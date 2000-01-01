줄리아 맥코이는 기업가와 창작자들이 AI 도구를 마스터하여 사업을 성장시키는 데 도움을 주는 학습 및 혁신 플랫폼인 First Movers의 CEO이자 창립자입니다. 오랜 시간 콘텐츠 전략가, 작가, 그리고 교육자로 활동해온 줄리아는 일관성을 바탕으로 회사를 세웠습니다—지속적으로 출판하고, 강연하며, 가르치는 것이 그녀의 일이었습니다. 그러나 2025년 초, 그 리듬은 멈추고 말았습니다.

갑작스럽고 심각한 건강 악화로 줄리아는 더 이상 촬영을 하거나 녹음을 할 수 없었고, 오랫동안 바르게 앉아 있기도 힘들었다. “인생에서 가장 무서운 시간이었어요,” 줄리아가 말했다. “하루는 등산을 하다가 그날 밤에 병원에 가서 파랗게 질려 있었어요. 팔을 들 수도 없고 숨을 쉴 수도 없었어요.” 몇 달 동안의 검사와 잘못된 진단이 이어졌다. 의사들은 그녀의 증상을 설명할 수 없었다. “내 복제인간과 아바타가 없었다면,” 줄리아가 반추했다, “전혀 관객과 대화할 수 없었을 거예요.”

그녀의 사업은 그녀의 존재에 달려 있었다. 그녀는 보이면서, 커뮤니티에 봉사하며, 비디오 제작의 신체적 요구 없이 First Movers를 운영할 방법이 필요했다. 그때 줄리아는 자신의 리얼한 디지털 복제본을 만들기 위해 HeyGen에 의뢰했다.

물리적이고 창의적인 장벽을 극복하기 위해 인공지능 탐구

HeyGen을 도입하기 전에, 줄리아의 사업은 전적으로 라이브 비디오에 의존했습니다. 그녀는 모든 튜토리얼, 웨비나, 코스를 직접 촬영했으며, 메이크업과 카메라 설정부터 편집까지 모든 것을 관리했습니다. “재미있었어요,” 줄리아가 말했습니다. “하지만 실용적이고 재정적인 관점에서 보면, 엄청난 양의 작업이었죠. 10분짜리 비디오 하나 만드는 데 며칠이 걸릴 수도 있었습니다.”

그녀의 병이 생기기 전에도, 그 과정은 지속 가능하지 않았다. “저는 기업가입니다. 저는 빠르게 움직이고 싶어요. 비디오 아이디어가 떠오르면 어제 당장 완성되길 원했죠,”라고 줄리아가 말했다. “하지만 그 과정은 항상 저를 늦추곤 했습니다.”

그녀의 건강 위기가 닥쳤을 때, 전체 모델을 바꿔야만 했다. 그녀는 신체적으로 촬영이나 여행을 할 수 없었다. “말을 하려고 앉을 때마다 내 장기가 찢어지는 것 같았어요,” 줄리아가 말했다. “에너지를 아껴 쓰고 머리를 빗는 것과 비디오를 녹화하는 것 중에서 선택해야 했어요.”

그때 줄리아가 인공지능 실험을 시작했다. 그녀는 AI 음성 및 아바타 도구를 테스트하기 시작했으며, 카메라 앞에서의 자신의 존재감을 얼마나 잃지 않고 복제할 수 있는지 탐구했다. “내 복제는 단지 도구가 아니었다,” 줄리아가 말했다. “그것은 나의 생명줄이었다.”

제한 없이 창조하기 위한 디지털 트윈 구축

줄리아는 전문적인 음성 복제를 위해 HeyGen의 맞춤형 아바타 빌더와 ElevenLabs를 결합하여, 그녀의 디지털 자아가 현실적으로 보이고 들리도록 데이터를 다듬는 데 25시간 이상을 소비했습니다.

“가장 중요한 것은 훈련 데이터입니다,” 줄리아가 말했다. “깨끗하고 일관된 오디오. 점프 컷은 없어야 해요. 계속 같은 마이크를 사용해야 합니다. 당신은 실제로 AI에게 당신이 누구인지 가르치는 것이죠.”

