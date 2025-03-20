Trasforma la tua newsletter ordinaria in un video accattivante. HeyGen converte script, aggiornamenti e annunci in video professionali con avatar, voiceover, sottotitoli e formattazione pronta per i social, così da catturare l'attenzione nelle caselle di posta affollate.
Invia aggiornamenti mensili o trimestrali in un formato che le persone guardano effettivamente. Invece di lunghi testi che spiegano le novità o i progressi del prodotto, fornisci un video conciso presentato da un conduttore.
Spiega le nuove funzionalità rapidamente con brevi guide visive. I video riducono la confusione e aiutano gli abbonati a comprendere il valore più velocemente rispetto al solo testo.
Metti in mostra le testimonianze o evidenzia i successi dei clienti in un formato accattivante che costruisca fiducia e ispiri all'azione.
Sostituisci le lunghe email di benvenuto con un video di introduzione amichevole che mostri cosa aspettarsi, come iniziare e dove trovare aiuto.
I creator utilizzano newsletter video per distinguersi in una casella di posta saturata. Trasformano articoli di leadership, consigli e riepiloghi settimanali in segmenti video coinvolgenti.
Condividi i punti chiave, le tappe importanti o i momenti della comunità attraverso riassunti video ad alta ritenzione che gli iscritti amano guardare.
Perché scegliere HeyGen per la creazione di video newsletter
HeyGen offre un modo rapido ed elegante per trasformare i contenuti scritti in video che sembrano personali, chiari e facili da consumare. Sostituisci lunghi blocchi di testo con aggiornamenti concisi e guidati dall'uomo che aumentano la ritenzione e stimolano tassi di clic più elevati.
Invece di competere con muri di testo, invia un video dinamico che catturi immediatamente l'attenzione dei visualizzatori nelle tue newsletter via email. Il racconto visivo aiuta il pubblico a ricordare il tuo messaggio e a passare all'azione.
Incolla il tuo script, scegli un presentatore o un avatar, e HeyGen produrrà un'email video completa con voiceover, sottotitoli, layout e personalizzazione del marchio. Non sono necessarie competenze di ripresa o montaggio per creare email video.
Traduci il tuo script, la narrazione e i sottotitoli in più lingue con il traduttore video per fornire aggiornamenti agli iscritti ovunque.
Script per video con presentatori realistici
Trasforma il testo della tua newsletter in un video narrato chiaro. Scegli tra voci dall'aspetto umano o avatar AI e ottieni un tono coerente per aggiornamenti del marchio, tutorial o annunci di prodotto.
Modifica automatica e didascalie
HeyGen struttura i tuoi contenuti in scene, aggiunge didascalie, seleziona il ritmo e garantisce che ogni segmento sia facile da guardare. Le funzionalità di accessibilità integrate supportano gli spettatori che preferiscono i sottotitoli.
Stile e preimpostazioni conformi al brand
Applica automaticamente il tuo logo, i colori e gli stili di carattere. Esporta video in lunghezze adatte alle email o in versioni ottimizzate per i social in modo che ogni pezzo si adatti ai tuoi canali di distribuzione.
Opzioni multilingua e di localizzazione
Rigenera il tuo video newsletter in diverse lingue senza doverlo registrare nuovamente. Localizza il voiceover, i sottotitoli e il testo a schermo per un pubblico globale.
Come utilizzare il generatore di newsletter video
Crea una newsletter video raffinata utilizzando un modello di contenuto video in quattro semplici passaggi.
Incolla il testo della tua newsletter esistente o scrivi un breve schema. HeyGen analizza la struttura e prepara le scene per il presentatore.
Seleziona un avatar o una voce, imposta il tuo marchio e scegli il formato video per il tuo video personalizzato. HeyGen assembla i tuoi contenuti in un layout visivo pulito.
Anteprima del tuo video, regola la formulazione, il ritmo o le immagini e genera varianti per i test. Aggiungi sottotitoli o versioni linguistiche secondo necessità.
Esporta file MP4 o anteprime pronte per l'email. Aggiungi il link del video o la miniatura alla tua newsletter per aumentare i tassi di clic.
Una newsletter video sostituisce le lunghe email di testo con brevi video coinvolgenti. HeyGen trasforma i tuoi aggiornamenti, annunci e storie in email video personalizzate che gli iscritti possono guardare in pochi secondi.
No. Puoi scegliere un avatar AI o una voce sintetica per presentare i tuoi contenuti. Puoi anche registrare il tuo materiale se preferisci, ma HeyGen rende possibile la creazione di video senza una telecamera.
La maggior parte dei video ad alte prestazioni dura meno di due minuti. HeyGen ti aiuta a condensare la tua newsletter in segmenti chiari e concisi che mantengono l'attenzione.
Le piattaforme di posta elettronica solitamente supportano l'aggiunta di una miniatura video collegata al tuo file ospitato. Puoi incorporare, collegare o allegare contenuti video a seconda delle capacità del tuo fornitore.
Sì, i contenuti video sono essenziali per un'email marketing efficace. Utilizza il traduttore di video per produrre versioni localizzate con narrazione, sottotitoli e testi a schermo aggiornati.
I video aiutano gli iscritti a trattenere le informazioni e aumentano i tassi di clic. Molte squadre vedono miglioramenti significativi nelle aperture e nelle azioni quando utilizzano approcci di testo in video per i loro contenuti.
Sì. Carica il tuo kit di marca e HeyGen applicherà automaticamente i tuoi colori, logo e stile visivo.
HeyGen esporta file MP4 ottimizzati per la compatibilità con le email, l'incorporamento web e il riutilizzo su piattaforme social.
Sì. I tuoi caricamenti, script e video generati rimangono protetti e mantieni i diritti su tutto il contenuto prodotto.
