Crea video professionali parlati utilizzando il portavoce video AI di HeyGen. Trasforma testo, sceneggiatura o un'immagine in video portavoce di alta qualità con avatar realistici, voce naturale, sincronizzazione labiale precisa e consegna coerente con il marchio. Non sono necessarie telecamere, attori o studi. Solo messaggi chiari, consegnati su larga scala.
Sostituisci il testo statico con un portavoce video che saluti i visitatori, spieghi il tuo prodotto o guidi gli utenti attraverso le pagine chiave. I video parlanti aumentano il coinvolgimento e aiutano i visitatori a comprendere la tua offerta più rapidamente, migliorando la tua strategia di video marketing.
Utilizza portavoce video per trasmettere proposte di valore chiare, spiegazioni di prodotti e messaggi promozionali. Una consegna coerente aiuta a costruire fiducia riducendo i costi di produzione video professionale ripetuti.
Crea video didattici in cui un portavoce video professionista spiega processi, politiche o flussi di lavoro. I portavoce AI mantengono il contenuto formativo chiaro, ripetibile e facile da aggiornare man mano che le informazioni cambiano.
Rispondi alle domande comuni con brevi video di portavoce che guidano gli utenti passo dopo passo. Ciò riduce il volume di supporto migliorando al contempo chiarezza e esperienza dell'utente.
Diffondi annunci, aggiornamenti e messaggi della leadership attraverso un presentatore video costante. Questo mantiene la comunicazione personale senza richiedere registrazioni frequenti.
Crea video portavoce in più lingue per raggiungere un pubblico globale utilizzando il traduttore video. L'intelligenza artificiale gestisce voce e sottotitoli senza la necessità di assumere presentatori multilingue.
Perché HeyGen è il miglior generatore di portavoce video
HeyGen sostituisce la produzione tradizionale di portavoce con la generazione di video AI che è più veloce, più coerente e più facile da scalare per il video marketing. Le aziende utilizzano portavoce video per comunicare in modo chiaro, costruire fiducia e trasmettere messaggi senza costi di produzione ricorrenti o ritardi.
I portavoce video AI danno un volto e una voce al tuo messaggio senza la necessità di pianificare talenti, sessioni di ripresa o flussi di lavoro di montaggio. I video vengono generati direttamente dal tuo copione.
Ogni video del portavoce mantiene la stessa apparenza, tono e consegna. Questa coerenza aiuta i marchi a rimanere raffinati mentre aggiornano frequentemente i contenuti.
Crea video con portavoce che parlano chiaramente a diversi pubblici utilizzando il supporto multilingue per voce e sottotitoli senza dover ri-registrare.
Avatar portavoce AI realistici
Scegli tra una variegata biblioteca di portavoce AI professionali progettati per apparire naturali e credibili davanti alla telecamera. Le espressioni facciali, il contatto visivo e la postura vengono generati per corrispondere alla consegna parlata, aiutando gli spettatori a rimanere coinvolti.
Sincronizzazione labiale precisa e parlato naturale
Il tuo script viene consegnato con un sincronismo labiale preciso e un'uscita vocale realistica. Il ritmo del discorso, la pronuncia e l'enfasi sono ottimizzati in modo che il portavoce suoni chiaro e umano. Questo garantisce che il tuo messaggio sembri conversazionale piuttosto che sintetico.
Script per la generazione di video portavoce
Trasforma gli script scritti direttamente in video completi con portavoce senza bisogno di riprese o montaggio. L'intelligenza artificiale gestisce automaticamente la narrazione, il tempismo e la consegna visiva a partire da un unico input di testo. Questo permette ai team di produrre video parlanti rapidamente senza competenze tecniche.
Coerenza visiva del marchio
Controlla lo sfondo, l'inquadratura e lo stile generale affinché corrispondano alle linee guida del tuo video professionale. Ogni video del portavoce mantiene lo stesso aspetto e tono professionale. Questa coerenza è fondamentale quando si crea contenuto su larga scala.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di portavoce video AI
Crea un portavoce video AI in quattro semplici passaggi.
Scrivi o incolla il messaggio che desideri venga trasmesso dal tuo portavoce. Definisci il tono e lo scopo per i tuoi servizi video.
Seleziona un avatar AI professionale o utilizza il tuo portavoce video personalizzato.
Imposta lingua, voce, sottotitoli e preferenze visive in modo che corrispondano al tuo pubblico e al tuo marchio.
Genera il video del portavoce e scaricalo o pubblicalo su web, social o piattaforme interne.
Un portavoce video è un presentatore digitale che trasmette il tuo messaggio davanti alla telecamera. Con un AI video generator, gli script vengono trasformati in video parlanti realistici senza bisogno di riprese, attori o attrezzature di produzione, rendendo la comunicazione video più rapida e semplice da scalare.
Un portavoce video AI utilizza la sintesi vocale, il sincronismo labiale e l'animazione dell'avatar per trasformare testo in video. Fornisci uno script, scegli un portavoce e il sistema genera automaticamente un discorso sincronizzato, movimenti facciali e consegna.
Sì. Puoi creare un portavoce video professionale personalizzato che sembri e suoni come te o qualcuno del tuo team. Questo ti permette di mantenere un volto familiare eliminando la necessità di registrazioni ripetute.
Sì. I portavoce video sono comunemente utilizzati per il marketing, la formazione, l'integrazione, l'assistenza clienti e la comunicazione interna. Forniscono una consegna coerente e professionale senza costi di produzione continui.
Sì. Puoi modificare lo script e rigenerare istantaneamente il video del portavoce. Questo rende facile mantenere il contenuto video accurato senza bisogno di riprese o di modificare le tempistiche di montaggio.
Sì. È possibile generare video di portavoce in più lingue e accenti, rendendo più semplice comunicare con un pubblico globale utilizzando lo stesso presentatore visivo.
No. L'intero processo è pensato per utenti non tecnici. L'intelligenza artificiale gestisce le riprese, la narrazione e la sincronizzazione così che chiunque possa creare video professionali con portavoce.
Conservate la piena proprietà di tutti i video portavoce che generate. I vostri script, avatar e video finali rimangono di vostra proprietà da utilizzare e distribuire liberamente.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.