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음성 디렉터 사용 방법

Voice Director를 사용하면 아바타의 퍼포먼스를 더 깊이 있게 제어할 수 있습니다. 단조로운 낭독에 의존하는 대신, 스크립트 안에서 톤, 속도, 감정을 직접 조정하여 의도적이고 표현력이 풍부하며 브랜드에 잘 맞는 내레이션을 만들 수 있습니다.

Open Voice Director

프로젝트에서 스크립트 편집기를 열고 슬래시 “/”를 입력하세요. 그러면 추가 옵션이 있는 패널이 열립니다. 목록에서 Voice Director를 선택하세요.

전달 톤을 선택하세요

Voice Director를 열면 미리 설정된 톤 옵션 목록이 표시되며, 여기에는 신남, 캐주얼, 차분함, 쿨함, 진지함, 유머러스함, 분노, 비꼼, 웃음 톤 등이 포함됩니다.

메시지에 가장 잘 어울리는 톤을 선택하세요. 각 톤에는 기본 지시문이 함께 제공되며, 원하는 전달 방식에 더 잘 맞도록 수정할 수 있습니다.

지시를 적용합니다

지시를 조정한 후, 이를 어떻게 적용할지 선택하세요. 현재 장면에만 적용할 수도 있고, 음성 자체에 적용하여 해당 음성을 공유하는 모든 장면에서 동일한 톤이 사용되도록 할 수도 있습니다.

미리 보고 다듬기

미리보기 창에서 재생 버튼을 클릭해 선택한 연출에 따라 아바타가 대사를 어떻게 전달하는지 들어보세요. 어딘가 어색하게 느껴진다면, 톤을 다시 조정하거나 지시문을 다시 작성해 자연스럽고 당신의 의도에 잘 맞을 때까지 다듬을 수 있습니다.

이제 Voice Director를 사용해 아바타의 연기를 조정하고 영상에 감정을 더하는 방법을 알게 되었습니다. 다양한 톤을 시도하고 지시를 다듬으면 의도적이고 표현력이 풍부하며 몰입감 있는 연출을 만들어낼 수 있습니다.