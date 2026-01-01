Craig Veroni는 브리티시컬럼비아주 밴쿠버에서 활동하는 부동산 중개인으로, 노스 밴쿠버와 웨스트 밴쿠버, 그리고 밴쿠버 시내 전역을 담당하고 있습니다. 부동산 업계에 들어오기 전에는 10년이 넘는 기간 동안 전문 영화 및 TV 배우로 훈련을 받고 활동했습니다.
그가 그 기술을 마케팅에 적용하기 시작한 순간부터, 영상은 그의 비즈니스를 이끄는 가장 큰 동력 중 하나가 되었습니다. 교육적인 YouTube 영상과 영화 같은 부동산 투어 영상은 구매자들이 지역 동네와 주택 시장을 이해하는 데 큰 도움을 주었습니다.
하지만 위층에서 발생한 화재와 홍수로 그의 집이 피해를 입고 가족이 거의 1년 동안 집을 떠나야 하면서, 그의 영상 제작은 완전히 중단되고 말았다.
"우리는 집을 떠난 지 거의 아홉 달이나 됐어요." 그가 말했다. "어떤 콘텐츠도 만들 수 없었어요. 장비가 하나도 없었거든요."
업무량은 늘리지 않고 그의 존재감을 확장하기
대부분의 커리어 동안 Craig는 오픈 하우스를 진행하고, 사람들을 직접 만나며 신뢰를 쌓았고, YouTube 채널을 주요 리드 소스로 성장시켜 결국 전체 비즈니스의 약 75%를 그 채널에서 얻고 있습니다.
하지만 그런 콘텐츠를 만드는 일은 매우 힘든 작업이었습니다. 가장 성과가 좋았던 동네 투어 영상 하나를 만들기 위해서는 모든 구간을 대본으로 쓰고, 여러 동네를 돌아다니며 카메라로 촬영한 뒤, 이를 모두 편집해야 했는데, 이 과정에 영상 하나당 일주일이 넘게 걸리기도 했습니다.
다시 청중 앞에 서기 위해서는 그의 비즈니스를 움직이게 했던 엔진을 다시 구축해야 했습니다. 전환점은 그가 다른 중개인들이 HeyGen을 활용해 AI 아바타로 완전히 새로운 소셜 채널을 성장시키는 모습을 보았을 때 찾아왔습니다.
"나는 '이거 좀 말도 안 되고 너무 좋아 보이는 거 아닌가'라고 생각했어요," 그가 말했다.
호기심이 생긴 그는 소규모 트레이닝 그룹에 참여했습니다. 3일 동안 Craig는 자신의 디지털 트윈을 만들고, 콘텐츠 워크플로를 다듬은 뒤, 처음으로 인스타그램 릴을 게시했습니다.
"영상으로 유명한 나라서 솔직히 좀 무서웠어요," 그가 말했다. "사람들이 이걸 엄청 싫어할 줄 알았거든요."
구매자가 신뢰할 수 있는 디지털 트윈 구축하기
크레이그가 생각하기에 디지털 트윈이 효과적이었던 이유는, 그것이 그의 고품질 자료를 기반으로 만들어졌기 때문입니다. 처음부터 새로 만드는 대신, 그는 이미 촬영해 둔 영상 라이브러리를 활용해 아바타를 학습시켰고, 다양한 환경에서의 실제 외모와 말투, 몸짓까지 그대로 담아냈습니다.
그는 이를 전문적으로 녹음된 보이스 모델과 결합해, 스튜디오 스타일 클립에 적합한 실내용 목소리와 현장 촬영에 자연스럽게 어울리는 실외용 목소리로 다듬었습니다. 또한 항상 최신 아바타 모델을 사용하며, 더 나은 버전이 출시될 때마다 업그레이드합니다.
Craig는 디지털 트윈을 활용해 트렌드를 쫓거나 신기한 영상만 만들기보다, 지역 뉴스와 시장 동향에 대해 자신의 시청자들에게 꾸준히 정보를 제공합니다.
“트윈은 사람들이 지역에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 뉴스와 각종 소식을 계속해서 알 수 있도록 정보를 제공하기 위해 존재합니다.”라고 크레이그는 말했다.
