NEWHeyGen × ChatGPT

ChatGPTでプロンプト。HeyGenで動画制作。

あらゆる会話を、モーショングラフィックス、Bロール、ビジュアルストーリーテリングを備えたプロ品質の動画に — 編集スキルは不要です。

ChatGPTで試す
117,007,072生成された動画
90,780,223生成されたアバター
16,120,535翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

使い方

伝える

必要な動画をChatGPTに自然な言葉で伝えましょう — 解説動画、ピッチ動画、チュートリアルなど、何でも対応します。

生成する

HeyGenのVideo Agentが、アバター、モーショングラフィックス、Bロール、ナレーション付きの完成度の高い動画を自動で制作します。

磨き上げる

会話を通じて繰り返し調整。スクリプトの修正、ビジュアルの差し替え、トーンの変更 — すべてChatGPT内で完結します。

プロンプトから本格制作へ

スクリプトから動画へ

ChatGPTでスクリプトを書くだけで、数分で完成度の高い動画が手に入ります。

アイデアからピッチ動画へ

ラフなアイデアを、投資家やステークホルダー向けの洗練されたピッチ動画に仕上げます。

ブログから動画へ

文章コンテンツを魅力的な動画サマリーに変換します。

プレゼンから動画へ

スライド資料やアウトラインをダイナミックな動画プレゼンテーションに変換します。

プロンプトからSNSクリップへ

一つのプロンプトから、目を引くSNS動画を生成します。

会話から解説動画へ

ChatGPTでの会話を、わかりやすい解説動画に変換します。

よくある質問

HeyGen ChatGPTアプリとは何ですか？

HeyGenのChatGPTネイティブアプリを使えば、会話からAI生成動画を直接作成できます。自然な言葉で必要な内容を伝えるだけで、アバター、モーショングラフィックス、Bロール付きのプロ品質動画がチャット内で提供されます。ChatGPTを離れることなく動画の確認・編集が可能です。

HeyGenアカウントは必要ですか？

はい、動画を生成するには無料のHeyGenアカウントが必要です。heygen.comからご登録いただけます。

どのような動画を作成できますか？

解説動画、製品デモ、SNSクリップ、研修資料、ピッチ動画など — AIアバター、モーショングラフィックス、Bロール、ナレーション付きで、すべて本格的に制作されます。

HeyGenのメインプラットフォームとの違いは何ですか？

ChatGPTアプリでは、アイデア出しから動画生成までChatGPT内で一貫して行えます。高度な編集、カスタムブランディング、チームコラボレーションが必要な場合は、heygen.comからHeyGenを直接ご利用ください。

無料で使えますか？

ChatGPTアプリは無料でお試しいただけます。動画生成にはHeyGenアカウントのクレジットを使用します。新規アカウントには無料クレジットが付与されます。

プロンプトの先に、あなたの動画が待っています

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  • 編集スキル不要
  • プロ品質のクオリティ
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