그땐 이미 관계가 형성된 상태고, 그들이 전화를 해서 ‘집을 살 수 있게 도와주세요. 제 집을 팔 수 있게 도와주세요’라고 말하는 거죠.”라고 페드로는 말했다.
"그들은 이미 그 가치를 보고 있기 때문에 완전히 다른 상호작용입니다. 사실 그 가치를 만들어 낸 건 바로 그 클론이죠." 그가 말했다.
팀은 또한 후속 조치를 자동화하여, 새로운 팔로워들이 수동 개입 없이 뉴스레터와 요청한 자료를 받을 수 있도록 했습니다.
Pedro는 완벽함보다 꾸준함이 훨씬 더 중요하다고 믿습니다.
"매일같이 꾸준히 올리는 게 중요해요. 알고리즘이 좋아하는 건 바로 그 꾸준함이죠."라고 페드로는 말했다.
그가 다른 부동산 전문가들에게 전하는 조언은 매우 단순합니다.
"올릴 생각이 없더라도 만들 수 있는 한 최대한 많은 콘텐츠를 만들어 보세요. 그렇게 하면서 배우는 겁니다," 그가 말했다.
무엇보다도 다음을 기억하세요:
“이 도구를 배우는 것뿐만 아니라 꾸준히 사용하는 데까지 확실히 헌신해야 합니다. 꾸준히만 하면, 하키 스틱처럼 급격한 성장 효과를 보게 될 거예요.”라고 그는 말했다.
Pedro에게 HeyGen은 가끔씩만 하던 마케팅용 영상 제작을, 구매자 교육과 신뢰 구축, 그리고 매일 새로운 비즈니스를 창출하는 데 도움을 주는 반복 가능한 성장 엔진으로 탈바꿈시켜 주었습니다.