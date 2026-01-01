20년이 넘는 기간 동안 Michael Vrlaku는 새로운 기술을 적극적으로 도입해 모기지 사업을 성장시켜 왔습니다. CRM 시스템부터 워크플로 자동화까지, 그는 항상 비즈니스를 더 효율적으로 운영할 수 있는 방법을 모색해 왔습니다.

하지만 한 가지 과제는 여전히 해결하기 어려웠습니다. 바로 꾸준히 영상을 제작하는 일이었습니다.

많은 모기지 전문가들처럼, 마이클에게는 공유할 전문 지식이 넘쳐났습니다. 그에게 부족했던 것은 고객을 관리하고 비즈니스를 성장시키는 동시에 영상을 촬영하고, 편집하고, 게시할 시간뿐이었습니다.

“초기부터 제가 알고 있던 한 가지는, 그것이 AI이든 AI 아바타이든, 기술이 언젠가는 피할 수 없는 수준까지 발전하게 될 거라는 점이었습니다.”라고 마이클은 말했다.

AI 영상이 대중화되기를 기다리기보다는, 마이클은 한발 앞서 나가고 싶었다.

"내가 HeyGen을 찾게 된 이유는, 내가 해야 할 일을 자동화할 방법을 찾고 있었기 때문입니다,"라고 그는 말했다.

그는 2년이 훨씬 넘는 시간 동안 HeyGen을 사용해 왔으며, 최신 세대의 아바타가 등장하기 훨씬 전부터 AI 영상을 일상적인 업무 흐름의 일부로 만들어 왔습니다.

오늘날 그 초기 투자는 마이클이 예전 같으면 촬영과 편집에 몇 시간씩 걸렸을 영상들을 꾸준히 만들어낼 수 있게 해줍니다.

영상 제작을 반복 가능한 작업으로 만들기

Michael에게 HeyGen의 가장 큰 장점은 사람을 대체하는 것이 아니라 제작 시간을 대체한다는 점입니다.

최근에 만든 한 프로모션 영상은 마치 전체 촬영팀이 붙어서 여러 번 촬영하고, 편집도 대대적으로 한 것처럼 보였습니다. 하지만 실제로는 마이클이 완성본을 검토하는 데 몇 분밖에 걸리지 않았습니다.

“우리 팀이 만든 거예요. 그들이 제게 대본을 보내줬고, 저는 목적이 무엇인지 말해줬죠. 그러자 그걸 HeyGen에 넣었더니, 저렇게 결과물이 나왔습니다.”라고 그는 말했다.