L’inglese è la lingua principale per la distribuzione globale dei video nei settori dell’istruzione, del business e delle piattaforme digitali. Tradurre i video in turco in inglese aiuta ad ampliare la portata, migliorare l’accessibilità e aumentare il coinvolgimento.

Questo approccio è ideale per:

Video turchi per YouTube e social media

Corsi online e contenuti didattici

Formazione aziendale e onboarding

Video di marketing e promozionali

Molti team globali ampliano anche la propria portata traducendo i contenuti in uscita utilizzando la traduzione video dall’inglese allo spagnolo per servire in modo efficiente ulteriori mercati.