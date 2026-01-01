홈 아카데미 연동 Adobe와 연동하기

Adobe와 연동하기

Adobe Express를 HeyGen과 연동하여 크리에이티브 디자인에서 역동적인 AI 기반 영상까지 매끄럽게 전환하는 방법을 알아보세요. 캠페인을 다듬는 마케터이든, 콘텐츠를 제작하는 디자이너이든, 규모 확장을 원하는 크리에이터이든, 이 통합 기능을 통해 모든 작업을 하나의 간소화된 프로세스 안에서 관리할 수 있습니다.

통합 설정

HeyGen 대시보드에서 Apps로 이동해 Integrations를 연 다음, Adobe Express 플러그인을 선택하세요. 그러면 Adobe 계정으로 로그인하라는 메시지가 표시되며, 계정이 없다면 새로 생성할 수 있습니다.

Adobe Express에 로그인한 후 자동으로 HeyGen 플러그인 화면으로 이동하지 않는 경우, 왼쪽 내비게이션에서 ‘애드온(Add-ons)’을 클릭하세요. ‘HeyGen’을 검색한 뒤 ‘추가(Add)’를 클릭해 플러그인을 설치합니다. 설치가 완료되면 Adobe Express 안에서 바로 HeyGen을 사용할 수 있습니다.

아바타를 추가하고 동영상을 만들어 보세요

먼저 사용할 아바타를 선택하세요. 다음으로 스크립트를 추가합니다. ‘스크립트 추가’ 아래의 텍스트를 클릭한 뒤, 이미 작성해 둔 스크립트를 붙여넣거나 편집기에서 바로 입력하세요.

스크립트를 추가한 후에는 목소리를 선택하세요. 먼저 아바타에 맞는 언어와 성별을 선택합니다. 그러면 다양한 톤, 에너지 수준, 스타일을 가진 여러 음성 옵션이 표시됩니다. 그중에서 당신의 메시지에 가장 잘 어울리는 목소리를 선택하세요.

직접 녹음한 오디오를 사용하고 싶다면, ‘Audio’를 클릭한 뒤 기기에서 파일을 업로드하세요. 지원되는 형식은 MP3, M4A, WAV입니다.

동영상을 생성하여 디자인에 추가하세요

모든 준비가 끝나면 ‘Generate your video’를 클릭해 나머지는 HeyGen에 맡기세요. 동영상 생성이 완료되면 ‘Add to design’을 클릭하세요.

이제 Adobe Express 캔버스에서 동영상을 원하는 위치로 끌어다 놓아 배치할 수 있습니다.

프로젝트를 사용자 지정하고 마무리하세요

동영상을 추가했다면 Adobe Express 도구를 사용해 디자인을 완전히 원하는 대로 커스터마이즈할 수 있습니다. 스톡 음악, 텍스트, 그래픽 및 기타 디자인 요소를 추가해 레이아웃을 더욱 돋보이게 만들어 보세요.

여러 개의 아바타 영상을 포함하고 싶다면, 동일한 단계를 반복해서 추가 HeyGen 클립을 생성하고 추가하면 됩니다.

프로젝트가 완료되면 파일을 다운로드하거나 바로 공유할 수 있습니다. 링크로 공유하는 경우, 액세스 권한을 설정하거나 링크를 가진 누구나 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.