자신의 고품질 비디오와 스튜디오 영상을 사용하여, 줄리아는 전체 길이의 YouTube 콘텐츠를 제공할 수 있는 아바타를 만들었습니다. HeyGen은 얼굴 표정, 제스처, 입 모양을 처리했고 Eleven Labs는 감정을 정확하게 표현할 수 있는 매끄러운 목소리를 제공했습니다.

그녀가 처음으로 복제된 비디오를 테스트했을 때, 결과에 충격을 받았다. “내가 출판한 비디오에는 내 복제인이 등장했고, 그것이 내가 지금까지 발표한 것 중에서 가장 많은 참여를 이끌어냈습니다,”라고 줄리아가 말했다. '03 Just Broke the AI Ceiling'이라는 제목의 비디오는 3.8배 높은 조회수와 7.8%의 클릭률, 그리고 평균 8분의 시청 시간을 기록하여 그녀의 이전 기준치들을 훨씬 상회했다.

그 성공은 그녀에게 배짱을 불어넣었다. 단 세 일 동안의 집중 작업으로, 줄리아는 여섯 개의 비디오를 제작했다. 이전에는 그런 양을 만드는 데 몇 주가 걸렸을 것이다. “12년간의 마케팅을 하면서 처음으로 이 일이 감당할 수 있게 되었다. 글을 쓰고, 연출하고, 출판할 수 있었으며, 무너지지 않았다”고 줄리아가 말했다.

비공개적으로, 줄리아는 여전히 편집과 창의적인 마무리를 위해 인간 팀에 의존하고 있었다. “제 프로듀서는 필리핀에 있어요,” 줄리아가 말했다. “그녀는 모든 것을 손으로 편집해요. 그 인간적인 손길이 추가적인 가치를 더해줍니다.” 하지만 HeyGen이 힘든 작업을 담당하여, 그녀가 연구, 글쓰기, 전략에 집중할 수 있게 해주었다.

“자신을 복제하는 것은 일로부터의 자유입니다,” 줄리아가 말했다. “그것은 일상의 노동으로부터의 해방이죠. 이제 저는 휴식을 취하고, 에너지를 재충전하면서도 창조할 수 있어요.”

HeyGen을 통해 시간, 건강, 그리고 영향력을 되찾다

HeyGen을 도입한 이후, 줄리아는 그녀의 업무 흐름뿐만 아니라 일과의 관계 전체를 변화시켰습니다.

결과

3.8배 높은 비디오 참여도 : 줄리아의 클론 기반 비디오가 이전의 모든 업로드를 능가하여 7.8%의 클릭률과 평균 8분의 시청 시간을 기록했습니다.

: 줄리아의 클론 기반 비디오가 이전의 모든 업로드를 능가하여 7.8%의 클릭률과 평균 8분의 시청 시간을 기록했습니다. 3일 동안 6개의 비디오 : 클로닝을 통해 가능했던 새로운 기록입니다.

: 클로닝을 통해 가능했던 새로운 기록입니다. 지속적인 비즈니스 연속성을 유지하는 동안 질병: HeyGen을 통해 줄리아는 하루에 단 30분만 일하면서도 관객과의 연결과 수익을 유지할 수 있었습니다.

데이터를 넘어서, 감정적인 영향은 깊었다. “이 클론은 제 사업을 구했을 뿐만 아니라, 더 중요하게는 저를 구했습니다,” 줄리아가 말했다. “저는 휴식을 취하고, 치유할 수 있었으며, 여전히 제 관객들을 위해 나타날 수 있었습니다.”

그녀는 이제 First Movers Labs에서 이러한 방법들을 가르치며, 기업가들이 자신만의 AI 기반 워크플로우를 구축할 수 있도록 돕고 있습니다. “이 방법을 더 많은 사람들이 알았으면 좋겠어요,”라고 줄리아가 말했습니다. “아무도 차이를 모르게 완벽한 복제를 만들 수 있지만, 여전히 인간의 손길이 느껴져야 해요. 그게 핵심이죠.”

오늘, 줄리아는 자신의 경력에서 결정적인 도구로 헤이젠을 꼽았다. “헤이젠 이전과 헤이젠 이후의 시대가 있다,”라고 줄리아가 말했다. “내가 본 것 중 가장 큰 게임 체인저예요.”

줄리아의 클론을 행동에서 보세요: @JuliaEMcCoy