정확성은 타협할 수 없습니다. 그는 영상을 만들기 전에 모든 스크립트를 작성하고 검토하며, 신중하게 수집한 지역 시장 데이터를 바탕으로 사실을 확인합니다. 또 모든 릴에 AI 라벨을 붙여 누구에게도 오해를 주지 않도록 합니다.
"모든 것이 정말, 정말 정확해야 합니다." 그가 말했다. "청중의 신뢰를 잃는 순간, 모든 게 끝나는 거죠."
팔로워를 신뢰받는 지역 존재로 전환하기
첫 주 안에 크레이그는 똑같이 설레면서도 겸손해지는 무언가를 깨달았습니다.
"내가 올렸던 모든 게시물이 내가 직접 했던 어떤 것보다도 더 좋은 성과를 냈다,"고 그는 말했다.
그에게 더 중요했던 것은 그 연결이 계속 이어졌다는 사실이었다. 일부 시청자들은 영상이 AI인지 물었고, 다른 이들은 전혀 눈치채지 못했다가 진실을 알고 놀랐다. 그리고 마침내 직접적인 확인이 찾아왔다.
"세 번이나 전혀 모르는 사람들이 저를 붙잡고 말을 걸어왔어요." 크레이그가 말했다. "어느 날은 제가 개를 산책시키고 있는데 한 남자가 차를 세우고는 이렇게 말했죠. '저 구독자예요. 당신이 하는 일 정말 좋아요. 해줘서 고마워요.'"
그 시청자는 방금 이야기한 사람이 온라인에서 보던 그와 같은 사람이 아니라는 사실을 전혀 눈치채지 못했다. 크레이그에게는 바로 그 점이 중요했다.
"연결이 잘 되고 있었어요." 그가 말했다. 그것은 그가 말하는 자신의 도시의 "디지털 시장"이 되겠다는 더 큰 목표를 향해 그를 이끈 일종의 인정이었다.
일관성을 도달 범위와 인지도 향상으로 전환하기
쌍둥이 아바타가 그의 뉴스 콘텐츠를 대신 제작해 주면서, 크레이그는 주 1편이던 영상을 하루에 릴스 2편으로 늘릴 수 있었고, 이는 기존 촬영 방식으로는 불가능했을 속도였다. 그에 따라 도달 범위도 자연스럽게 확대되었다.
약 10개월 동안 그의 인스타그램 팔로워 수는 약 1,500명에서 거의 6,000명으로 네 배 가까이 늘어났다. 이제 그의 콘텐츠는 한 달 평균 77만 개가 넘는 계정에 도달하며, 6만에서 7만 건의 상호작용을 만들어낸다. 개별 릴스는 정기적으로 조회 수 10만 회를 넘기고 있다.
그만큼 가치 있는 것은 디지털 쌍둥이가 그에게 할 수 있게 해주는 일들입니다. 그로 인해 절약된 시간은 고객과의 1:1 작업으로 다시 돌아가며, 개인 맞춤형 영상 후속 조치까지 포함됩니다. 이 접근 방식은 그가 과거 고객들과 다시 소통하고, 의미 있는 규모의 비즈니스를 성사시키는 데 큰 도움을 주었습니다.
"디지털 트윈 덕분에 고객들과 일대일로 할 수 있는 일을 더 많이 할 수 있게 됐습니다,"라고 그는 말했다.
플랫폼을 한마디로 요약해 달라고 하자, 그는 주저하지 않았다.
"HeyGen은 제 영상 콘텐츠를 확장하는 데 있어 단연 최고이자 가장 효과적인 플랫폼입니다."라고 그는 말했다. "이와 견줄 만한 다른 플랫폼은 아직 찾지 못했습니다."
오늘날 크레이그는 자신의 디지털 트윈을 자신을 대체하는 존재가 아니라, 자신의 전문성을 확장해 주는 존재로 보고 있습니다.
"당신이 주목받고 목소리를 내며 가치를 제공하고 싶다면," 그가 말했다. "HeyGen은 그것을 실현하기 위한 놀라운 도구입니다."