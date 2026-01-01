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애니메이션과 전환 효과 추가 방법

이 강의에서는 HeyGen에서 애니메이션, 모션 요소, 그리고 장면 전환을 활용해 동영상에 생동감을 불어넣는 방법을 배우게 됩니다. 이러한 도구들을 사용하면 별도의 외부 편집 소프트웨어 없이도 콘텐츠를 더욱 역동적이고, 완성도 높으며, 몰입감 있게 만들 수 있습니다.

장면 속 요소를 애니메이션으로 표현하기

HeyGen에서는 텍스트, 이미지, 아이콘은 물론 아바타까지 거의 모든 요소를 애니메이션으로 만들 수 있습니다.

애니메이션을 적용할 요소를 먼저 클릭하세요. 선택하면 스크립트 패널에 애니메이션 마커가 표시됩니다. 이 마커들은 해당 요소가 장면에 등장하고 사라지는 시점을 제어합니다.

타임라인에서 마커를 드래그해 애니메이션이 스크립트와 맞도록 조정할 수 있습니다. 그런 다음 애니메이션 메뉴를 열고 페이드, 슬라이드, 줌, 팝과 같은 스타일을 선택하세요. 각 옵션 위에 마우스를 올리면 적용하기 전에 실시간 미리보기를 확인할 수 있습니다.

Duration 슬라이더를 사용하여 애니메이션이 재생되는 속도를 조절하세요. 완료되면 미리 보기를 클릭하여 실제 화면에서 어떻게 보이는지 확인하세요.

프리미엄 모션 요소 추가

추가적인 시각적 완성도를 더하고 싶다면 Premium Motion Elements를 사용할 수 있습니다. 여기에는 아바타와 자연스럽게 어우러지도록 설계된 애니메이션 인트로, 스피커 카드, 헤드라인, 인용문, 타자기 스타일 텍스트 등이 포함됩니다.

요소 탭을 열고 Motion을 선택한 다음, 모션 요소를 장면으로 끌어다 놓으세요. 텍스트를 사용자 지정하고, 캔버스에서 이동하거나 크기를 조정할 수 있으며, 동일한 애니메이션 마커를 사용해 타이밍을 제어할 수 있습니다.

장면을 미리 보기하여 모션 요소가 콘텐츠와 함께 자연스럽게 애니메이션되는 모습을 확인하세요.

장면 전환 추가

전환 효과는 동영상이 한 장면에서 다음 장면으로 자연스럽게 이어지도록 도와줍니다.

아래쪽 타임라인에서 두 장면 사이에 마우스를 올린 뒤, 점 세 개 아이콘을 클릭하고 ‘장면 전환 추가’를 선택하세요. 페이드, 슬라이드, 줌과 같은 전환 스타일 중에서 고를 수 있습니다.

전환 지속 시간을 조절해 더 빠르거나 느리게 만들 수 있으며, 하나의 전환에만 적용하거나 동영상의 모든 장면에 걸쳐 적용할 수 있습니다. 편집기에서 실시간 미리 보기가 제공되어, 느낌이 딱 맞을 때까지 효과를 세밀하게 조정할 수 있습니다.

매끄러운 흐름을 위해 Magic Match를 사용하세요

매직 매치는 장면 간에 공유되는 요소들을 자동으로 애니메이션으로 전환해 주는 스마트 전환 효과입니다.

어떤 요소가 한 장면의 끝에 나타났다가 다음 장면의 시작 부분에 다시 나타나면, Magic Match가 그 사이를 부드럽고 자연스러운 동작으로 이어 줍니다. 사용하려면 해당 요소를 복사해 다음 장면에 붙여 넣어 두 장면 모두에 나타나도록 하면 됩니다.

그런 다음 장면 사이에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭하고, ‘장면 전환 추가’를 선택한 뒤 Magic Match를 선택하세요. HeyGen이 애니메이션을 자동으로 처리하여 자연스럽고 끊김 없는 시각적 연결을 만들어 줍니다.