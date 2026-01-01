20년이 넘는 기간 동안 Michael Vrlaku는 새로운 기술을 적극적으로 도입해 모기지 사업을 성장시켜 왔습니다. CRM 시스템부터 워크플로 자동화까지, 그는 항상 비즈니스를 더 효율적으로 운영할 수 있는 방법을 모색해 왔습니다.
하지만 한 가지 과제는 여전히 해결하기 어려웠습니다. 바로 꾸준히 영상을 제작하는 일이었습니다.
많은 모기지 전문가들처럼, 마이클에게는 공유할 전문 지식이 넘쳐났습니다. 그에게 부족했던 것은 고객을 관리하고 비즈니스를 성장시키는 동시에 영상을 촬영하고, 편집하고, 게시할 시간뿐이었습니다.
“초기부터 제가 알고 있던 한 가지는, 그것이 AI이든 AI 아바타이든, 기술이 언젠가는 피할 수 없는 수준까지 발전하게 될 거라는 점이었습니다.”라고 마이클은 말했다.
AI 영상이 대중화되기를 기다리기보다는, 마이클은 한발 앞서 나가고 싶었다.
"내가 HeyGen을 찾게 된 이유는, 내가 해야 할 일을 자동화할 방법을 찾고 있었기 때문입니다,"라고 그는 말했다.
그는 2년이 훨씬 넘는 시간 동안 HeyGen을 사용해 왔으며, 최신 세대의 아바타가 등장하기 훨씬 전부터 AI 영상을 일상적인 업무 흐름의 일부로 만들어 왔습니다.
오늘날 그 초기 투자는 마이클이 예전 같으면 촬영과 편집에 몇 시간씩 걸렸을 영상들을 꾸준히 만들어낼 수 있게 해줍니다.
영상 제작을 반복 가능한 작업으로 만들기
Michael에게 HeyGen의 가장 큰 장점은 사람을 대체하는 것이 아니라 제작 시간을 대체한다는 점입니다.
최근에 만든 한 프로모션 영상은 마치 전체 촬영팀이 붙어서 여러 번 촬영하고, 편집도 대대적으로 한 것처럼 보였습니다. 하지만 실제로는 마이클이 완성본을 검토하는 데 몇 분밖에 걸리지 않았습니다.
“우리 팀이 만든 거예요. 그들이 제게 대본을 보내줬고, 저는 목적이 무엇인지 말해줬죠. 그러자 그걸 HeyGen에 넣었더니, 저렇게 결과물이 나왔습니다.”라고 그는 말했다.
AI가 없었다면, 같은 콘텐츠를 제작하는 일은 완전히 다른 프로젝트가 되었을 것입니다.
"그걸 누가 한다고 생각해 봐요. 그건 현장에 나가서 촬영 준비를 하고, 누군가가 계속 찍고, 수없이 다른 편집과 여러 번의 촬영을 거친 다음 후반 작업까지 해야 하는, 하루 종일 걸리는 프로젝트예요."라고 마이클은 말했다.
Michael은 영상을 특별한 프로젝트로 취급하는 대신, 자신의 비즈니스 일상 리듬 속에 자연스럽게 녹여냈습니다. 가상 비서는 제작 과정의 상당 부분을 관리하고, Michael은 방향을 제시하며 최종 결과물을 검토합니다.
그 결과, 카메라 앞에서 오랜 시간을 들이지 않고도 일관된 콘텐츠를 만들어 내는 워크플로우가 완성되었습니다.
모든 고객 접점에서 콘텐츠를 확장하기
소셜 미디어용 영상만 만드는 대신, Michael은 AI 영상을 전체 마케팅 전략 전반에 촘촘히 녹여냈습니다.
이제 그의 주간 업무에는 영상 시장 동향 업데이트, 영상 뉴스레터, 일대일 고객 커뮤니케이션, 그리고 개인 맞춤형 후속 메시지가 포함됩니다.
그는 부동산 중개인들과 협업하는 방식도 더욱 확장해 나가고 있습니다.
새 매물이 시장에 나올 때마다 마이클은 매물 담당 중개인과 함께 부동산 자체와 그 금융 옵션을 모두 설명하는 영상을 제작할 계획입니다.
"매물만 나오면 우리 같이 영상을 찍자"라고 그는 말했다. "내가 매물 영상에 직접 등장해서 ‘이건 아름다운 4,000제곱피트짜리 집입니다. 대출은 이렇게 나옵니다’라고 말할 수 있어요."
그는 자동화된 감사 영상도 실험하고 있다.
잠재 고객과 상담한 후, AI는 대화를 요약하고 다음 단계를 다시 한 번 강조하는 개인 맞춤형 후속 메시지를 생성하여, 추가 녹화 세션 없이도 더 탄탄한 관계를 형성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Michael에게 이러한 워크플로는 비디오를 가끔 사용하는 마케팅 전술에서 고객 경험에 통합된 핵심 요소로 탈바꿈시켜 줍니다.
제작보다 내용에 집중하기
AI 동영상 기술이 계속 발전함에 따라, Michael은 기술 자체보다 콘텐츠의 가치가 더 중요해지고 있다고 믿습니다.
"우리가 만들어 내는 것의 진짜 핵심은 품질이라고 생각합니다. 꼭 오디오나 비디오 자체가 중요한 건 아니에요." 그가 말했다. "HeyGen은 훌륭한 품질을 제공하지만, 우리로 하여금 가장 중요한 것, 즉 콘텐츠의 본질에 집중할 수 있게 해줍니다."
그 철학은 이제 막 시작하는 전문가들에게 주는 그의 조언에도 그대로 반영된다. 완벽한 워크플로우나 완벽한 영상이 갖춰질 때까지 기다리기보다, 먼저 단순하게 시작해 보라고 그는 권한다.
"수세기 동안 효과가 있었던 건 그냥 해 보는 거예요." 그가 말했다. "그걸 당신의 워크플로에 넣으세요."
시간이 지나면서 Michael은 자신의 목소리로 오디오를 녹음하고, 여행 중에 다양한 환경에서 아바타를 촬영하며, 새 기능이 출시될 때마다 이를 실험해 보면서 자신의 접근 방식을 계속 다듬어 왔습니다.
하지만 그는 완벽함보다 일관성이 훨씬 더 중요하다고 믿습니다. AI로 생성된 콘텐츠가 진정성 있게 느껴질지 걱정하는 전문가들에게 마이클은 아주 단순한 관점을 제시합니다.
"그건 바로 당신이에요," 그가 말했다. "그저 당신 자신의 디지털 버전일 뿐입니다. 더 꾸준하게 고객과 청중에게 더 많은 콘텐츠를 제공할 수 있도록, 당신 자신의 또 다른 버전을 세상에 내보내는 거예요."
Michael에게 HeyGen은 비즈니스의 인간적인 측면을 대체하는 도구가 아니다. 오히려 자신의 전문성을 더 꾸준히 공유하고, 더 많은 사람들에게 다가가며, 콘텐츠 제작에 쓰는 시간을 줄이고 고객을 응대하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있게 해주는 수단이다