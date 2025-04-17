Portavoce video per video parlanti generati da intelligenza artificiale

Crea video professionali parlati utilizzando il portavoce video AI di HeyGen. Trasforma testo, sceneggiatura o un'immagine in video portavoce di alta qualità con avatar realistici, voce naturale, sincronizzazione labiale precisa e consegna coerente con il marchio. Non sono necessarie telecamere, attori o studi. Solo messaggi chiari, consegnati su larga scala.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Video di benvenuto e spiegazione del sito web

Video di benvenuto e spiegazione del sito web

Sostituisci il testo statico con un portavoce video che saluti i visitatori, spieghi il tuo prodotto o guidi gli utenti attraverso le pagine chiave. I video parlanti aumentano il coinvolgimento e aiutano i visitatori a comprendere la tua offerta più rapidamente, migliorando la tua strategia di video marketing.

Video di vendita e marketing

Video di vendita e marketing

Utilizza portavoce video per trasmettere proposte di valore chiare, spiegazioni di prodotti e messaggi promozionali. Una consegna coerente aiuta a costruire fiducia riducendo i costi di produzione video professionale ripetuti.

Contenuti di formazione e inserimento

Contenuti di formazione e inserimento

Crea video didattici in cui un portavoce video professionista spiega processi, politiche o flussi di lavoro. I portavoce AI mantengono il contenuto formativo chiaro, ripetibile e facile da aggiornare man mano che le informazioni cambiano.

Assistenza clienti e video di aiuto

Assistenza clienti e video di aiuto

Rispondi alle domande comuni con brevi video di portavoce che guidano gli utenti passo dopo passo. Ciò riduce il volume di supporto migliorando al contempo chiarezza e esperienza dell'utente.

Comunicazioni interne

Comunicazioni interne

Diffondi annunci, aggiornamenti e messaggi della leadership attraverso un presentatore video costante. Questo mantiene la comunicazione personale senza richiedere registrazioni frequenti.

Comunicazione multilingue

Comunicazione multilingue

Crea video portavoce in più lingue per raggiungere un pubblico globale utilizzando il traduttore video. L'intelligenza artificiale gestisce voce e sottotitoli senza la necessità di assumere presentatori multilingue.

Perché HeyGen è il miglior generatore di portavoce video

HeyGen sostituisce la produzione tradizionale di portavoce con la generazione di video AI che è più veloce, più coerente e più facile da scalare per il video marketing. Le aziende utilizzano portavoce video per comunicare in modo chiaro, costruire fiducia e trasmettere messaggi senza costi di produzione ricorrenti o ritardi.

Presenza umana senza sovraccarico produttivo

I portavoce video AI danno un volto e una voce al tuo messaggio senza la necessità di pianificare talenti, sessioni di ripresa o flussi di lavoro di montaggio. I video vengono generati direttamente dal tuo copione.

Consegna coerente in ogni video

Ogni video del portavoce mantiene la stessa apparenza, tono e consegna. Questa coerenza aiuta i marchi a rimanere raffinati mentre aggiornano frequentemente i contenuti.

Progettato per la comunicazione globale

Crea video con portavoce che parlano chiaramente a diversi pubblici utilizzando il supporto multilingue per voce e sottotitoli senza dover ri-registrare.

Avatar portavoce AI realistici

Scegli tra una variegata biblioteca di portavoce AI professionali progettati per apparire naturali e credibili davanti alla telecamera. Le espressioni facciali, il contatto visivo e la postura vengono generati per corrispondere alla consegna parlata, aiutando gli spettatori a rimanere coinvolti.

immagine in video

Sincronizzazione labiale precisa e parlato naturale

Il tuo script viene consegnato con un sincronismo labiale preciso e un'uscita vocale realistica. Il ritmo del discorso, la pronuncia e l'enfasi sono ottimizzati in modo che il portavoce suoni chiaro e umano. Questo garantisce che il tuo messaggio sembri conversazionale piuttosto che sintetico.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Script per la generazione di video portavoce

Trasforma gli script scritti direttamente in video completi con portavoce senza bisogno di riprese o montaggio. L'intelligenza artificiale gestisce automaticamente la narrazione, il tempismo e la consegna visiva a partire da un unico input di testo. Questo permette ai team di produrre video parlanti rapidamente senza competenze tecniche.

Clonazione della voce

Coerenza visiva del marchio

Controlla lo sfondo, l'inquadratura e lo stile generale affinché corrispondano alle linee guida del tuo video professionale. Ogni video del portavoce mantiene lo stesso aspetto e tono professionale. Questa coerenza è fondamentale quando si crea contenuto su larga scala.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Supporti Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di portavoce video AI

Crea un portavoce video AI in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Aggiungi il tuo script

Scrivi o incolla il messaggio che desideri venga trasmesso dal tuo portavoce. Definisci il tono e lo scopo per i tuoi servizi video.

Passaggio 2

Scegli il tuo portavoce

Seleziona un avatar AI professionale o utilizza il tuo portavoce video personalizzato.

Passaggio 3

Personalizza lingua e stile

Imposta lingua, voce, sottotitoli e preferenze visive in modo che corrispondano al tuo pubblico e al tuo marchio.

Passaggio 4

Genera e condividi

Genera il video del portavoce e scaricalo o pubblicalo su web, social o piattaforme interne.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è uno spokesperson video?

Un portavoce video è un presentatore digitale che trasmette il tuo messaggio davanti alla telecamera. Con un AI video generator, gli script vengono trasformati in video parlanti realistici senza bisogno di riprese, attori o attrezzature di produzione, rendendo la comunicazione video più rapida e semplice da scalare.

Come funziona un portavoce video basato sull'intelligenza artificiale?

Un portavoce video AI utilizza la sintesi vocale, il sincronismo labiale e l'animazione dell'avatar per trasformare testo in video. Fornisci uno script, scegli un portavoce e il sistema genera automaticamente un discorso sincronizzato, movimenti facciali e consegna.

Posso creare un portavoce video personalizzato?

Sì. Puoi creare un portavoce video professionale personalizzato che sembri e suoni come te o qualcuno del tuo team. Questo ti permette di mantenere un volto familiare eliminando la necessità di registrazioni ripetute.

I portavoce video sono adatti per l'uso aziendale?

Sì. I portavoce video sono comunemente utilizzati per il marketing, la formazione, l'integrazione, l'assistenza clienti e la comunicazione interna. Forniscono una consegna coerente e professionale senza costi di produzione continui.

Posso aggiornare un video del portavoce dopo che è stato creato?

Sì. Puoi modificare lo script e rigenerare istantaneamente il video del portavoce. Questo rende facile mantenere il contenuto video accurato senza bisogno di riprese o di modificare le tempistiche di montaggio.

I portavoce video supportano più lingue?

Sì. È possibile generare video di portavoce in più lingue e accenti, rendendo più semplice comunicare con un pubblico globale utilizzando lo stesso presentatore visivo.

Ho bisogno di esperienza nella produzione video?

No. L'intero processo è pensato per utenti non tecnici. L'intelligenza artificiale gestisce le riprese, la narrazione e la sincronizzazione così che chiunque possa creare video professionali con portavoce.

Chi possiede i video creati con HeyGen?

Conservate la piena proprietà di tutti i video portavoce che generate. I vostri script, avatar e video finali rimangono di vostra proprietà da utilizzare e distribuire liberamente.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background