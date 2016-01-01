プロフェッショナルな動画制作を拡大、カメラは不要です

テキストを、スピーディーに魅力的な動画コンテンツへ変換しましょう。スクリプトを入力し、リアルなアバター（またはあなた自身のデジタルツイン）を選ぶだけで、スタジオ品質のAI音声ナレーションを多言語で生成できます。

撮影や俳優の手配、高額な再撮影といった手間を一切なくしましょう。テキストから動画へのオールインワン変換ツールとしても、お気に入りの編集ソフト向けにAロールを生成する用途としてもお使いいただけます。