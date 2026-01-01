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음성 모델이란 무엇인가요

콘텐츠를 더 자연스럽고 더 개인적으로, 또는 특정 브랜드 보이스에 더 가깝게 들리게 만들고 싶었다면, 보이스 모델이 그것을 가능하게 해줍니다.

HeyGen에서는 AI가 생성한 내레이션을 통해 음성이 스크립트와 아바타에 생동감을 불어넣습니다. 사용자가 선택하는 모든 음성은 자연스럽고 표현력이 뛰어나며 언어적으로 정확한 음성을 생성하도록 설계된 음성 엔진 모델에 의해 구동됩니다. 올바른 엔진을 선택하면 메시지의 톤, 속도, 감정을 원하는 대로 맞출 수 있습니다.

음성 모델이란 무엇인가요

보이스 모델은 음성을 생성하는 기반 AI 시스템입니다. 보이스 모델은 목소리의 음색, 표현력, 말하는 속도, 그리고 여러 언어에서의 성능을 결정합니다.

HeyGen은 교육, 마케팅, 스토리텔링, 현지화와 같은 다양한 활용 사례에 최적화된 여러 음성 엔진을 제공합니다.

자동 음성 엔진

자동 설정을 사용하면 HeyGen이 동영상의 언어와 콘텐츠를 기반으로 가장 적합한 음성 엔진을 자동으로 선택합니다. 모델을 직접 선택하지 않고도 안정적인 결과를 원할 때 좋은 옵션입니다.

ElevenLabs 음성 엔진

ElevenLabs는 70개가 넘는 언어로 스튜디오급 품질의 내레이션을 제공하여 대부분의 영상 및 음성 프로젝트에 적합합니다.

사용자 지정 보이스를 사용하는 경우, 어떤 보이스 모델을 기반으로 할지 선택하여 톤과 현실감을 더 세밀하게 제어할 수 있습니다. 기본적으로 HeyGen은 자연스러운 표현과 뛰어난 다국어 성능으로 잘 알려진 ElevenLabs의 다국어 V3 모델을 사용합니다.

터보 음성 모델

더 빠른 생성이 필요한 프로젝트의 경우 Turbo 모델 중 하나로 전환할 수 있습니다. 이 모델들은 지연 시간이 짧고 처리 속도가 더 빠르지만, 주로 영어 콘텐츠에 최적화되어 있습니다.

불가사리 음성 엔진

Starfish는 중국어, 일본어, 한국어를 포함한 아시아 언어에 최적화되어 있습니다. 지역별 콘텐츠에 맞는 자연스러운 발음과 말하기 속도를 보장합니다.

판다 음성 엔진

Panda는 감정 전달과 고급 제어를 위해 설계된 HeyGen의 표현형 음성 엔진입니다. Voice Director와 Voice Mirroring과 같은 기능을 지원하여 타이밍, 강조, 톤을 정밀하게 제어할 수 있습니다.

피시 보이스 엔진

fish.audio로 구동되는 Fish는 표현력 있는 영어 보이스오버에 특화되어 있습니다. 스토리텔링, 대화형 영상, 그리고 미묘한 뉘앙스 전달이 중요한 콘텐츠에 잘 어울립니다.

보이스 엔진과 모델을 함께 사용하면 톤과 감정부터 속도와 언어적 정확성까지, 동영상의 사운드를 원하는 대로 제어할 수 있습니다.