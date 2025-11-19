Creatore di Persone Virtuali per Video AI Realistici Online

Crea una persona virtuale per presentare, spiegare, vendere e insegnare senza dover essere davanti alla telecamera ogni volta. Con HeyGen, puoi creare una persona virtuale realistica alimentata dall'intelligenza artificiale che parla in modo naturale, offre un messaggio coerente e si estende su video, lingue e casi d'uso. Costruisci fiducia, risparmia tempo e comunica chiaramente utilizzando una presenza digitale umanoide.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Vendite e coinvolgimento dei potenziali clienti

Utilizza una persona virtuale per salutare i visitatori, spiegare le offerte e guidare i potenziali clienti. Una consegna simile a quella umana aumenta la fiducia pur garantendo disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Marketing e narrazione del marchio

Presenta campagne, lanci di prodotti e aggiornamenti con un volto coerente. Le persone virtuali, come umani digitali, aiutano i marchi a sembrare accessibili senza aumentare il tempo di produzione.

Formazione e inserimento dei dipendenti

Eroga lezioni e istruzioni in modo chiaro utilizzando un presentatore familiare. Gli aggiornamenti possono essere effettuati istantaneamente man mano che i processi cambiano.

Educazione e supporto al cliente

Spiega i flussi di lavoro, rispondi alle domande comuni e guida visivamente gli utenti. Le persone virtuali riducono il carico di supporto migliorando al contempo la chiarezza.

Comunicazioni interne

Condividi messaggi di leadership e aggiornamenti aziendali in modo coerente tra i team. Le persone virtuali eliminano gli attriti di programmazione mantenendo un tono personale, simile a quello di un vero essere umano.

Contenuti multilingue e globali

Riutilizza la stessa persona virtuale in diverse lingue. Questo mantiene l'identità coerente mentre amplia la portata.

Perché HeyGen è il miglior creatore di personaggi virtuali

La produzione video non dovrebbe dipendere da calendari di riprese, studi o ripetizioni continue. Il Virtual Person Maker di HeyGen rimuove questi vincoli pur preservando la chiarezza, la personalità e la credibilità che il pubblico si aspetta da veri presentatori umani.

Sempre disponibile, sempre coerente

Una persona virtuale offre lo stesso tono, aspetto e qualità in ogni video. Questa coerenza rafforza il riconoscimento del marchio e rimuove la variabilità causata dalle riprese dal vivo, garantendo un'esperienza uniforme dell'umano digitale.

Progettato per scalabilità e velocità

Crea una persona virtuale e utilizzala in decine o migliaia di video. I team di contenuto possono pubblicare più velocemente senza aumentare la complessità della produzione.

Presenza umana senza limitazioni umane

Le persone virtuali combinano la familiarità di un presentatore umano con l'efficienza dell'intelligenza artificiale, creando interazioni realistiche. Puoi rimanere presente sullo schermo senza la necessità di registrare ogni aggiornamento.

Aspetto realistico simile a quello umano

Le persone virtuali sono progettate per apparire naturali e professionali sullo schermo, con una postura equilibrata, dettagli del viso e chiarezza visiva. I movimenti sottili aiutano a evitare una sensazione statica o artificiale. Questo realismo mantiene l'attenzione sul messaggio piuttosto che sulla tecnologia che sta dietro.

immagine in video

Discorso naturale e consegna espressiva

Ogni personaggio virtuale parla con un ritmo scorrevole, una dizione chiara e un'intonazione naturale. Il discorso è generato per essere conversazionale piuttosto che scritto o robotico. Ciò rende i video più lunghi più gradevoli da guardare e migliora la comprensione del pubblico attraverso espressioni facciali coinvolgenti.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Presentazione coerente e in linea con il marchio

Il tuo personaggio virtuale mantiene la stessa identità visiva e lo stesso stile di presentazione in tutti i video. Questo aiuta i marchi a rimanere riconoscibili anche quando il contenuto si espande rapidamente. La coerenza semplifica anche le revisioni e le approvazioni per i team più grandi.

Clonazione della voce

Riutilizzabile su diversi formati e canali

La stessa persona virtuale può comparire in video esplicativi, di formazione, annunci e di supporto. Questo riduce la necessità di avere più presentatori o stili diversi. Il pubblico si abitua a un unico volto digitale coerente.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il creatore di personaggi virtuali

Dai vita a qualsiasi personaggio virtuale con questo generatore di persone virtuali realistico in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Scegli il tuo personaggio virtuale

Seleziona una persona virtuale predefinita o crea una personalizzata. Ogni opzione è progettata per una consegna professionale.

Passaggio 2

Scrivi il tuo script

Digita o incolla il testo che desideri venga pronunciato da un umano virtuale. Scegli la lingua e le impostazioni del tono come necessario.

Passaggio 3

Personalizza il tuo video

Regola lo sfondo, il layout e le immagini di supporto. Mantieni un'immagine coordinata coerente in tutto il contenuto.

Passaggio 4

Genera e pubblica

Crea il tuo video ed esportalo per qualsiasi piattaforma. Riutilizza la stessa persona virtuale per futuri aggiornamenti.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è una persona virtuale?

Una persona virtuale è un presentatore digitale dall'aspetto umano creato tramite intelligenza artificiale. Può parlare, presentare informazioni e apparire in video senza riprese dal vivo, similmente a un avatar in un mondo virtuale.

In che modo una persona virtuale differisce da un chatbot?

Un chatbot comunica tramite testo. Una persona virtuale comunica visivamente e verbalmente attraverso il video, creando una connessione umana più forte.

Posso utilizzare una persona virtuale per video aziendali?

Sì. Le persone virtuali sono comunemente utilizzate per il marketing, le vendite, la formazione e la comunicazione interna, sfruttando l'animazione per coinvolgere. Sono progettate per ambienti professionali.

Le persone virtuali sembrano realistiche?

Sì. Le persone virtuali HeyGen sono progettate con movimenti facciali naturali, tempistica del discorso e presentazione. Questo rende i video facili da guardare e affidabili.

Posso aggiornare i video senza dover ricreare la persona virtuale?

Sì. Lo stesso personaggio virtuale può essere riutilizzato in un numero illimitato di video. È sufficiente aggiornare lo script per generare nuovo contenuto con il AI video generator.

Una persona virtuale è adatta a un pubblico globale?

Sì. Le persone virtuali possono fornire contenuti in più lingue mantenendo la stessa identità visiva con la funzionalità di traduttore video. Questo supporta una comunicazione globale coerente.

Chi controlla il contenuto della persona virtuale?

Hai il pieno controllo su script, video e utilizzo. Le persone virtuali sono disponibili solo all'interno del tuo spazio di lavoro HeyGen.

Perché utilizzare una persona virtuale invece di un video dal vivo?

Le persone virtuali risparmiano tempo, riducono i costi di produzione e permettono aggiornamenti più rapidi. Offrono una presenza umana senza le limitazioni delle riprese.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

