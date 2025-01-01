Trasforma avatar interattivi di intelligenza artificiale nei tuoi rappresentanti commerciali più efficienti

La velocità è importante nelle vendite, ma il tuo team non può essere ovunque contemporaneamente. Gli avatar interattivi AI di HeyGen fungono da avatar virtuali per le vendite AI che rispondono alle domande dei potenziali clienti, qualificano i lead e fissano appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Aiutano a offrire un'esperienza di acquisto più coinvolgente e personalizzata sul tuo sito web e durante le chiamate Zoom, aumentando significativamente le conversioni.

Benefici e valore

Accelerate il vostro processo di vendita e guidate i clienti sulla giusta strada

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

Scopri come i team di vendita utilizzano efficacemente gli avatar di vendita AI

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

Come
creare potenti avatar di vendita AI con HeyGen

  1. Apri HeyGen

Apri HeyGen ed effettua l'accesso per iniziare a configurare il tuo avatar interattivo per coinvolgere i potenziali clienti, rispondere alle domande e qualificare i lead—24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di un team di vendita umano.

  1. Seleziona un avatar e costruisci la sua base di conoscenza.
  1. Personalizza la voce e l'identità del tuo avatar.
  1. Testare e affinare le risposte
  1. Distribuisci il tuo avatar dove conta di più.
  1. Inizia a coinvolgere i potenziali clienti.

FAQ

Cos'è un avatar di vendita AI?

Gli avatar di vendita AI sono assistenti virtuali che migliorano le vendite rispondendo alle domande, qualificando i potenziali clienti e prenotando incontri in qualsiasi momento. Registrati gratuitamente oggi ed esplora come possono trasformare il tuo processo di vendita.

Come qualificano i lead gli avatar interattivi di HeyGen?

Gli avatar interattivi di HeyGen guidano i potenziali clienti attraverso il funnel di vendita con interazioni personalizzate, garantendo la qualificazione dei lead su larga scala. Scopri di più e inizia a qualificare i lead in modo efficiente fin da oggi.

Posso usare un avatar interattivo per sostituire il mio team di SDR?

Sì, puoi utilizzare gli avatar AI di HeyGen per gestire le qualificazioni dei lead, permettendo al tuo team di SDR di concentrarsi sulla chiusura dei potenziali clienti pronti per la vendita. Considera di creare un account gratuito per vedere come si adattano alle tue esigenze.

Come posso implementare un avatar interattivo sul mio sito web?

Distribuisci il tuo avatar interattivo sul tuo sito web integrando la soluzione di HeyGen per un coinvolgimento in tempo reale con i visitatori. Provalo gratuitamente e sperimenta un'integrazione senza soluzione di continuità.

Gli avatar interattivi di HeyGen possono essere utilizzati in chiamate di vendita dal vivo?

Sì, puoi utilizzare gli avatar di HeyGen nelle chiamate Zoom per rispondere alle FAQ e mantenere l'interesse dei potenziali clienti senza un rappresentante in diretta. Vivi l'interazione dal vivo iscrivendoti gratuitamente.

Come si integrano gli avatar interattivi con gli strumenti di vendita esistenti?

Gli avatar di HeyGen si integrano perfettamente con gli strumenti di vendita esistenti per migliorare il flusso di lavoro senza interrompere le operazioni. Inizia una prova gratuita per esplorare le integrazioni oggi.

Gli avatar interattivi possono comunicare in più lingue?

Sì, gli avatar interattivi di HeyGen possono comunicare in più lingue, rivolgendosi a un pubblico globale. Inizia gratuitamente e comunica a livello globale.

Quanto velocemente posso configurare un avatar interattivo?

Configurare un avatar interattivo con HeyGen è rapido, permettendoti di iniziare a coinvolgere i potenziali clienti quasi immediatamente. Crea un account gratuito e semplifica il tuo processo di configurazione.

Quali settori possono trarre vantaggio dall'uso di avatar interattivi?

Industrie di vendita, marketing, educazione e altro possono beneficiare degli avatar interattivi di HeyGen per un coinvolgimento e un'efficienza migliorati. Esplora una prova gratuita e scopri come si adatta alle esigenze della tua industria.

