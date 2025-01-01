HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da intelligenza artificiale che consente ai team di vendita e di generazione di entrate di creare presentazioni e dimostrazioni di vendita coinvolgenti e sempre disponibili in pochi minuti. Invece di ripetere lo stesso discorso in ogni chiamata, i rappresentanti di vendita possono inviare una presentazione video di alta qualità in anticipo, così i potenziali clienti sono già informati prima dell'incontro.