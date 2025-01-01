Crea pitch di vendita coinvolgenti con video AI che vendono 24/7

Le dimostrazioni di vendita non dovrebbero sembrare una fatica né per te né per i tuoi acquirenti. Standardizza il tuo discorso, assicura la coerenza tra i rappresentanti e coinvolgi i potenziali clienti con dimostrazioni video sempre disponibili. HeyGen ti permette di creare presentazioni di vendita scalabili e di grande impatto che educano gli acquirenti e fanno avanzare le trattative prima ancora di iniziare la chiamata.

Benefici e valore

Vendi in modo più intelligente con presentazioni di vendita sempre attive

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


Scopri come le aziende scalano le presentazioni di vendita

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

Come
creare presentazioni di vendita con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Inizia a creare presentazioni e dimostrazioni video di grande impatto in pochi minuti—non è necessario avere un team di produzione video o competenze di montaggio.

  1. Scegli un modello o inizia da zero
  1. Aggiungi il tuo script e seleziona un avatar (o creane uno tuo)
  1. Personalizza il tuo video con branding e elementi visivi
  1. Traduci e personalizza per diversi pubblici
  1. Invia il tuo video

FAQ

Cos'è HeyGen e come può aiutare con le presentazioni di vendita?

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da intelligenza artificiale che consente ai team di vendita e di generazione di entrate di creare presentazioni e dimostrazioni di vendita coinvolgenti e sempre disponibili in pochi minuti. Invece di ripetere lo stesso discorso in ogni chiamata, i rappresentanti di vendita possono inviare una presentazione video di alta qualità in anticipo, così i potenziali clienti sono già informati prima dell'incontro.

Come può HeyGen migliorare il mio processo di vendita?

HeyGen aiuta a standardizzare e scalare le tue presentazioni di vendita trasformando pitch e dimostrazioni in video professionali. Ciò consente al tuo team di vendita di:

  • Risparmia tempo automatizzando le presentazioni ripetitive
  • Garantire la coerenza in tutti i rappresentanti e le regioni
  • Coinvolgi i potenziali clienti prima della chiamata per concentrarti sulla chiusura, non sull'istruzione

Quali tipi di video di vendita posso creare con HeyGen?

HeyGen è ideale per creare:

  • Presentazioni commerciali – Video di contatto personalizzati per nuovi potenziali clienti
  • Dimostrazioni del prodotto – Percorsi coinvolgenti delle funzionalità e dei vantaggi
  • Presentazioni di follow-up – Riepilogo e rafforzamento dei punti chiave dopo una chiamata
  • Differenziazione competitiva – Mostra perché la tua soluzione è migliore rispetto alla concorrenza

Come scala HeyGen l'approccio personalizzato?

HeyGen consente ai rappresentanti di creare presentazioni video personalizzate che sembrano personali, senza la necessità di registrare nuovamente ogni volta. I rappresentanti possono rapidamente adattare il messaggio, sostituire le immagini o tradurre il video in diverse lingue per soddisfare le esigenze di ogni potenziale cliente.

Puoi aggiungere il marchio ai video di vendita?

Sì! HeyGen ti permette di personalizzare i video con i colori del tuo marchio, i font, i loghi e le immagini in modo che ogni presentazione di vendita sia in linea con l'identità della tua azienda.

Come posso condividere il mio video di vendita con i potenziali clienti?

I video HeyGen possono essere incorporati nelle email, condivisi su LinkedIn, aggiunti alle piattaforme CRM o inviati tramite link diretto. Ciò garantisce che il tuo pitch raggiunga i potenziali clienti prima della chiamata di vendita, così che arrivino informati e pronti a procedere.

È in grado di supportare presentazioni di vendita multilingue per prospettive globali?

Assolutamente. HeyGen offre traduzioni e sincronizzazione labiale alimentate da intelligenza artificiale, permettendoti di creare istantaneamente video di vendita in più lingue—senza dover rifare le riprese o assumere traduttori.

Quanto tempo ci vuole per creare un video di presentazione di vendita?

Con HeyGen, puoi creare un video promozionale di alta qualità completamente prodotto in pochi minuti. Scegli semplicemente un modello, aggiungi il tuo script, seleziona un avatar AI e personalizza il tuo branding, senza la necessità di una costosa produzione.

Come si confronta HeyGen con la produzione video tradizionale per i team di vendita?

La produzione video tradizionale è costosa, richiede tempo e difficile da aggiornare. HeyGen elimina la necessità di riprese, doppiaggi e post-produzione, permettendo ai team di vendita di creare e aggiornare rapidamente presentazioni video a una frazione del costo.

Come aggiorno una presentazione di vendita?

Aggiornare i contenuti è semplice con HeyGen: basta modificare lo script, aggiornare le immagini e rigenerare il video in pochi minuti. Niente riprese, niente ritardi, niente modifiche costose.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

