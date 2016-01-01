アイデアを入力して「生成」をクリックするだけ。テキストから、想像以上に早く共有可能な動画が完成します。カメラも、動画編集ソフトも、制作スキルも不要。ダウンロードして編集することも、そのまま即座に共有することもできます。
プロフェッショナルな動画制作を拡大、カメラは不要です
テキストを、スピーディーに魅力的な動画コンテンツへ変換しましょう。スクリプトを入力し、リアルなアバター（またはあなた自身のデジタルツイン）を選ぶだけで、スタジオ品質のAI音声ナレーションを多言語で生成できます。
撮影や俳優の手配、高額な再撮影といった手間を一切なくしましょう。テキストから動画へのオールインワン変換ツールとしても、お気に入りの編集ソフト向けにAロールを生成する用途としてもお使いいただけます。
1つのプロンプトからフル動画を作成。動画編集の経験は一切不要です。アイデアやトピックを貼り付けてプロンプトを入力するだけで、Video Agent があなた専属のディレクターとして、台本作成、絵コンテ作成、アニメーションまで行い、数分で完成した動画を生成します。
シーン作成とBロールを自動化。ブログ記事、PDF、またはURLを、魅力的なテキストから動画へのナラティブに即座に変換します。AIがテキストをシーンに分解し、関連するBロールやレイアウトを選択し、アバターと同期させることで、ワンクリックで完成品の80％まで仕上げます。
AI が厳選したビジュアルとダイナミックなストーリーテリング。静的な動画テンプレートから一歩先へ。Video Agent は、ストック映像を賢く選び、AI 画像を生成し、あなたの特定のスクリプトに合わせたインフォグラフィックを作成することで、すべてのショートクリップが、あなたのメッセージに対してユニークで視覚的に関連性の高いものになるようにします。
常時稼働のプロダクションアシスタント。大量のSNSショート動画、マーケティング用アセット、トレーニング動画を、わずかなコストで制作できます。編集作業に何時間も費やしたり、制作チームを雇ったりすることなく、週1本の動画制作から毎日の配信へとスケールアップしましょう。
テキストを動画に変換するためのベストプラクティス
HeyGenを最大限に活用するには、Video AgentのスピードとAI Studioの精度を組み合わせましょう。AIを使って「初稿」（シーン、Bロール、スクリプト）を生成し、その後で出力内容を洗練させてプロフェッショナルな仕上がりに整えてください。
白紙から始める必要はありません。Video Agent を使えば、シンプルなプロンプトや URL から、自動生成された台本と B ロール付きの完成度の高いドラフトを即座に作成でき、制作の 80％ まで一気に進められます。
権威性を高めるために、用意されたアバターを選ぶか、あなた自身のデジタルツインを使用しましょう。ライブラリからリアルな声を組み合わせることも、自分の音声をアップロードして、より本物らしい表現にすることもできます。
AI Studio でドラフトを開き、細部までコントロールしましょう。汎用的なBロールを自社ブランドのアセットに差し替え、スクリプトのテンポを調整し、レイアウトを理想のイメージにぴったり合うまで磨き上げてください。
Video Translation を使って、リーチを瞬時に拡大しましょう。完成した動画を自動的に175以上の言語に吹き替えし、アバター本来の声のトーンとリップシンクを完璧に保ったまま配信できます。
テキストスクリプトを、すぐに使えるプロ品質の動画に瞬時に変換
HeyGen の AI 動画ジェネレーターはテキストから制作プロセスを自動化し、あなたのスクリプトを一貫したアバター、ボイスオーバー、ビジュアルを備えた高品質な動画に変換します。カメラも撮影クルーも必要ありません。
超リアルなAI音声＆翻訳
感情のニュアンスまで表現できるボイスオーバーを生成したり、自分の声をクローンして本物のナレーションを作成できます。コンテンツを自動で175以上の言語に翻訳・吹き替えし、再収録することなく世界中の市場に届けましょう。
大規模でも一貫したコンテンツ
何百本もの動画でブランドの一貫性を維持しましょう。カスタムアバターや既成テンプレートを保存しておけば、日々のソーシャルメディア用コンテンツ、トレーニングモジュール、あるいはパーソナライズされたアウトリーチメッセージを、数日ではなく数分で生成できます。
Bロールとビジュアルを生成
ストック映像を探すのはもうやめましょう。AIがあなたのテキストを解析し、ストーリーに合った関連性の高いBロール、画像、アニメーションを自動で生成または選択してくれるので、ワークフローが大幅にスピードアップします。
