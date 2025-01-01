Le dimostrazioni di vendita non dovrebbero sembrare una fatica né per te né per i tuoi acquirenti. Standardizza il tuo discorso, assicura la coerenza tra i rappresentanti e coinvolgi i potenziali clienti con dimostrazioni video sempre disponibili. HeyGen ti permette di creare presentazioni di vendita scalabili e di grande impatto che educano gli acquirenti e fanno avanzare le trattative prima ancora di iniziare la chiamata.
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
Come
creare presentazioni di vendita con HeyGen
Inizia a creare presentazioni e dimostrazioni video di grande impatto in pochi minuti—non è necessario avere un team di produzione video o competenze di montaggio.
HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da intelligenza artificiale che consente ai team di vendita e di generazione di entrate di creare presentazioni e dimostrazioni di vendita coinvolgenti e sempre disponibili in pochi minuti. Invece di ripetere lo stesso discorso in ogni chiamata, i rappresentanti di vendita possono inviare una presentazione video di alta qualità in anticipo, così i potenziali clienti sono già informati prima dell'incontro.
HeyGen aiuta a standardizzare e scalare le tue presentazioni di vendita trasformando pitch e dimostrazioni in video professionali. Ciò consente al tuo team di vendita di:
HeyGen è ideale per creare:
HeyGen consente ai rappresentanti di creare presentazioni video personalizzate che sembrano personali, senza la necessità di registrare nuovamente ogni volta. I rappresentanti possono rapidamente adattare il messaggio, sostituire le immagini o tradurre il video in diverse lingue per soddisfare le esigenze di ogni potenziale cliente.
Sì! HeyGen ti permette di personalizzare i video con i colori del tuo marchio, i font, i loghi e le immagini in modo che ogni presentazione di vendita sia in linea con l'identità della tua azienda.
I video HeyGen possono essere incorporati nelle email, condivisi su LinkedIn, aggiunti alle piattaforme CRM o inviati tramite link diretto. Ciò garantisce che il tuo pitch raggiunga i potenziali clienti prima della chiamata di vendita, così che arrivino informati e pronti a procedere.
Assolutamente. HeyGen offre traduzioni e sincronizzazione labiale alimentate da intelligenza artificiale, permettendoti di creare istantaneamente video di vendita in più lingue—senza dover rifare le riprese o assumere traduttori.
Con HeyGen, puoi creare un video promozionale di alta qualità completamente prodotto in pochi minuti. Scegli semplicemente un modello, aggiungi il tuo script, seleziona un avatar AI e personalizza il tuo branding, senza la necessità di una costosa produzione.
La produzione video tradizionale è costosa, richiede tempo e difficile da aggiornare. HeyGen elimina la necessità di riprese, doppiaggi e post-produzione, permettendo ai team di vendita di creare e aggiornare rapidamente presentazioni video a una frazione del costo.
Aggiornare i contenuti è semplice con HeyGen: basta modificare lo script, aggiornare le immagini e rigenerare il video in pochi minuti. Niente riprese, niente ritardi, niente modifiche costose.
