La velocità è importante nelle vendite, ma il tuo team non può essere ovunque contemporaneamente. Gli avatar interattivi AI di HeyGen fungono da avatar virtuali per le vendite AI che rispondono alle domande dei potenziali clienti, qualificano i lead e fissano appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Aiutano a offrire un'esperienza di acquisto più coinvolgente e personalizzata sul tuo sito web e durante le chiamate Zoom, aumentando significativamente le conversioni.