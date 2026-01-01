페드로 카사노바, The KREN Group의 창립자이자 CEO에게 영상은 단순한 또 하나의 마케팅 채널이 아닙니다. 그의 부동산 팀이 대규모로 관계를 구축하는 핵심 수단입니다.

부동산 업계에서 18년이 넘는 경력을 쌓은 후, 페드로는 전통적인 잠재 고객 발굴 방식의 한계를 깨달았습니다. 비즈니스를 성장시키려면 더 많은 전화를 걸고, 더 많은 집 문을 두드리거나, 더 많은 네트워킹 행사에 참석해야 했습니다. 새로운 고객이 생길 때마다 더 많은 시간이 필요했습니다.

“그 방식으로 우리 비즈니스를 두 배, 세 배로 키우는 유일한 방법은 전화를 더 많이 거는 것, 즉 더 많은 시간을 들이는 것뿐입니다.”라고 페드로는 말했다.

영상은 다른 방식을 제시했습니다.

“이 덕분에 30초짜리 영상 하나로 시청 시간을 80시간까지 늘릴 수 있었어요. 제가 80시간 동안 직접 말할 필요가 없었죠.”라고 페드로는 말했다.

Pedro는 2013년부터 영상으로 여러 가지 시도를 해왔지만, 꾸준히 하지는 못했습니다. 직접 촬영하는 데는 시간이 많이 걸렸고, 종종 우선순위에서 밀려나는 또 하나의 일이 되곤 했습니다.

“약 1년 전쯤, AI 아바타가 등장하기 시작하면서 우리는 영상에 의도를 가지고 제대로 집중해 보기로 결정했습니다.”라고 그는 말했다.

그 결정으로 그는 HeyGen을 알게 되었습니다.

오늘날 페드로는 매일 교육용 영상을 발행하는 AI 기반 콘텐츠 엔진을 구축하여, 각 영상을 만드는 데 몇 분만 들이면서도 팀이 새로운 잠재 고객에게 다가갈 수 있도록 돕고 있습니다.

수동 제작을 자동화된 워크플로로 전환하기

HeyGen을 사용하기 전에는, 콘텐츠 제작은 페드로가 카메라 앞에 설 시간을 낼 수 있느냐에 달려 있었습니다.

"매일같이 촬영하고 싶지는 않았어요." 그가 말했다. "가끔은 머리 자르러 가고 싶은 기분이 아닐 때도 있잖아요. 그날은 면도도 하고 싶지 않은 거예요."

오늘날 그의 작업 흐름은 거의 완전히 자동화되어 있습니다.

매일 아침 Pedro는 Google Alerts와 지역 신문을 통해 지역 뉴스를 확인한 뒤, 그중 하나의 기사를 맞춤형 Claude 워크플로에 입력합니다. Claude는 여러 개의 훅, 캡션, 보이스오버 스크립트, 이미지 프롬프트를 생성하고, 이 모든 것은 Zapier를 통해 HeyGen으로 전달되어 최종 영상을 제작합니다.

"평균적인 영상 하나에 제가 투입하는 시간은 5~10분 정도입니다."라고 페드로는 말했습니다. "영상이 완성되면 HeyGen에서 저에게 이메일을 보내줘요. 저는 다시 들어가서 몇 분만 더 확인하고, 결과물이 마음에 들면 그걸로 완성된 콘텐츠가 되는 거죠."