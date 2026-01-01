アバター動画が本当に信頼できるものに感じられるのは、時間が経っても人物の見た目や動きが一貫している場合だけです。顔がずれたり、歯の形が変わったり、リップシンクが外れたり、クリップの切り替えで動きがリセットされたりすると、人はすぐに違和感に気づきます。視聴者は特定の人物が話す様子を、しばしば近い距離から長時間見続けるため、これは多くの他の動画生成タスク以上にアバターにとって重要なポイントです。

現在の動画生成の世界では、再生時間は依然として最も目に見える制約のひとつです。多くのモデルやプロダクトは、生成結果を数秒程度の固定長クリップとして提供しており、数分以上を生成できるシステムはほとんどありません。アバター系プロダクトでは、この制約がそのまま顧客のワークフローに影響します。顧客は、トレーニング動画、セールスデモ、プロダクトのウォークスルー、教育コンテンツ、サポート、そしてタスクが完了するまで話し続けるエージェントのために、より長く一貫したシーン／動画を求めています。同時に、プロンプトやモーション、スクリプトを素早く試行錯誤できる高速なプレビューも望んでいます。

HeyGenでは、それが次の3つの具体的な要件として表れました。

長尺シーンでの一貫性。アバターは、短いクリップ1本だけでなく、生成された多数の動画チャンク全体にわたって、人物の特徴、リップシンク、表情、動きの連続性を維持する必要があります。 固定された時間制限なし生成は10秒、10分、あるいは時間無制限のリアルタイムセッションになる場合もあります。 高速プレビュー、リアルタイムまたはリアルタイムを超える速度での生成。システムはすばやくフレームの生成を開始し、推論処理が進行中であっても、生成されたフレームをストリーミング配信できるようにする必要があります。

この投稿では、これらの要件を満たすために構築した推論フレームワークについて順を追って解説します。

基盤となるモデルアーキテクチャ

このフレームワークは、HeyGen のアバター動画生成モデルである Avatar IV および Avatar V ファミリーを中心に構築されています。大まかに言うと、このモデルは参照用の画像／動画、ドライビングオーディオ、任意のテキストまたはシーン条件を入力として受け取り、そのアバターが正しい人物性、表情、動きで話している動画を生成します。

コアとなる生成モデルは、フローマッチングで学習された Diffusion Transformer（DiT）です。人物を小さなアイデンティティ埋め込みに圧縮するのではなく、豊富な参照トークンを条件として利用することで、アバターにとって重要なディテール――顔の輪郭、歯、肌の質感、口の動き、ジェスチャーのスタイル、話すリズム――を忠実に保つことができます。

本番環境での推論プロセスは、主に3つのステージで構成されています。

音声から動画の生成 基本となる DiT が、参照となる人物のアイデンティティ、音声特徴量、および各種コンディショニング信号から、低解像度の動画潜在表現を生成します。このステージでは、動き、リップシンク、時間的な一貫性に重点を置きます。 アイデンティティ認識型スーパー解像。第2のモデルがこれらの潜在表現を高解像度の出力へと洗練し、とくに顔や口元など、人がアーティファクトに最も敏感な領域に重点を置いて処理します。 ストリーミング VAE デコードVAE デコーダーが高解像度の潜在表現をチャンクごとに RGB フレームへ変換することで、動画全体が生成される前にフレームを順次出力できます。

長尺の動画を生成するために、このシステムはデータをチャンク（小さなまとまり）ごとに処理します。最初のチャンクは静的なリファレンスのみに依存しますが、以降のチャンクは直前のセグメントから引き継いだ境界データを利用します。これにより、アバターは姿勢やアイデンティティを一からリセットすることなく、自然に話し続けることができます。

ストリーミングフレームワークとパイプラインループ

チャンク単位の実行に対応するため、推論フレームワークはモジュール化された3層アーキテクチャを採用しており、時間的に局所化されたウィンドウ上で動作し、各チャンクの処理が完了するとすぐにリソースを解放します。

モジュール ：特定のモデルとそのチェックポイントをまとめたラッパー（例：A2V DiT、Super-Resolution DiT、VAE コンポーネント、テキスト／オーディオエンコーダーなど）。

：特定のモデルとそのチェックポイントをまとめたラッパー（例：A2V DiT、Super-Resolution DiT、VAE コンポーネント、テキスト／オーディオエンコーダーなど）。 ステージ ：1つ以上のモジュール（例：コンテキスト生成、超解像）を連携させる型付き実行ユニットです。

：1つ以上のモジュール（例：コンテキスト生成、超解像）を連携させる型付き実行ユニットです。 パイプライン：ステージ同士を接続し、共有状態を管理し、ストリーミングまたはバッチ実行モードを調整する実行グラフ。

初期化フェーズでは、参照となるアイデンティティをリクエストごとに一度だけ潜在表現へエンコードします。その後、パイプラインは入力音声ストリームが尽きるまで、残りのステージを連続ループで実行し続けます。