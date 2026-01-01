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새 음성을 만드는 방법

프로젝트 작업 시에는 AI Studio에서, 기본 음성을 지정하거나 설정할 때에는 Avatars 페이지에서, 그리고 교정 기능(Proofread)에서 음성을 찾고 관리할 수 있습니다. 이들 위치 어디에서나 새 음성을 생성할 수 있습니다.

이 안내에서는 AI Studio에서 시작하겠습니다.

AI Studio에서 새로운 보이스 만들기를 시작하세요

AI Studio에서 기존 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 만드세요. 스크립트 패널에서 현재 음성을 클릭해 음성 메뉴를 연 다음, 거기에서 ‘새 음성 추가(Add New Voice)’를 선택하세요.

두 가지 옵션이 표시됩니다. 서드파티 음성 제공업체를 연동하거나 HeyGen에서 직접 새 음성을 생성하는 것입니다. 이 튜토리얼에서는 ‘Create New Voice’를 선택하세요.

음성 녹음을 업로드하세요

음성 녹음을 업로드하라는 안내가 표시됩니다. 이 녹음은 나만의 음성 클론을 만드는 데 사용되므로, 음질이 매우 중요합니다.

고품질의 외장 마이크, 블루투스 마이크 또는 최신 스마트폰을 사용하세요. 노트북에 내장된 마이크는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 외장 마이크를 사용하는 경우 입에서 약 15~20cm 정도 떨어뜨려 두고, 막히지 않도록 하며, 옷이나 천에 닿지 않게 해주세요.

조용하고 소음이 없는 환경에서 녹음하세요. 배경 소음은 음성의 선명도와 일관성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 자연스럽고 또렷하게 말하되, 약간의 감정 변화를 담아 주세요. 일상생활, 취미, 개인적인 이야기처럼 익숙한 주제에 대해 이야기하면 자연스러운 톤과 에너지를 잘 담을 수 있습니다.

스크립트를 읽을 때는 단조롭게 들리지 않도록 하세요. 적절히 멈춰 주고, 말하는 속도를 변화시키며, 자연스럽게 대화하듯 일정한 음량을 유지하세요.

당신의 음성을 생성하고 다듬으세요

녹음 파일을 업로드하면 HeyGen이 당신의 음성을 복제해 생성합니다. 결과가 완벽하지 않다면 Voice Doctor를 사용해 더 정교하게 다듬을 수 있습니다.

목소리 향상을 클릭하여 억양이나 보이스 엔진과 같은 설정을 조정하거나, 예를 들어 목소리가 너무 평평하게 들리거나 자연스러운 톤과 잘 맞지 않는 등 어색하게 느껴지는 부분을 설명하세요. 그러면 Voice Doctor가 미리 들어볼 수 있는 개선된 옵션들을 생성해 줍니다.

마음에 드는 버전을 찾으면 새 음성으로 저장하거나 기존 음성을 교체할 수 있습니다. 어떤 옵션도 마음에 들지 않으면 계속해서 다듬거나 다른 방식으로 시도해 볼 수 있습니다.

Voice Design으로 보이스 만들기

직접 녹음하고 싶지 않다면 대신 Voice Design을 사용할 수 있습니다. Voice Design을 클릭한 뒤 원하는 목소리를 설명하는 프롬프트를 입력하면, HeyGen이 여러 가지 옵션을 생성해 줍니다.

원하는 음성이 나올 때까지 옵션 중 하나를 선택하거나, 추가 옵션을 다시 생성하거나, 프롬프트를 세부 조정해 보세요.