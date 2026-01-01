Che cos'è HeyGen?
HeyGen è una piattaforma di generazione video basata sull’AI che consente agli utenti di creare istantaneamente ed efficacemente video di alta qualità su larga scala in oltre 170 lingue e dialetti. Che tu stia realizzando contenuti per marketing, formazione, e-learning o vendite, HeyGen rende la produzione video rapida, scalabile e accessibile.
Utenti HeyGen
Avatar fotografici creati
Avatar istantanei creati
Rendere accessibile il video storytelling
HeyGen è nata da una convinzione semplice: la creazione di video dovrebbe essere immediata e alla portata di tutti. La produzione video tradizionale è troppo costosa, lenta e scoraggiante. Il nostro fondatore, Joshua Xu, ha capito che eliminare la videocamera grazie all’IA poteva liberare la creatività di chiunque. Oggi, con il solo ausilio di uno script, chiunque può generare video di alta qualità senza riprese, montaggio o limiti di budget.
Meno tempo in post-produzione
Risparmiato per video
Riduzione dei costi di traduzione
Il tuo partner nella creazione di video con IA
La piattaforma video AI di HeyGen è progettata per soddisfare le esigenze dello storytelling moderno su larga scala. Dalla creazione di video con avatar all’interattività in tempo reale, alla traduzione e alla personalizzazione, ogni prodotto è pensato per aiutarti a coinvolgere il tuo pubblico con rapidità, precisione e semplicità.
Basta con strumenti video AI frammentati
La suite di prodotti di intelligenza artificiale all’avanguardia di HeyGen riunisce tutto in un’unica piattaforma per offrire un’esperienza d’uso fluida. Progettata per la scalabilità e lo storytelling, HeyGen elimina le frizioni causate da strumenti frammentati, soddisfacendo al contempo in modo discreto il livello di qualità che il tuo pubblico si aspetta. È un’alternativa potente e intuitiva che stabilisce un nuovo standard per ciò che i video basati sull’AI possono fare.
Scopri come i clienti utilizzano HeyGen
Un'unica piattaforma, infiniti casi d'uso
Marketing
HeyGen offre ai marketer la libertà di creare video di qualità professionale on demand. Con uno script e pochi clic, puoi trasformare qualsiasi asset, dai PDF ai blog alle presentazioni, in contenuti video coinvolgenti e in linea con il brand in qualsiasi momento, senza sforare il budget.
Formazione e sviluppo
HeyGen consente ai team di creare esperienze di formazione su misura, dalla compliance allo sviluppo dei dipendenti e al continuo aggiornamento delle competenze. La nostra piattaforma video basata sull’AI rende semplice scalare percorsi di apprendimento efficaci senza compromettere qualità o velocità.
Vendite
HeyGen consente ai team di vendita di offrire comunicazioni personalizzate su larga scala, dal prospecting ai follow-up e alle demo di prodotto. La nostra piattaforma di video AI aiuta i sales a distinguersi nelle caselle di posta affollate, accelerare i cicli di vendita e costruire relazioni più solide con i clienti.
Usa l’API di HeyGen per integrare senza problemi la generazione di video AI nei tuoi flussi di lavoro
API a consumo per generare video con il Video Agent, tradurre video con Video Translation, creare parlato con i modelli Text-to-Speech e velocizzare il tuo flusso di lavoro creando avatar, generando video tramite la Studio API e costruendo template
Domande frequenti
Che cos'è HeyGen?
HeyGen è una piattaforma di creazione video basata sull’AI che ti permette di generare istantaneamente video di alta qualità su larga scala. Non sono necessari videocamera, troupe o esperienza di montaggio. Supporta oltre 170 lingue e dialetti ed è progettata per casi d’uso che spaziano dal marketing, alla formazione e sviluppo, alle vendite e molto altro.
In che cosa HeyGen è diversa dagli altri strumenti di video AI?
HeyGen è una piattaforma all-in-one che unisce in un unico flusso di lavoro la scrittura dei copioni, gli avatar, il montaggio e la localizzazione. A differenza di strumenti frammentati o piattaforme con ripide curve di apprendimento, HeyGen è intuitivo, veloce e progettato per creare contenuti di livello professionale che crescono insieme alle tue esigenze.
Ho bisogno di esperienza nella produzione video per usare HeyGen?
Assolutamente no. L’interfaccia intuitiva di HeyGen rende facile per chiunque creare video curati e professionali in pochi clic.
Posso creare avatar personalizzati con HeyGen?
Sì. Puoi scegliere da un’ampia libreria di avatar realistici oppure creare il tuo portavoce digitale in linea con il tuo brand. Avrai il pieno controllo su tono di voce, gesti e stile di presentazione.
Come funziona la traduzione video in HeyGen?
Con la traduzione video integrata di HeyGen puoi adattare i tuoi contenuti in oltre 170 lingue e dialetti, con doppiaggio realistico, sincronizzazione labiale accurata e script modificabili. È un modo conveniente per localizzare i video senza doverli registrare di nuovo o ingaggiare doppiatori.
Che cos’è un video personalizzato e come posso utilizzarlo?
I video personalizzati ti permettono di creare contenuti unici per ogni spettatore utilizzando dati del CRM o altre variabili, come nome, azienda o posizione. È uno strumento potente per aumentare il coinvolgimento in attività di marketing, outreach, onboarding e customer success.
Cosa sono gli avatar interattivi?
Gli avatar interattivi sono presentatori virtuali basati sull’IA in grado di coinvolgere gli spettatori in tempo reale. Possono rispondere alle domande, guidare gli utenti o offrire contenuti dinamici collegandosi a script o basi di conoscenza, trasformando contenuti statici in esperienze bidirezionali.
Che tipo di aziende utilizzano HeyGen?
Oltre 85.000 aziende—dalle startup ai grandi brand enterprise—utilizzano HeyGen in vari reparti, tra cui marketing, formazione (L&D), assistenza clienti e vendite. Tra gli utenti più noti figurano OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy e molti altri.
Quanto tempo e denaro può farmi risparmiare HeyGen?
In media, gli utenti segnalano una riduzione del 50% dei tempi di post-produzione, un risparmio di 3 ore per video e un taglio dell’80% dei costi di traduzione. Usa il nostro calcolatore di ROI per stimare i potenziali risparmi del tuo team.
Posso integrare HeyGen con i miei strumenti esistenti?
Sì. HeyGen offre integrazioni con le piattaforme, i CRM e i sistemi di formazione più diffusi per aiutarti a semplificare i flussi di lavoro e personalizzare i contenuti su larga scala.