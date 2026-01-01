Nick Krem은(는) 부동산 경력 초기부터 리드를 생성하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 에이전트들에게는 인지할 수 있는 브랜드 역시 필요했습니다.

부동산 콜센터에서 일하던 당시, Nick은 하루에 최대 15시간씩 전국의 잠재 고객들에게 연락을 했습니다. 그러던 중 한 가지 공통된 패턴이 눈에 띄었습니다.

"거의 매번, 강력한 브랜드를 가진 에이전트들은 우리와 함께 엄청난 성과를 내고 있었어요,"라고 닉은 말했다.

그 깨달음을 계기로 Nick과 그의 형제는 부동산 마케팅 회사를 설립했고, 그 회사는 불과 2년이 채 되기 전에 미국 50개 주와 13개 국가로 사업을 확장했습니다. Nick의 팀은 전략 수립, 스크립트 작성, 제작, 편집, 그리고 배포까지 모두 담당하고 있습니다.

모델은 효과가 있었지만, 확장하기는 쉽지 않았습니다.

"우리는 에이전트들이 이 일을 위해 수천 달러를 쓰고 있다는 걸 깨달았어요. 그런데 HeyGen 같은 회사를 이용하면 그 비용의 일부만으로도 할 수 있죠,"라고 Nick은 말했다.

오늘날 Nick은 부동산 전문가들이 제작 과정을 가장 큰 걸림돌이 아닌 요소로 만들 수 있도록, AI 기반 영상을 활용해 꾸준히 모습을 드러내며 개인 브랜드를 구축하도록 돕고 있습니다.

지속적인 영상 제작의 가장 큰 장벽 없애기

HeyGen을 사용하기 전에는 Nick의 팀이 고객을 위해 완벽한 콘텐츠 전략을 세웠지만, 정작 부동산 중개인들에게 직접 영상을 촬영하게 하는 과정 때문에 모든 일이 지연되었습니다.

에이전트들은 카메라, 마이크, 조명, 의상, 그리고 촬영할 시간을 확보하는 것까지 걱정했습니다. 누군가 실제로 녹화 버튼을 누르기까지 몇 주가 지나기도 했습니다.

이 문제를 해결하기 위해 고객들은 이틀간의 제작 세션을 위해 올랜도로 날아가 몇 달 분량의 콘텐츠를 촬영했습니다. 이 방식은 효과가 있었지만, 지속 가능하지는 않았습니다.​

"부동산 중개인은 사람들과 대화를 나눌 때 돈을 법니다."라고 닉은 말했다.

그는 특히 1인 중개사들에게서 그 문제가 가장 뚜렷하게 보인다고 느꼈다.

"그들은 전화를 받고, 거래를 처리하고, 문제를 해결하고, 고객을 응대하느라 바쁩니다. 그러다 보니 영상은 가장 나중으로 밀려나서, 정작 영상에 쓸 시간은 거의 없게 되죠."라고 Nick은 말했다.

HeyGen이 그 모든 것을 바꿨습니다.

"예전에는 에이전트들이 자신의 이야기를 들려주고, 영상을 촬영하고, 그 일을 해내기 위해 우리와 함께 실제로 수천 달러를 쓰려고 전국 각지에서 비행기를 타고 오곤 했습니다."라고 Nick은 말했습니다. "HeyGen이 그들에게 제공하는 것은, 가장 잘 나온 모습, 머리가 가장 잘 된 날, 메이크업이 가장 잘 된 날, 최고의 옷차림을 그대로 가져와서 계속해서 반복해 사용할 수 있게 해주는 것입니다."

또 다른 촬영 일정을 잡는 대신, 에이전트들은 한 번만 디지털 트윈을 만들면 카메라가 철수된 후에도 오랫동안 계속해서 콘텐츠를 발행할 수 있습니다.

한 사람이 전체 콘텐츠 팀이 되도록 확장하기

Nick은 자신의 문제를 해결하면서 HeyGen의 가치를 처음 깨달았습니다. 그의 팀은 매주 두 개의 YouTube 영상을 게시하고 싶었지만, 매 에피소드마다 Nick이 새로운 인트로를 직접 촬영해야 했습니다.

"밤에 잠자리에 들 때마다 ‘그 인트로 영상을 찍어야 하는데’라는 생각만 했어요," 그가 말했다.

결국 그는 팀에게 그 인트로들을 자신의 HeyGen 아바타로 교체하라고 말했다.

"이제 그 문제는 완전히 제 머릿속에서 사라졌어요. 더 이상 ‘인트로 영상을 찍어야 한다’는 생각을 하면서 잠자리에 들 필요가 없어요. 왜냐하면 이제는 HeyGen이 매번 제 인트로를 대신 찍어주니까요."라고 Nick은 말했다.

그 결과는 그를 놀라게 했다.

"내 AI 소개 영상이 실제로 내 영상보다 더 좋은 성과를 내고 있었어요." 그가 말했다. "시간을 절약할 뿐만 아니라, 실제로 성과도 더 좋습니다."

현재 그의 아바타는 팀이 제작한 영상들, 예를 들어 YouTube 인트로, 랜딩 페이지, 워크숍, 그리고 쇼트폼 콘텐츠 등에 등장하고 있습니다.