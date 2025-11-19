Creatore di collage video per la narrazione creativa istantanea

Combina le tue foto e clip preferite in un unico collage video dinamico. Con HeyGen, puoi creare layout puliti, sincronizzare le immagini con la musica e condividere collage raffinati per qualsiasi occasione o canale. Crea momenti salienti personali o contenuti di marca con editing veloce e risultati professionali.

Video generati
Avatar generati
Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Momenti salienti e clip sui social media

Momenti salienti e clip sui social media

Raggruppa i tuoi momenti migliori, clip di viaggio o riassunti di eventi in un collage dinamico. Perfetto per TikTok, Reels e YouTube Shorts dove l'attenzione è rapida e la componente visiva è fondamentale.

Vetrine di prodotti e narrazione del marchio

Vetrine di prodotti e narrazione del marchio

Mostra contemporaneamente diverse angolazioni, colori o caratteristiche. Aiuta gli acquirenti a capire cosa rende un prodotto attraente in pochi secondi.

Celebrazioni personali e ricordi di eventi importanti

Celebrazioni personali e ricordi di eventi importanti

Condividi compleanni, anniversari o festività con immagini significative tutte in un unico posto. Amici e familiari rivivono momenti speciali come un'unica storia in un collage video personalizzato.

Resoconti degli eventi e coinvolgimento della comunità

Resoconti degli eventi e coinvolgimento della comunità

Combina momenti di folla, riprese dietro le quinte e clip salienti per mantenere alta l'energia durante eventi locali, festival o attività di squadra.

Tutorial e video tutorial

Tutorial e video tutorial

Mostra i passaggi affiancati nel tuo editor video mentre lo spettatore rimane orientato. Ottimo per bellezza, artigianato, ricette e flussi di fitness che si basano su angolazioni multiple.

Mini showreel e portafogli

Mini showreel e portafogli

Progetta brevi portfolio che mostrino rapidamente la tua gamma creativa. Ideale per creatori, designer e influencer che necessitano di presentazioni visive raffinate.

Perché HeyGen è il miglior creatore di collage video

HeyGen ti aiuta a creare collage video che trasformano più momenti in una storia visiva coerente. Trascina e organizza i tuoi media, aggiungi transizioni fluide e personalizza il ritmo in modo che il collage finale sia coinvolgente e non opprimente. Perfetto per la condivisione sui social, la promozione di prodotti e i ricordi che meritano più di una semplice clip.

Racconta storie più grandi con meno sforzo

Mostra più prospettive o scene insieme in una singola visualizzazione utilizzando un formato video collage. Invece di inviare clip separate, il tuo pubblico riceve un'istantanea completa e significativa in una sola visione utilizzando il nostro creatore di collage video online.

Progettato per una modifica rapida e per la creatività

Salta il software complesso, scegli un layout, carica i tuoi media e regola i tempi con controlli semplici. HeyGen gestisce l'animazione e la coerenza visiva così che tutto si adatti perfettamente.

Pubblica ovunque con fiducia

Genera layout verticali, quadrati o orizzontali formattati per ogni piattaforma social. Esportazioni di alta qualità garantiscono che il tuo collage appaia nitido su qualsiasi dispositivo.

Controllo del layout dei media e transizioni fluide

Scegli tra visualizzazioni divise, layout picture-in-picture o griglie completamente personalizzate per mostrare più momenti contemporaneamente. Disponi con precisione le scene, ridimensiona i singoli riquadri e regola gli spazi per creare una composizione equilibrata e intenzionale.

La stessa donna sorridente mostrata in vari ruoli professionali e casual in molteplici cornici triangolari sovrapposte.

Sincronizzazione musicale e regolazione dei tempi

Imposta l'atmosfera del tuo collage con una musica che complementi ogni momento. Taglia le tracce audio, allinea i tagli visivi ai battiti e regola il ritmo in modo che ogni cambio di scena sia naturale e coinvolgente.

Collage di una giovane donna asiatica sorridente raffigurata in vari ruoli e ambientazioni su pannelli sovrapposti.

