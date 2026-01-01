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Canva와 연동하기

HeyGen은 Canva와 연동되어 더 빠르고 쉽게 동영상을 제작할 수 있도록 도와줍니다. 이 통합 기능을 통해 HeyGen 아바타와 동영상을 Canva 디자인에 바로 가져와, 실제 같은 AI 영상과 Canva의 간편하고 협업에 최적화된 디자인 도구를 함께 활용할 수 있습니다.

HeyGen을 Canva에 연결하기

먼저 HeyGen 대시보드를 열고 ‘Integrations’를 클릭하세요. Canva 통합 항목을 찾아 연결을 클릭합니다. 이렇게 하면 HeyGen 계정이 Canva와 연동되어, Canva 디자인 작업 흐름 안에서 바로 HeyGen 기능을 사용할 수 있습니다.

HeyGen 콘텐츠를 Canva 디자인에 추가하기

연결이 완료되면 Canva에서 디자인을 엽니다. 그다음 아바타를 추가하고, 스크립트를 입력하고, 메시지에 어울리는 목소리를 선택해 HeyGen을 프로젝트에 가져올 수 있습니다. 아바타 영상이 완성되어 갈수록 Canva의 디자인 도구를 사용해 레이아웃, 시각 요소, 전체 스타일을 계속 다듬을 수 있습니다.

동영상을 내보내고 공유하세요

최종 결과가 마음에 들면 Canva 오른쪽 상단의 공유 버튼을 클릭하고 다운로드를 선택하세요. 이제 아바타로 만든 동영상이 원하는 어디에서든 공유할 준비가 되었습니다.