ChatGPTでプロンプト。HeyGenで動画制作。
あらゆる会話を、モーショングラフィックス、Bロール、ビジュアルストーリーテリングを備えたプロ品質の動画に — 編集スキルは不要です。
使い方
伝える
必要な動画をChatGPTに自然な言葉で伝えましょう — 解説動画、ピッチ動画、チュートリアルなど、何でも対応します。
生成する
HeyGenのVideo Agentが、アバター、モーショングラフィックス、Bロール、ナレーション付きの完成度の高い動画を自動で制作します。
磨き上げる
会話を通じて繰り返し調整。スクリプトの修正、ビジュアルの差し替え、トーンの変更 — すべてChatGPT内で完結します。
プロンプトから本格制作へ
スクリプトから動画へ
ChatGPTでスクリプトを書くだけで、数分で完成度の高い動画が手に入ります。
アイデアからピッチ動画へ
ラフなアイデアを、投資家やステークホルダー向けの洗練されたピッチ動画に仕上げます。
ブログから動画へ
文章コンテンツを魅力的な動画サマリーに変換します。
プレゼンから動画へ
スライド資料やアウトラインをダイナミックな動画プレゼンテーションに変換します。
プロンプトからSNSクリップへ
一つのプロンプトから、目を引くSNS動画を生成します。
会話から解説動画へ
ChatGPTでの会話を、わかりやすい解説動画に変換します。
よくある質問
HeyGen ChatGPTアプリとは何ですか？
HeyGenのChatGPTネイティブアプリを使えば、会話からAI生成動画を直接作成できます。自然な言葉で必要な内容を伝えるだけで、アバター、モーショングラフィックス、Bロール付きのプロ品質動画がチャット内で提供されます。ChatGPTを離れることなく動画の確認・編集が可能です。
HeyGenアカウントは必要ですか？
はい、動画を生成するには無料のHeyGenアカウントが必要です。heygen.comからご登録いただけます。
どのような動画を作成できますか？
解説動画、製品デモ、SNSクリップ、研修資料、ピッチ動画など — AIアバター、モーショングラフィックス、Bロール、ナレーション付きで、すべて本格的に制作されます。
HeyGenのメインプラットフォームとの違いは何ですか？
ChatGPTアプリでは、アイデア出しから動画生成までChatGPT内で一貫して行えます。高度な編集、カスタムブランディング、チームコラボレーションが必要な場合は、heygen.comからHeyGenを直接ご利用ください。
無料で使えますか？
ChatGPTアプリは無料でお試しいただけます。動画生成にはHeyGenアカウントのクレジットを使用します。新規アカウントには無料クレジットが付与されます。
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