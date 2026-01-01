Misura il vero impatto

della produzione video con IA

sui tuoi profitti

Scopri quanto tempo e budget il tuo team può risparmiare con la piattaforma video AI di HeyGen. Il nostro calcolatore di ROI dei video AI mostra quanto budget puoi risparmiare, sia che tu stia producendo video di marketing personalizzati sia che tu stia accelerando la creazione di contenuti e-learning. Con questo calcolatore puoi misurare la riduzione dei costi, l’efficienza di produzione e il potenziale di ricavo.

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In che modo HeyGen può farti risparmiare denaro?

Accelera i tempi di produzione

Con HeyGen, la creazione di video è drasticamente più veloce, con un impatto diretto sulla riduzione dei costi. Invece di affidarsi a processi di montaggio lenti o a continui scambi con i team di produzione, gli utenti possono generare video in pochi minuti utilizzando template e strumenti intuitivi. Gli aggiornamenti sono rapidi e semplici: modificare uno script, cambiare lingua o aggiornare il branding non significa ricominciare da zero con il nostro creatore di video AI. Questa efficienza riduce le ore fatturabili e minimizza i ritardi, aiutando i team a rimanere agili e attenti al budget.

a collage of images with one that says where today learns

Elimina i costi tradizionali

Sostituisci la necessità di costose attrezzature di ripresa producendo video interamente tramite l’AI. Dì addio ai costi per telecamere, studi, illuminazione e troupe in loco. Gli avatar e le voci AI realistici di HeyGen fanno anche risparmiare alle aziende le spese per attori e doppiatori. Senza doversi preoccupare di set fisici o location, le aziende possono ridurre in modo significativo i costi di produzione continuando a offrire video di alta qualità video generati dall’AI.

a woman in a red jacket sits in front of a graph that says savings trend

Crea video su larga scala

HeyGen consente ai team interni di qualsiasi livello di esperienza di creare video di alta qualità senza dover esternalizzare il lavoro a costose agenzie o freelance. La nostra interfaccia intuitiva e gli strumenti di automazione ti permettono di produrre contenuti su larga scala, inclusi video multilingue tramite doppiaggio basato sull’AI e clonazione vocale. Riunendo tutto in un’unica piattaforma, le aziende risparmiano anche sui costi di licenze software per strumenti di montaggio, animazione e localizzazione. Scopri i vantaggi della creazione di video multilingue.

a man wearing a hat that says hey on it

Storie dei clienti

Scopri come le aziende risparmiano tempo e denaro con i video AI

Würth riduce i costi di traduzione video dell’80% e i tempi del 50%

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Con HeyGen, Würth realizza video professionali basati sull’IA in oltre 10 lingue, trasformando il modo in cui forma i dipendenti e comunica con i team globali.

Trivago risparmia 3-4 mesi e localizza gli annunci per 30 mercati

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Scopri come il team creativo di trivago ha utilizzato HeyGen per ridurre i tempi di post-produzione del 50% e semplificare la localizzazione degli annunci a livello globale, mantenendo al contempo intatta la coerenza del brand.

Sibelco riduce i costi dei video di formazione di 1.000 € al minuto

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Con HeyGen, il team Learning & Development di Sibelco crea più contenuti formativi, più velocemente, eliminando la complessità della produzione video tradizionale.

Domande frequenti sul calcolatore del ROI video

In che modo la piattaforma video AI di HeyGen accelera la produzione di video?

HeyGen consente una creazione di video più rapida grazie all’uso di template e strumenti intuitivi, riducendo in modo significativo il tempo necessario rispetto ai metodi tradizionali. Iscriviti ora e inizia a sperimentare in prima persona l’efficienza e la rapidità di HeyGen!

Quali sono i vantaggi economici dell’utilizzo di HeyGen per la produzione video?

HeyGen sostituisce i costosi setup tradizionali con soluzioni basate sull’IA, facendoti risparmiare su attrezzature, attori e troupe, e allo stesso tempo offrendo video di alta qualità. Usa il nostro Calcolatore ROI per scoprire quanto puoi risparmiare!

Le aziende possono creare video in più lingue utilizzando HeyGen?

Sì, il doppiaggio e il voice cloning basati sull’IA di HeyGen consentono di creare video multilingue senza risorse aggiuntive. Scopri di più sui vantaggi della creazione di video multilingue.

In che modo HeyGen può aiutare in particolare i team di marketing e di e-learning?

I team di marketing possono scalare in modo efficiente i video personalizzati, mentre i team di e-learning possono aggiornare facilmente i contenuti senza bisogno di ambienti di produzione fisici. Inizia gratis e scopri come HeyGen può rendere i tuoi progetti più semplici ed efficienti!

Esiste uno strumento per calcolare il ROI dell’utilizzo di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un Calcolatore ROI per quantificare i potenziali risparmi in termini di costi di produzione, tempo e risorse per la tua azienda.

Qual è il ROI dell’utilizzo di HeyGen per la produzione video?

Il calcolatore del ROI di HeyGen ti aiuta a quantificare i potenziali risparmi su costi di produzione, tempo e risorse, così puoi prendere decisioni informate e basate sui dati per la tua azienda.

Ci sono costi aggiuntivi o spese nascoste con HeyGen?

Nessun costo nascosto. HeyGen funziona con un modello in abbonamento, così avrai prezzi prevedibili e scalabili, senza costi di produzione imprevisti.

Calcola il ROI con la produzione video AI | HeyGen