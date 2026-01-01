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음성 미러링 사용하는 방법

Voice Mirroring 기능을 사용하면, 자신의 음성 전달 방식으로 아바타가 말하도록 하여 아바타의 음색과 말투를 완전히 원하는 대로 조정할 수 있습니다. 일반적인 텍스트 음성 변환에 의존하는 대신, 사용자는 자신의 자연스러운 톤, 리듬, 말 속도가 담긴 음성을 직접 녹음하고, HeyGen은 선택한 아바타와 보이스를 통해 이를 그대로 반영합니다. 그 결과는 자연스럽고 표현력이 풍부하며, 당신만의 스타일을 그대로 담아냅니다.

새 프로젝트를 시작하거나 기존 프로젝트로 시작하세요

새 동영상을 만들거나 기존 프로젝트를 여세요. 새 장면을 추가하고 아바타를 선택하세요.

스크립트 편집기에서 ‘오디오’를 클릭하세요. 여기에서 새 오디오를 직접 녹음하거나 기존 파일을 업로드할 수 있습니다. 이 안내에서는 ‘오디오 녹음’을 선택하세요.

배송을 기록하세요

녹음할 때는 아바타가 따라 하길 원하는 말투, 속도, 감정을 담아 말하세요. 녹음이 끝나면 미리 들어보고, 필요하다면 다시 녹음하세요.

만족스러운 결과가 나오면 음성 미러링을 활성화하고 ‘오디오 추가’를 클릭하세요. HeyGen이 자동으로 오디오를 텍스트로 변환하고, 장면에 해당 텍스트를 표시해 정확성을 검토할 수 있도록 해줍니다.

당신의 전달 방식을 음성에 적용하세요

다음으로 사용할 음성을 선택하세요. 녹음된 전달 방식(톤, 속도, 감정 포함)이 선택한 음성에 그대로 반영됩니다.

기존 장면에서 음성 미러링 사용하기

텍스트만 있는 스크립트로 시작했는데 전달이 조금 어색하게 느껴진다면, Voice Mirroring을 사용해 더 자연스럽게 다듬을 수 있습니다.

스크립트 옆의 점 세 개 아이콘 메뉴를 클릭하고 ‘Voice Mirroring으로 변환’을 선택하세요. 그러면 스크립트가 프롬프터처럼 표시되어, 원하는 말투로 오디오를 녹음하거나 업로드할 수 있습니다.

녹음이 완료되면 새 오디오는 자동으로 장면에 추가됩니다.

오디오를 편집하거나 되돌리기

필요하다면 녹음을 사용자 지정 보이스 클론으로 전환할 수 있습니다. 다시 텍스트로 되돌리려면 ‘오디오를 텍스트로 전환’을 선택하고, 녹음을 완전히 삭제하려면 ‘오디오 삭제’를 선택하세요.