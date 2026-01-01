HeyGen è una piattaforma di creazione video basata sull’AI che ti permette di generare istantaneamente video di alta qualità su larga scala. Non sono necessari videocamera, troupe o esperienza di montaggio. Supporta oltre 170 lingue e dialetti ed è progettata per casi d’uso che spaziano dal marketing, alla formazione e sviluppo, alle vendite e molto altro.