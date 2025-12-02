Traduci video da
italiano a inglese
Trasforma i video in italiano in un inglese chiaro e naturale in pochi passaggi. HeyGen AI ti aiuta a tradurre l’audio italiano in sottotitoli o doppiaggi in inglese, così i tuoi video sono facili da capire per il pubblico anglofono.
Puoi tradurre brevi clip, video lunghi o interi caricamenti YouTube senza dover assumere traduttori o usare strumenti di montaggio complicati. Tutto avviene online, direttamente nel tuo browser.
- Nessuna carta di credito
- Oltre 1.000 avatar
- Disdici in qualsiasi momento
Traduci i video in italiano in modo più rapido e accurato
Raggiungere il pubblico di lingua inglese parte spesso dalla lingua stessa. Tradurre i video in italiano in inglese aiuta i tuoi contenuti a ottenere risultati migliori su tutte le piattaforme, migliora l’accessibilità e rende il tuo messaggio più chiaro per un pubblico globale.
HeyGen AI utilizza un flusso di lavoro di traduzione coerente per più lingue, rendendo più semplice gestire contenuti video multilingue su larga scala. Se lavori anche con altre lingue europee, lo stesso processo si applica alla traduzione di video dal francese all’inglese, permettendo ai team di mantenere qualità e coerenza in tutti i mercati.
Best practice per la traduzione video dall’italiano all’inglese
Per ottenere i migliori risultati di traduzione, inizia con un audio in italiano chiaro. Un suono pulito aiuta il sistema a riconoscere accuratamente il parlato prima della traduzione.
Rivedere la trascrizione in italiano prima dell’esportazione può migliorare la chiarezza, soprattutto per nomi, termini tecnici o linguaggio specifico del settore.
Scegli i sottotitoli se il tuo pubblico guarda spesso i video senza audio e i doppiaggi se vuoi che gli spettatori si concentrino completamente sulle immagini. Molti team utilizzano entrambi per contenuti formativi ed educativi.
Funzionalità che rendono la traduzione semplice
HeyGen AI è progettata specificamente per la traduzione video, non solo per la conversione di testo.
Trascrizione automatica in italiano: il parlato in italiano viene convertito in un testo leggibile che puoi rivedere e modificare.
Generazione di sottotitoli in ingleseCrea sottotitoli in inglese che restano sincronizzati con il tuo video e possono essere esportati come file SRT o VTT.
Doppiaggio in inglese: genera audio in inglese che segue il timing originale, rendendo i video più facili da guardare senza dover leggere i sottotitoli.
Contenuti modificabili prima dell’esportazione: perfeziona il testo, la sincronizzazione o la formulazione prima di finalizzare il tuo video tradotto.
Opzioni di esportazione multipleScarica il video tradotto o i file dei sottotitoli per pubblicarli su tutte le piattaforme.
Casi d’uso comuni
HeyGen AI supporta un'ampia gamma di esigenze nel mondo reale.
I creator traducono video YouTube in italiano per raggiungere il pubblico di lingua inglese. Le aziende localizzano video di marketing, demo di prodotto e contenuti di onboarding. Gli educatori trasformano le lezioni in italiano in materiali formativi accessibili in inglese. I team condividono video interni tra diverse regioni senza barriere linguistiche.
Come tradurre il tuo video dall’italiano all’inglese in 4 semplici passaggi
Tradurre un video in italiano in inglese con HeyGen AI è semplice.
Carica il tuo video
Carica un file video come MP4 o MOV oppure importa un link video supportato.
Genera la trascrizione in italiano
HeyGen converte automaticamente l’italiano parlato in testo.
Traduci in inglese
Scegli l’inglese come lingua di destinazione e seleziona sottotitoli, doppiaggio o entrambi.
Rivedi ed esporta
Visualizza l’anteprima del risultato, apporta eventuali modifiche ed esporta il video finale o i file dei sottotitoli.
Cosa rende HeyGen migliore?
L’impatto è evidente. Le aziende ottengono risultati concreti con il video translator di HeyGen. Traducendo i video all’istante, puoi risparmiare tempo e denaro ed espandere facilmente la tua presenza a livello globale.
riduzione dei costi di traduzione video
mercati localizzati all’istante
per video invece che in settimane o mesi
Domande frequenti
Come posso tradurre online un video in italiano in inglese?
Puoi caricare il tuo video in italiano su HeyGen AI, selezionare l’inglese come lingua di destinazione e generare sottotitoli o doppiaggi direttamente dal browser, senza alcuna configurazione tecnica.
La traduzione video dall’italiano all’inglese è sufficientemente accurata per un uso professionale?
L’accuratezza dipende dalla qualità dell’audio, ma HeyGen utilizza avanzati modelli di riconoscimento vocale e traduzione progettati per preservare significato, contesto e una formulazione naturale in inglese.
Posso tradurre i video YouTube in italiano in sottotitoli in inglese?
Sì, puoi caricare o collegare video YouTube e generare sottotitoli in inglese che restano sincronizzati con il timing originale del video.
HeyGen supporta anche traduzioni in altre lingue complesse?
Sì. Lo stesso flusso di lavoro viene utilizzato anche per lingue con strutture molto diverse, come la traduzione video dal giapponese all’inglese, che si basa anch’essa fortemente sul contesto e sulla sincronizzazione.
Posso modificare i sottotitoli o le traduzioni prima dell’esportazione?
Sì, puoi rivedere e modificare le trascrizioni o i sottotitoli per migliorare chiarezza, tono o terminologia prima della pubblicazione.
Questo strumento di traduzione supporta i formati MP4, MOV e altri?
Sì. La maggior parte dei formati, tra cui MP4, MOV, AVI e WebM, è supportata. In questo modo puoi caricare praticamente qualsiasi video in italiano e generare sottotitoli o doppiaggio in spagnolo accurati, senza bisogno di strumenti di conversione separati o di ulteriore lavoro di preparazione.
Quali formati video sono supportati per la traduzione dall’italiano all’inglese?
HeyGen supporta i formati più comuni come MP4 e MOV, oltre ai video importati da link supportati.
È utile per contenuti di formazione, business o comunicazione globale?
Sì. Molti team traducono i video di onboarding, le demo di prodotto e le lezioni dall’italiano all’inglese per raggiungere un pubblico più ampio. Se prevedi di ampliare la produzione multilingue, puoi creare un account qui, così da favorire una collaborazione più fluida e flussi di lavoro di localizzazione più rapidi.
Traduci i video in oltre 175 lingue
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