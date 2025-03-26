Creatore di Presentazioni Video per Presentazioni Istantanee

Trasforma le tue presentazioni statiche in video accattivanti che informano, persuadono e rimangono impressi. HeyGen trasforma il tuo schema o le tue diapositive in un video narrato, in linea con il tuo brand, con presentatori realistici, sottotitoli e un ritmo da studio professionale, così puoi offrire storie coerenti e cliccabili in riunioni, formazioni e marketing.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Onboarding e formazione a distanza

Onboarding e formazione a distanza

Sostituisci lunghi manuali con brevi spiegazioni narrate che gli studenti possono guardare su richiesta e rivedere quando necessario creando una presentazione video.

Dimostrazioni di vendita e tour dei prodotti

Dimostrazioni di vendita e tour dei prodotti

Fornisci dimostrazioni di prodotto coerenti che evidenzino caratteristiche e vantaggi con un convincente presentatore sullo schermo.

Rapporti esecutivi e aggiornamenti per gli investitori

Rapporti esecutivi e aggiornamenti per gli investitori

Invia presentazioni raffinate e basate sui dati che mantengono informati i portatori di interesse, senza necessità di gestire conflitti di programmazione.

Aggiornamenti asincroni del team

Aggiornamenti asincroni del team

Registra aggiornamenti mensili o del progetto una volta e condividili attraverso i fusi orari con sottotitoli e allegati.

Video formativi per clienti e centro assistenza

Video formativi per clienti e centro assistenza

Trasforma gli articoli di supporto in brevi video chiari che riducono il volume di assistenza e migliorano gli indicatori di successo del cliente utilizzando il nostro creatore di presentazioni video online.

Proposte per conferenze ed eventi

Proposte per conferenze ed eventi

Invia video di presentazione completi e autonomi per conferenze virtuali, tavole rotonde e interventi.

Perché utilizzare Heygen per le presentazioni video

Crea presentazioni che funzionano su richiesta e secondo qualsiasi programma, e realizza una presentazione video che si adatti alle tue esigenze. HeyGen elimina gli ostacoli della registrazione, del montaggio e della sottotitolazione così puoi concentrarti sul tuo messaggio, non sulla tecnologia. Crea dimostrazioni asincrone, formazioni interne, presentazioni per investitori e walkthrough di vendita che sembrano e suonano professionali ogni volta con un generatore di video AI.

Creazione rapida, consegna impeccabile

Genera una sceneggiatura e uno script AI da un breve riassunto, scegli un presentatore, quindi regola al meglio le visualizzazioni e i tempi, tutto in un unico posto.

Risultati accessibili e coerenti con il marchio

I supporti per didascalie automatiche, sottotitoli e kit di marca garantiscono che la tua presentazione sia inclusiva e immediatamente riconoscibile.

Riutilizza ovunque

Esporta rapporti di aspetto e versioni multipli per LMS, email, social e pagine di atterraggio senza dover registrare nuovamente.

Costruttore di script e struttura per l'IA

Incolla le note delle diapositive o un breve testo e HeyGen produrrà uno script conciso, pronto per la presentazione, con agganci, transizioni e un chiaro invito all'azione. Risparmia tempo sulla struttura e mantieni il tuo racconto stringato e focalizzato sul pubblico.

Presentatori Realistici & Opzioni Vocali

Scegli tra presentatori AI espressivi o clona la tua voce per narrare le diapositive. Gesti naturali e voci multilingue rendono il tuo messaggio umano e credibile senza bisogno di uno studio.

Sottotitoli automatici

La trascrizione automatica produce didascalie modificabili e sottotitoli localizzati. Migliora l'accessibilità, la ritenzione e i tassi di visualizzazione completi attraverso formati e regioni diverse.

Compositore di Scene & Sincronizzazione di Diapositive

Sincronizza automaticamente le immagini delle diapositive, le animazioni e i video di repertorio con la narrazione. Sostituisci facilmente clip di archivio, loghi o screenshot e regola la tempistica scena per scena.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il creatore di presentazioni video

Tre semplici passaggi ti portano dall'idea al video condivisibile.

Passo 1

Carica o incolla il tuo contenuto

Inizia con delle slide, un documento o un semplice brief. HeyGen genera una storyboard e diverse opzioni di script regolate per lunghezza e tono per aiutarti a rendere i tuoi video più coinvolgenti.

Passo 2

Scegli il presentatore e lucida

Seleziona un avatar AI o carica un breve video per creare il tuo clone, poi perfeziona la grafica, i sottotitoli e il ritmo all'interno dell'editor.

Passo 3

Personalizza per qualsiasi pubblico

Personalizza le tue scene con colori del marchio, layout ed elementi sullo schermo per adattarli a formazione, marketing o aggiornamenti interni.

Passaggio 4

Esporta e distribuisci

Esporta video di alta qualità, file di sottotitoli SRT e immagini in miniatura in pochi minuti, oppure pubblica direttamente sul tuo LMS, CMS o piattaforme social.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è una presentazione video?

Una presentazione video è un discorso basato su diapositive o scritto registrato come video condivisibile, spesso con un presentatore in primo piano, narrazione, sottotitoli e visual sincronizzati. È ideale per l'apprendimento on-demand, presentazioni commerciali e aggiornamenti a distanza, specialmente quando si registra una presentazione per il proprio pubblico.

Posso trasformare le diapositive esistenti in una presentazione video?

Sì. Carica PPT, PDF o immagini e HeyGen sincronizzerà automaticamente le diapositive con la narrazione e le transizioni di scena così non dovrai registrare nuovamente.

Ho bisogno di una webcam o di un microfono?

No, utilizza i presentatori AI di HeyGen e il testo in voce per narrare. Se preferisci, carica il tuo video o la tua voce e mescola riprese reali con elementi AI.

Quanto sono accurati i sottotitoli automatici?

La trascrizione di HeyGen è molto precisa e modificabile; puoi correggere rapidamente la formulazione, il tempismo o aggiungere sottotitoli localizzati prima dell'esportazione.

Posso usare il branding della mia azienda?

Assolutamente. Carica i loghi, imposta i font e i colori del marchio nel Brand Kit e applicali in tutto il modello video per presentazioni coerenti e conformi al brand.

Quali formati di esportazione sono disponibili?

Esporta video in formato MP4 in widescreen (16:9), quadrato (1:1) o verticale (9:16), oltre a file di sottotitoli SRT e immagini in miniatura ottimizzate per la condivisione utilizzando il nostro creatore di presentazioni video online.

HeyGen è sicuro per presentazioni confidenziali?

Sì. I piani Enterprise includono SSO, accesso basato sui ruoli, archiviazione crittografata e opzioni di conformità. Contattare il reparto vendite per requisiti di sicurezza e hosting personalizzati.

Posso creare versioni multilingua?

Sì, traduci gli script, passa a voci TTS localizzate ed esporta varianti in più lingue per raggiungere un pubblico globale con video translator.

Quanto tempo ci vuole per preparare una presentazione?

Molte presentazioni possono essere generate e perfezionate in pochi minuti; il tempo di editing finale dipende dalla lunghezza e dalla quantità di personalizzazione che scegli quando utilizzi una presentazione video.

Offrite formazione o supporto per i team?

Forniamo servizi di onboarding, risorse di formazione e supporto dedicato per i clienti Team e Enterprise per aiutarvi a scalare la produzione video e creare una presentazione video.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