Sovrapposizioni di testo ed elementi del brand

Aggiungi didascalie, etichette e riquadri esplicativi per fornire contesto o evidenziare momenti chiave nel tuo collage. Applica loghi, colori e caratteri tipografici per adattarsi al tuo stile personale o all'identità del tuo marchio. Un posizionamento pulito e una tipografia coerente mantengono l'attenzione sulle immagini, rafforzando al contempo il tuo messaggio.

Un uomo sorridente con opzioni di personalizzazione del font e del colore del marchio, e un sovrimpressione di testo personalizzato "Hey Maya! Abbiamo un'offerta speciale solo per te!"

Esportazioni di alta qualità per ogni piattaforma

Esporta il tuo collage video in formati ad alta risoluzione ottimizzati per i social media, siti web e app di messaggistica. Genera istantaneamente versioni verticali, quadrate o in widescreen senza dover ri-editare il layout.

Uomo sorridente con una finestra di dialogo UI che mostra le opzioni di esportazione SCORM abilitate e SCORM 1.2 selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di collage video

Crea un collage video in quattro semplici passaggi utilizzando i controlli guidati che rendono il montaggio veloce.

Passo 1

Inizia con i tuoi media

Carica foto e video dal tuo dispositivo o libreria. Scegli un layout per il collage che si adatti alla storia che vuoi raccontare.

Passo 2

Disponi cornici e elementi visivi

Trascina i clip nella posizione desiderata, ritaglia o taglia il contenuto e regola i rapporti d'aspetto affinché ogni momento si adatti al design.

Passaggio 3

Aggiungi audio e miglioramenti

Includi musica, didascalie e transizioni che rafforzino l'atmosfera. Regola attentamente il tempismo per mantenere alta l'energia tra le scene.

Passaggio 4

Genera e pubblica

HeyGen rende il tuo collage nel formato che scegli. Scarica o condividi immediatamente su qualsiasi piattaforma.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di collage video?

Un creatore di collage video combina più foto e clip video in un unico layout con movimento, transizioni e audio. Ti aiuta a presentare diversi angoli o momenti in un video coerente.

Ho bisogno di esperienza di editing per creare un collage?

No. HeyGen offre controlli semplici per il layout, i tempi e l'audio. Tu ti concentri sulla selezione delle tue immagini preferite e il sistema gestisce i dettagli del design.

Posso usare sia foto che video in un unico collage?

Sì, puoi creare facilmente un collage video con il nostro AI video generator. Puoi combinare immagini, brevi clip e persino registrazioni dello schermo nello stesso progetto mantenendo coerenza di tempi e aspetto visivo.

Posso aggiungere musica o una voce fuori campo al mio collage?

Sì. Puoi aggiungere musica di sottofondo, regolare il volume e sincronizzare le scene a ritmo di musica. I voiceover e i sottotitoli aiutano ad aggiungere chiarezza o personalità al tuo video collage.

Quali dimensioni e formati di file sono supportati?

HeyGen supporta i formati comuni di foto e video e offre rendering di alta qualità per la condivisione su piattaforme diverse. Carica contenuti multimediali da desktop o mobile e combina liberamente i formati.

Posso creare collage verticali per TikTok o Reels?

Sì. Scegli proporzioni come 9:16 per post verticali o 1:1 per feed quadrati. Le esportazioni sono ottimizzate automaticamente per ogni destinazione quando si utilizza il nostro creatore di collage video online.

Quanto può durare un collage video?

La maggior parte dei collage video funziona meglio tra i 10 e i 60 secondi a seconda del numero di clip. Puoi regolare la lunghezza tagliando i media o dosando le scene.

Posso includere gli elementi del mio marchio?

Sì. Aggiungi il tuo logo, i colori del brand e testo stilizzato in modo che il tuo collage mantenga una coerenza visiva per l'uso nel marketing o negli affari.

Il mio contenuto è sicuro durante la modifica?

Sì. I tuoi caricamenti e i video generati rimangono privati e criptati. Hai il controllo su dove e come viene condiviso il collage finale.

Posso aggiornare il mio collage video in seguito?

Sì. Riapri il tuo progetto, sostituisci i media o aggiorna i layout, quindi rigenera una nuova versione finale senza ricominciare da capo.

