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동영상에 에셋을 추가하는 방법

비디오 에셋은 동영상을 제작할 때 사용하는 모든 요소를 말합니다. 여기에는 이미지, 비디오 클립, 오디오 파일, 로고, 텍스트, 그리고 AI 아바타까지 포함됩니다.

HeyGen은 최대 200MB의 JPG 및 PNG 파일, 최대 200MB의 MP4 및 MOV 파일, 그리고 최대 100MB의 TTF 또는 OTF 폰트 파일 등 다양한 형식을 지원합니다. 이러한 에셋을 체계적으로 정리해 두면 편집, 재사용 및 협업을 더욱 수월하고 자신 있게 진행할 수 있습니다.

에셋을 업로드하고 정리하기

시작하려면 Media를 열고 Upload를 클릭하여 파일을 HeyGen의 Asset Library에 추가하세요. 이미지, 동영상, 오디오를 포함해 여러 파일을 한 번에 업로드할 수 있습니다.

GIF를 사용할 예정이라면, 비디오 편집기에 업로드하기 전에 MP4로 변환하세요.

업로드한 후에는 자산의 이름을 변경해 더 명확하게 정리할 수 있습니다. 동영상 파일의 경우, 오디오만 추출하는 옵션도 사용할 수 있습니다. 각 프로젝트, 브랜드 또는 콘텐츠 유형별로 폴더를 만들어 두면 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 찾을 수 있습니다.

에셋을 삭제하려면 체크박스를 선택하거나 점 세 개 메뉴를 사용한 뒤, 삭제를 선택하세요.

프로젝트에 에셋 추가하기

스크립트와 아바타 준비가 완료되면 AI Studio에서 프로젝트로 돌아오세요. 여기에서 배경, 미디어 및 기타 시각 요소를 추가하여 장면 디자인을 시작할 수 있습니다.

아바타에 기본 배경이 포함되어 있다면, 아바타를 선택한 뒤 Background Remover를 사용해 새로운 배경 위에 배치하세요. 레이아웃에 맞도록 모서리를 드래그하여 아바타의 크기를 조정할 수 있습니다.

배경과 미디어 사용자 지정

배경을 클릭하여 단색, 스톡 이미지, 동영상 또는 템플릿 중에서 선택하세요. 더 유연하게 편집하려면 ‘배경에서 분리’를 선택해 장면 안에서 요소를 자유롭게 이동하고 크기를 조정하세요.

미디어 탭에서는 HeyGen의 스톡 라이브러리, 사용자가 업로드한 파일, 그리고 추가 미디어를 업로드할 수 있는 옵션에 접근할 수 있습니다. 여기 있는 모든 미디어는 배경으로도 설정할 수 있습니다.

오디오 추가 및 관리

배경 음악을 추가하려면 음악 탭을 여세요. HeyGen의 기본 제공 트랙을 선택하거나 직접 오디오 파일을 업로드할 수 있습니다.

오디오는 동영상 아래의 장면 플레이어에 표시됩니다. 오디오 트랙의 점 세 개 메뉴를 사용해 자르기나 파일 교체와 같은 설정을 조정할 수 있습니다.

이미지와 시각 자료 편집

이미지의 경우 모서리 반경을 조정해 가장자리를 더 부드럽게 만들거나, AI를 사용해 비주얼을 편집할 수 있습니다. 편집 프롬프트를 입력하고, 원하는 AI 엔진을 선택한 뒤, 필요하다면 결과를 안내할 참고 이미지를 추가하세요.

시각적인 다양성을 더하려면 요소 탭을 여세요. 여기에서 디자인을 향상시킬 수 있는 도형, 프레임, 스티커, 아이콘 등의 프리미엄 요소를 찾을 수 있습니다.

텍스트를 추가하고 스타일을 지정하기

캔버스 상단의 텍스트를 클릭하여 제목, 레이블 또는 화면에 표시될 메시지를 추가하세요. 글꼴 스타일, 크기, 서식, 불투명도, 정렬을 원하는 대로 설정하거나, 브랜드 일관성을 위해 브랜드 폰트를 업로드할 수 있습니다.

텍스트 요소는 캔버스 어디에서나 드래그하여 이동하고 크기를 조정할 수 있습니다. 여러 요소를 한 번에 선택해 정렬하거나 그룹화하여 더 깔끔한 레이아웃을 만들 수도 있습니다.

자막 추가

자막을 추가하려면 자막을 클릭하고 자막 스타일을 선택하세요. 색상, 글꼴, 글자 크기를 조정하고, 스타일을 단일 장면에만 적용할지 모든 장면에 적용할지 선택할 수 있습니다.

동영상 재생 미세 조정

장면에 업로드된 동영상 중 아무 것이나 선택해 재생 방식을 조정할 수 있습니다. 동영상을 반복 재생하여 움직임을 계속 이어가거나, 마지막 프레임을 고정해 최종 장면을 유지할 수 있으며, ‘장면에 맞추기’를 선택해 동영상 길이를 장면 길이에 자동으로 맞출 수도 있습니다.

정밀한 제어를 위해 타임라인의 가위 아이콘을 사용해 원하는 지점에 맞춰 시작과 끝 부분을 정확하게 잘라내세요.