Trasforma le tue presentazioni statiche in video accattivanti che informano, persuadono e rimangono impressi. HeyGen trasforma il tuo schema o le tue diapositive in un video narrato, in linea con il tuo brand, con presentatori realistici, sottotitoli e un ritmo da studio professionale, così puoi offrire storie coerenti e cliccabili in riunioni, formazioni e marketing.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Sostituisci lunghi manuali con brevi spiegazioni narrate che gli studenti possono guardare su richiesta e rivedere quando necessario creando una presentazione video.
Fornisci dimostrazioni di prodotto coerenti che evidenzino caratteristiche e vantaggi con un convincente presentatore sullo schermo.
Invia presentazioni raffinate e basate sui dati che mantengono informati i portatori di interesse, senza necessità di gestire conflitti di programmazione.
Registra aggiornamenti mensili o del progetto una volta e condividili attraverso i fusi orari con sottotitoli e allegati.
Trasforma gli articoli di supporto in brevi video chiari che riducono il volume di assistenza e migliorano gli indicatori di successo del cliente utilizzando il nostro creatore di presentazioni video online.
Invia video di presentazione completi e autonomi per conferenze virtuali, tavole rotonde e interventi.
Perché utilizzare Heygen per le presentazioni video
Crea presentazioni che funzionano su richiesta e secondo qualsiasi programma, e realizza una presentazione video che si adatti alle tue esigenze. HeyGen elimina gli ostacoli della registrazione, del montaggio e della sottotitolazione così puoi concentrarti sul tuo messaggio, non sulla tecnologia. Crea dimostrazioni asincrone, formazioni interne, presentazioni per investitori e walkthrough di vendita che sembrano e suonano professionali ogni volta con un generatore di video AI.
Genera una sceneggiatura e uno script AI da un breve riassunto, scegli un presentatore, quindi regola al meglio le visualizzazioni e i tempi, tutto in un unico posto.
I supporti per didascalie automatiche, sottotitoli e kit di marca garantiscono che la tua presentazione sia inclusiva e immediatamente riconoscibile.
Esporta rapporti di aspetto e versioni multipli per LMS, email, social e pagine di atterraggio senza dover registrare nuovamente.
Costruttore di script e struttura per l'IA
Incolla le note delle diapositive o un breve testo e HeyGen produrrà uno script conciso, pronto per la presentazione, con agganci, transizioni e un chiaro invito all'azione. Risparmia tempo sulla struttura e mantieni il tuo racconto stringato e focalizzato sul pubblico.
Presentatori Realistici & Opzioni Vocali
Scegli tra presentatori AI espressivi o clona la tua voce per narrare le diapositive. Gesti naturali e voci multilingue rendono il tuo messaggio umano e credibile senza bisogno di uno studio.
Sottotitoli automatici
La trascrizione automatica produce didascalie modificabili e sottotitoli localizzati. Migliora l'accessibilità, la ritenzione e i tassi di visualizzazione completi attraverso formati e regioni diverse.
Compositore di Scene & Sincronizzazione di Diapositive
Sincronizza automaticamente le immagini delle diapositive, le animazioni e i video di repertorio con la narrazione. Sostituisci facilmente clip di archivio, loghi o screenshot e regola la tempistica scena per scena.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di presentazioni video
Tre semplici passaggi ti portano dall'idea al video condivisibile.
Inizia con delle slide, un documento o un semplice brief. HeyGen genera una storyboard e diverse opzioni di script regolate per lunghezza e tono per aiutarti a rendere i tuoi video più coinvolgenti.
Seleziona un avatar AI o carica un breve video per creare il tuo clone, poi perfeziona la grafica, i sottotitoli e il ritmo all'interno dell'editor.
Personalizza le tue scene con colori del marchio, layout ed elementi sullo schermo per adattarli a formazione, marketing o aggiornamenti interni.
Esporta video di alta qualità, file di sottotitoli SRT e immagini in miniatura in pochi minuti, oppure pubblica direttamente sul tuo LMS, CMS o piattaforme social.
Una presentazione video è un discorso basato su diapositive o scritto registrato come video condivisibile, spesso con un presentatore in primo piano, narrazione, sottotitoli e visual sincronizzati. È ideale per l'apprendimento on-demand, presentazioni commerciali e aggiornamenti a distanza, specialmente quando si registra una presentazione per il proprio pubblico.
Sì. Carica PPT, PDF o immagini e HeyGen sincronizzerà automaticamente le diapositive con la narrazione e le transizioni di scena così non dovrai registrare nuovamente.
No, utilizza i presentatori AI di HeyGen e il testo in voce per narrare. Se preferisci, carica il tuo video o la tua voce e mescola riprese reali con elementi AI.
La trascrizione di HeyGen è molto precisa e modificabile; puoi correggere rapidamente la formulazione, il tempismo o aggiungere sottotitoli localizzati prima dell'esportazione.
Assolutamente. Carica i loghi, imposta i font e i colori del marchio nel Brand Kit e applicali in tutto il modello video per presentazioni coerenti e conformi al brand.
Esporta video in formato MP4 in widescreen (16:9), quadrato (1:1) o verticale (9:16), oltre a file di sottotitoli SRT e immagini in miniatura ottimizzate per la condivisione utilizzando il nostro creatore di presentazioni video online.
Sì. I piani Enterprise includono SSO, accesso basato sui ruoli, archiviazione crittografata e opzioni di conformità. Contattare il reparto vendite per requisiti di sicurezza e hosting personalizzati.
Sì, traduci gli script, passa a voci TTS localizzate ed esporta varianti in più lingue per raggiungere un pubblico globale con video translator.
Molte presentazioni possono essere generate e perfezionate in pochi minuti; il tempo di editing finale dipende dalla lunghezza e dalla quantità di personalizzazione che scegli quando utilizzi una presentazione video.
Forniamo servizi di onboarding, risorse di formazione e supporto dedicato per i clienti Team e Enterprise per aiutarvi a scalare la produzione video e creare una presentazione video.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.