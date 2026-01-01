HeyGenのChatGPTネイティブアプリを使えば、会話からAI生成動画を直接作成できます。自然な言葉で必要な内容を伝えるだけで、アバター、モーショングラフィックス、Bロール付きのプロ品質動画がチャット内で提供されます。ChatGPTを離れることなく動画の確認・編集が可能です。