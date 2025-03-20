Generatore di Newsletter Video: Trasforma le Email in Video Coinvolgenti

Trasforma la tua newsletter ordinaria in un video accattivante. HeyGen converte script, aggiornamenti e annunci in video professionali con avatar, voiceover, sottotitoli e formattazione pronta per i social, così da catturare l'attenzione nelle caselle di posta affollate.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Aggiornamenti e annunci aziendali

Aggiornamenti e annunci aziendali

Invia aggiornamenti mensili o trimestrali in un formato che le persone guardano effettivamente. Invece di lunghi testi che spiegano le novità o i progressi del prodotto, fornisci un video conciso presentato da un conduttore.

Educazione sul prodotto e tutorial

Educazione sul prodotto e tutorial

Spiega le nuove funzionalità rapidamente con brevi guide visive. I video riducono la confusione e aiutano gli abbonati a comprendere il valore più velocemente rispetto al solo testo.

Storie di successo dei clienti

Storie di successo dei clienti

Metti in mostra le testimonianze o evidenzia i successi dei clienti in un formato accattivante che costruisca fiducia e ispiri all'azione.

Messaggi di benvenuto e di introduzione

Messaggi di benvenuto e di introduzione

Sostituisci le lunghe email di benvenuto con un video di introduzione amichevole che mostri cosa aspettarsi, come iniziare e dove trovare aiuto.

Newsletter editoriali o di creatori

Newsletter editoriali o di creatori

I creator utilizzano newsletter video per distinguersi in una casella di posta saturata. Trasformano articoli di leadership, consigli e riepiloghi settimanali in segmenti video coinvolgenti.

Riassunti degli eventi e momenti salienti della comunità

Riassunti degli eventi e momenti salienti della comunità

Condividi i punti chiave, le tappe importanti o i momenti della comunità attraverso riassunti video ad alta ritenzione che gli iscritti amano guardare.

Perché scegliere HeyGen per la creazione di video newsletter

HeyGen offre un modo rapido ed elegante per trasformare i contenuti scritti in video che sembrano personali, chiari e facili da consumare. Sostituisci lunghi blocchi di testo con aggiornamenti concisi e guidati dall'uomo che aumentano la ritenzione e stimolano tassi di clic più elevati.

Spicca in ogni casella di posta

Invece di competere con muri di testo, invia un video dinamico che catturi immediatamente l'attenzione dei visualizzatori nelle tue newsletter via email. Il racconto visivo aiuta il pubblico a ricordare il tuo messaggio e a passare all'azione.

Creazione semplice per qualsiasi team

Incolla il tuo script, scegli un presentatore o un avatar, e HeyGen produrrà un'email video completa con voiceover, sottotitoli, layout e personalizzazione del marchio. Non sono necessarie competenze di ripresa o montaggio per creare email video.

Pronto per un pubblico globale

Traduci il tuo script, la narrazione e i sottotitoli in più lingue con il traduttore video per fornire aggiornamenti agli iscritti ovunque.

Script per video con presentatori realistici

Trasforma il testo della tua newsletter in un video narrato chiaro. Scegli tra voci dall'aspetto umano o avatar AI e ottieni un tono coerente per aggiornamenti del marchio, tutorial o annunci di prodotto.

Un'interfaccia di creazione di contenuti mostra il testo "Hey Korea team," con un cursore verde, e un modello "Panoramica Risultati Q3" accanto alla foto di un uomo sorridente.

Modifica automatica e didascalie

HeyGen struttura i tuoi contenuti in scene, aggiunge didascalie, seleziona il ritmo e garantisce che ogni segmento sia facile da guardare. Le funzionalità di accessibilità integrate supportano gli spettatori che preferiscono i sottotitoli.

Una grafica mostra una donna che presenta, una diapositiva intitolata 'La scena del biliardo a New York', opzioni di stile del testo e la parola 'indimenticabile'.

Stile e preimpostazioni conformi al brand

Applica automaticamente il tuo logo, i colori e gli stili di carattere. Esporta video in lunghezze adatte alle email o in versioni ottimizzate per i social in modo che ogni pezzo si adatti ai tuoi canali di distribuzione.

Un uomo sorridente con una camicia a fiori accanto a una tavolozza "Colori del Marchio" con tonalità di blu, verde, nero e grigio.

Opzioni multilingua e di localizzazione

Rigenera il tuo video newsletter in diverse lingue senza doverlo registrare nuovamente. Localizza il voiceover, i sottotitoli e il testo a schermo per un pubblico globale.

Una donna sorridente in un'interfaccia di videochiamata con sovrimpressioni di testo in spagnolo riguardanti la risoluzione dei problemi e le opzioni di traduzione sottostanti, con lo spagnolo selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di newsletter video

Crea una newsletter video raffinata utilizzando un modello di contenuto video in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Aggiungi il tuo script o il contenuto della newsletter

Incolla il testo della tua newsletter esistente o scrivi un breve schema. HeyGen analizza la struttura e prepara le scene per il presentatore.

Passaggio 2

Scegli il tuo presentatore e lo stile

Seleziona un avatar o una voce, imposta il tuo marchio e scegli il formato video per il tuo video personalizzato. HeyGen assembla i tuoi contenuti in un layout visivo pulito.

Passaggio 3

Rivedi e perfeziona

Anteprima del tuo video, regola la formulazione, il ritmo o le immagini e genera varianti per i test. Aggiungi sottotitoli o versioni linguistiche secondo necessità.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Esporta file MP4 o anteprime pronte per l'email. Aggiungi il link del video o la miniatura alla tua newsletter per aumentare i tassi di clic.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è una newsletter video?

Una newsletter video sostituisce le lunghe email di testo con brevi video coinvolgenti. HeyGen trasforma i tuoi aggiornamenti, annunci e storie in email video personalizzate che gli iscritti possono guardare in pochi secondi.

Devo filmarmi per creare una newsletter video?

No. Puoi scegliere un avatar AI o una voce sintetica per presentare i tuoi contenuti. Puoi anche registrare il tuo materiale se preferisci, ma HeyGen rende possibile la creazione di video senza una telecamera.

Quanto dovrebbe durare un video newsletter?

La maggior parte dei video ad alte prestazioni dura meno di due minuti. HeyGen ti aiuta a condensare la tua newsletter in segmenti chiari e concisi che mantengono l'attenzione.

Come posso aggiungere un video alla mia newsletter?

Le piattaforme di posta elettronica solitamente supportano l'aggiunta di una miniatura video collegata al tuo file ospitato. Puoi incorporare, collegare o allegare contenuti video a seconda delle capacità del tuo fornitore.

Posso creare newsletter video multilingue?

Sì, i contenuti video sono essenziali per un'email marketing efficace. Utilizza il traduttore di video per produrre versioni localizzate con narrazione, sottotitoli e testi a schermo aggiornati.

Le newsletter video sono efficaci per coinvolgere l'audience?

I video aiutano gli iscritti a trattenere le informazioni e aumentano i tassi di clic. Molte squadre vedono miglioramenti significativi nelle aperture e nelle azioni quando utilizzano approcci di testo in video per i loro contenuti.

Posso personalizzare il marchio?

Sì. Carica il tuo kit di marca e HeyGen applicherà automaticamente i tuoi colori, logo e stile visivo.

In quali formati posso esportare?

HeyGen esporta file MP4 ottimizzati per la compatibilità con le email, l'incorporamento web e il riutilizzo su piattaforme social.

Il mio contenuto è privato?

Sì. I tuoi caricamenti, script e video generati rimangono protetti e mantieni i diritti su tutto il contenuto prodotto.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background