マルチプラットフォーム書き出し（4K）
最大4K解像度のMP4形式で動画を書き出せます。コンテンツを縦型（TikTok／Reels）や横型（YouTube／LMS）向けに簡単にリフォーマットし、あらゆるチャネルでのリーチを最大化しましょう。
品質、シンプルさ、そしてスピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストから動画へのAIプラットフォームを活用して、コンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している様子をご覧ください。
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
HeyGenでテキストから動画を作成する方法
言葉の力でテキストに命を吹き込み、AIテキストから動画へのジェネレーターに任せて、あなたのコンテンツを魅力的でプロフェッショナルな映像へと変換しましょう。
まずはテキストを入力するか、ドキュメントをアップロードしてください。AIがあなたのアイデアをシーンごとに整理します。
多様でリアルなアバターから選ぶか、自分だけのデジタルツインを作成しましょう。あなたのトーンやブランドに合ったAIボイスを選ぶか、ボイスクローン機能を使って自分の声を複製し、より本物らしい表現を実現できます。
画像、テンプレート、字幕、またはBGMを追加しましょう。オーバーレイをアニメーションさせたり、各シーンを編集したり、カスタマイズ可能なインターフェースを使って、専門的なスキルがなくても見た目や雰囲気を自在に調整できます。
mp4 を書き出して、あなたのウェブサイト、ソーシャルプラットフォーム、学習システムなどにすぐ共有しましょう。TikTok や Instagram リールには縦長、YouTube には横長を選択してください。
HeyGen は、AI 技術を用いてテキストから動画を生成できる AI 動画ジェネレーター兼テキストから動画への AI ツールです。生成 AI と高度な AI モデルによって動作し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
いいえ。プラットフォームは、誰でも動画を作成できるように設計されています。AI がタイミング、テンポ、ビジュアル、レンダリングを自動で処理します。より細かくコントロールしたい場合は、AI Studio でシーンを手動編集することもできます。
はい。AIボイスクローン用にあなたの声をアップロードしたり、ブランド用または個人用のプレゼンス向けにカスタムアバターを作成したりできます。
ほとんどの動画は、長さやカスタマイズの内容にもよりますが、数分で完成します。
HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で洗練された動画に変換し、音声・ビジュアル・編集を自動で処理してくれるため、最高の無料テキストから動画への AI ジェネレーターです。カメラや編集スキルがなくても、高品質な動画を簡単に作成できます。
はい。175以上の言語でコンテンツを生成でき、既存の動画も即座に翻訳できます。
はい。作成した動画は、マーケティング、トレーニング、ソーシャルメディア、広告、そしてクライアント向けのプロジェクトにご利用いただけます。
はい。HeyGen を使えば、テキストから直接、プロ品質の AI 生成動画を作成できます。トレーニング資料、マーケティングコンテンツ、解説動画など、どのような用途でも、HeyGen の AI がスムーズな制作と毎回洗練された仕上がりを実現します。
もちろん可能です。HeyGen を使えば、トレーニング動画や各種動画コンテンツを手軽に作成できます。作りたい内容をプロンプトで説明し、アバターを選ぶだけで、あとは AI が自動で仕上げてくれます。
はい。エクスポートオプションにはHD（1080p）と4K解像度が含まれており、さまざまなプラットフォームでプロフェッショナル用途や一般公開に適した動画を書き出すことができます。
はい！HeyGen を使えば、ユーザーは音声を動画に変換し、AIアバターや字幕、ダイナミックなビジュアルと組み合わせることができます。音声ファイルをアップロードし、動画スタイルを選ぶだけで、AIが数分で洗練された動画を生成します。
MP4 を HD または 4K で書き出しでき、縦向き・正方形・横向きのレイアウトから選択できます。
HeyGen はセキュリティを最優先とし、アバターや生成コンテンツが倫理ガイドラインに準拠するよう徹底しています。透明性、ユーザーの同意、そして責任あるAI開発は、倫理的なAI動画生成を維持するうえで重要な要素です。
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。