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HubSpot과 연동하기

오늘날의 구매자들은 일반적인 메시지 이상을 기대합니다. 이메일에 이름을 넣는 정도의 단순한 개인화로는 더 이상 눈에 띄지 않습니다. 영상은 이 점을 바꿉니다. 잘 제작된 영상은 시선을 사로잡고, 신뢰를 쌓으며, 행동을 이끌어냅니다. 문제는 기존 방식의 영상 제작은 개인화된 캠페인에 맞게 확장하기 어렵다는 점입니다. 바로 여기에서 HeyGen과 HubSpot의 연동이 빛을 발합니다.

HeyGen을 HubSpot과 연동하면 촬영, 편집, 제작 인력 없이도 몇 분 만에 자동으로 개인화된 동영상을 생성할 수 있습니다. 이렇게 만든 동영상은 영업 아웃리치와 리드 육성부터 온보딩, 후속 조치, 제품 활용 촉진에 이르기까지 퍼널 전반에 걸쳐 활용할 수 있습니다.

HubSpot에 HeyGen 앱 설치하기

먼저 HubSpot 마켓플레이스에서 HeyGen 앱을 설치하세요. 설치 과정에서 HubSpot은 CRM 데이터를 조회하고 관리할 수 있는 권한을 요청합니다. 이 권한을 통해 HeyGen은 HubSpot에 저장된 연락처 정보를 사용해 동영상을 생성할 수 있습니다.

설정 과정의 일부로 두 개의 사용자 지정 연락처 속성이 추가됩니다. 하나는 HeyGen 동영상 공유 페이지 URL을 저장하고, 다른 하나는 미리보기 GIF URL을 저장합니다. 이 속성들은 개인화된 동영상을 이메일에 직접 삽입하는 데 사용됩니다.

활성 연락처 목록도 생성됩니다. 기본적으로 이 목록에는 모든 마케팅 연락처가 포함됩니다. 이 목록에 추가된 모든 연락처는 개인화된 동영상 생성 대상이 됩니다.

마케팅 이메일 템플릿도 함께 생성됩니다. 이 이메일에는 HeyGen 동영상 및 GIF 속성을 참조하는 필수 HTML 모듈이 포함되어 있습니다. 이메일은 기본적으로 발행되지 않으므로, 발송 전에 내용을 검토하고 필요한 필수 항목을 모두 입력해야 합니다.

HubSpot 워크플로를 이해하기

설치 과정에서 “Generate HeyGen Video for a Contact”라는 워크플로우가 생성됩니다. 이 워크플로우는 동영상 생성 및 전달을 담당하며, 비활성 상태로 시작됩니다.

워크플로의 첫 번째 단계는 등록입니다. 활성 목록에 추가된 모든 연락처는 자동으로 등록됩니다.

두 번째 단계는 동영상 생성입니다. 이 단계에서 HeyGen은 각 연락처마다 개인화된 동영상을 생성하고, 동영상 링크와 GIF 미리보기가 포함된 사용자 지정 속성을 업데이트합니다. 이 단계는 실행 전에 설정이 필요합니다.

세 번째 단계는 오류를 처리하는 단계입니다. 동영상 생성에 실패하면 워크플로가 정상적으로 종료됩니다. 성공하면 워크플로가 계속 진행되며, 개인화된 동영상이 포함된 마케팅 이메일을 발송합니다.

비디오 생성 구성

설정을 완료하려면 워크플로 내에서 비디오 생성 액션을 엽니다. 액션 패널에서 HeyGen API 토큰을 붙여넣으세요. 이 토큰은 HeyGen 계정 설정의 API 탭에서 확인할 수 있습니다.

토큰을 추가하면 HubSpot이 사용 가능한 HeyGen 템플릿을 불러옵니다. 사용하려는 템플릿을 선택하세요. 템플릿에 변수가 포함되어 있다면, 각 변수를 해당하는 HubSpot 연락처 속성에 매핑하세요.

일반적으로 사용되는 변수에는 이름, 회사명, 위치 등이 있습니다. 이러한 필드를 매핑하면 각 연락처 레코드의 데이터를 기반으로 동영상 내용이 동적으로 채워집니다. 템플릿에서 사용되는 변수가 제공되는 변수보다 적다면, 사용하지 않는 필드는 비워 두어도 됩니다.

아직 템플릿이 없다면, HubSpot으로 돌아가기 전에 HeyGen에서 하나 만들어 주세요.

게시 및 시작

모든 설정이 완료되면 워크플로를 게시하고 마케팅 이메일을 발송하세요. 그 시점부터 활성 목록에 새로 추가되는 모든 연락처는 자동으로 개인화된 동영상을 트리거하고 이메일을 통해 해당 동영상을 받게 됩니다.