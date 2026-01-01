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첫 번째 프로젝트를 만드는 방법

이 강의에서는 HeyGen에서 첫 번째 프로젝트를 만드는 방법과 플랫폼 전반에서 사용하게 될 핵심 도구들에 익숙해지는 방법을 배우게 됩니다.

영상 제작이 완전히 처음이든 어느 정도 익숙하든, 이 가이드는 시작하는 데 필요한 모든 것을 자신 있게 찾을 수 있도록 도와줄 것입니다.

대시보드에서 시작하세요

HeyGen에 로그인하면 대시보드 화면이 표시됩니다. 여기에서 지금까지 진행한 모든 프로젝트를 확인할 수 있습니다. 화면 왼쪽에는 HeyGen의 모든 도구에 접근할 수 있는 기본 내비게이션 패널이 있습니다.

새 동영상을 시작하려면 ‘Create Video’를 클릭하세요.

여러 가지 옵션이 표시됩니다. 맞춤 아바타 영상을 만들려면 ‘처음부터 시작(Start from Scratch)’을 선택하세요. 학습 및 개발(Learning & Development) 템플릿을 여는 ‘인터랙티비티(Interactivity)’ 옵션도 보일 텐데, 이 부분은 별도의 강의에서 다룰 예정입니다.

다음으로, 동영상 방향을 세로 또는 가로 중에서 선택하세요. 필요하다면 나중에 변경할 수 있습니다.

선택이 완료되면 바로 AI Studio로 이동합니다.

AI Studio 둘러보기

AI Studio에서 프로젝트 이름을 정하는 것부터 시작할 수 있습니다. 그 아래에는 장면을 작성하고, 편집하고, 관리하는 스크립트 편집기가 있습니다. 여기에서 스크립트를 추가하고 동영상의 구조를 잡게 됩니다.

스크립트 편집기 아래에서는 새 장면을 추가하거나, 오디오를 녹음·업로드하거나, 대사 사이에 일시 정지를 넣는 옵션을 찾을 수 있습니다. 또한 확성기 아이콘인 Voice Director를 사용해 말투, 속도, 감정 표현을 조절할 수 있습니다.

장면 옆의 점 세 개를 클릭하면 오디오를 다시 생성하거나, 입 모양과 동기화되도록 장면을 렌더링하거나, 보이스 미러링으로 변환하거나, 장면을 번역하거나, 삭제하는 등의 추가 작업을 할 수 있습니다. 스크립트 편집기에서는 아바타를 교체하고, 목소리를 변경하거나, Avatar Unlimited와 Avatar IV Motion 엔진 간에 전환할 수도 있습니다.

타임라인 작업하기

타임라인 편집기를 사용하면 동영상을 처음부터 끝까지 검토할 수 있습니다. 재생 헤드를 끌어 특정 순간을 미리 보고, 전체 동영상 길이를 확인하며, 장면을 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그해 순서를 재배치할 수 있습니다.

또한 템플릿에서 장면을 추가하고, 동영상 장면이나 프리미엄 슬라이드를 삽입하며, 클립 사이에 있는 화살표 아이콘을 사용해 장면 간 부드러운 전환을 만들 수 있습니다.

아바타를 선택하고 원하는 대로 꾸미세요

비디오 캔버스 상단에서 ‘Avatars’를 클릭해 사용할 아바타를 선택하세요. 직접 만든 아바타를 선택하거나 HeyGen의 공개 라이브러리를 둘러볼 수 있습니다.

캔버스 안의 아바타를 클릭하면 사용자 지정 옵션이 열립니다. 여기에서 외형을 변경하고, 프레이밍을 조정하고, 배경을 제거하고, 모서리 반경을 추가하거나, 애니메이션을 적용할 수 있습니다.

시각 요소와 디자인을 향상시키기

Avatars 탭 옆에서 동영상을 향상시킬 수 있는 다양한 크리에이티브 도구를 찾을 수 있습니다. 이 도구들을 사용하면 텍스트를 추가하고, 미디어를 업로드하고, 요소를 삽입하고, AI 이미지를 생성하고, 자막을 관리하거나 배경색을 조정할 수 있습니다.

스크립트 편집기 상단에서 햄버거 메뉴를 열어 추가 도구에 접근하세요. 여기에서 동영상을 템플릿으로 저장하고, 스크립트를 업로드하거나 다운로드하며, 버전 기록을 확인하고, 지원팀에 문의하고, 튜토리얼을 열거나, 테마를 변경할 수 있습니다.

햄버거 메뉴 옆의 옵션에서 동영상 방향을 조정하고, 브랜드 키트를 선택하거나, HeyGen 팀에 직접 피드백을 보낼 수 있습니다.

협업 및 프로젝트 관리

작업 내용은 자동으로 저장되지만, 언제든지 직접 저장 버튼을 눌러 수동으로 저장할 수도 있습니다.

협업하려면 ‘멤버 초대(Invite Members)’를 선택해 팀원을 프로젝트에 초대하세요. 알림과 댓글은 상단 패널에 표시되어 피드백을 쉽게 검토할 수 있습니다.

프로젝트에 여러 레이어가 포함되어 있다면, 레이어 패널을 열어 요소를 서로 위나 아래로 드래그하여 순서를 재배치하세요.

동영상을 미리 보고 생성하세요

스크립트와 시각 요소가 모두 준비되면, 미리보기를 클릭하여 프로젝트를 확인하세요. 아바타가 멈춰 있거나 흐릿하게 보인다면 아직 영상이 렌더링되지 않은 것이며, 립싱크는 렌더링 과정에서 적용됩니다.

만족스러운 결과가 나오면 ‘Generate’를 클릭하세요. 동영상의 이름을 변경하고, 저장할 폴더를 선택하며, 최대 4K까지 출력 해상도를 설정할 수 있습니다. Avatar IV를 사용 중이라면 HeyGen이 사용량을 자동으로 계산합니다.

HeyGen이 동영상을 처리한 후 완료되면, 검토·공유·다운로드할 수 있도록 프로젝트 탭에 표시됩니다.