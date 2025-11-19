Combina le tue foto e clip preferite in un unico collage video dinamico. Con HeyGen, puoi creare layout puliti, sincronizzare le immagini con la musica e condividere collage raffinati per qualsiasi occasione o canale. Crea momenti salienti personali o contenuti di marca con editing veloce e risultati professionali.
Raggruppa i tuoi momenti migliori, clip di viaggio o riassunti di eventi in un collage dinamico. Perfetto per TikTok, Reels e YouTube Shorts dove l'attenzione è rapida e la componente visiva è fondamentale.
Mostra contemporaneamente diverse angolazioni, colori o caratteristiche. Aiuta gli acquirenti a capire cosa rende un prodotto attraente in pochi secondi.
Condividi compleanni, anniversari o festività con immagini significative tutte in un unico posto. Amici e familiari rivivono momenti speciali come un'unica storia in un collage video personalizzato.
Combina momenti di folla, riprese dietro le quinte e clip salienti per mantenere alta l'energia durante eventi locali, festival o attività di squadra.
Mostra i passaggi affiancati nel tuo editor video mentre lo spettatore rimane orientato. Ottimo per bellezza, artigianato, ricette e flussi di fitness che si basano su angolazioni multiple.
Progetta brevi portfolio che mostrino rapidamente la tua gamma creativa. Ideale per creatori, designer e influencer che necessitano di presentazioni visive raffinate.
Perché HeyGen è il miglior creatore di collage video
HeyGen ti aiuta a creare collage video che trasformano più momenti in una storia visiva coerente. Trascina e organizza i tuoi media, aggiungi transizioni fluide e personalizza il ritmo in modo che il collage finale sia coinvolgente e non opprimente. Perfetto per la condivisione sui social, la promozione di prodotti e i ricordi che meritano più di una semplice clip.
Mostra più prospettive o scene insieme in una singola visualizzazione utilizzando un formato video collage. Invece di inviare clip separate, il tuo pubblico riceve un'istantanea completa e significativa in una sola visione utilizzando il nostro creatore di collage video online.
Salta il software complesso, scegli un layout, carica i tuoi media e regola i tempi con controlli semplici. HeyGen gestisce l'animazione e la coerenza visiva così che tutto si adatti perfettamente.
Genera layout verticali, quadrati o orizzontali formattati per ogni piattaforma social. Esportazioni di alta qualità garantiscono che il tuo collage appaia nitido su qualsiasi dispositivo.
Controllo del layout dei media e transizioni fluide
Scegli tra visualizzazioni divise, layout picture-in-picture o griglie completamente personalizzate per mostrare più momenti contemporaneamente. Disponi con precisione le scene, ridimensiona i singoli riquadri e regola gli spazi per creare una composizione equilibrata e intenzionale.
Sincronizzazione musicale e regolazione dei tempi
Imposta l'atmosfera del tuo collage con una musica che complementi ogni momento. Taglia le tracce audio, allinea i tagli visivi ai battiti e regola il ritmo in modo che ogni cambio di scena sia naturale e coinvolgente.
Sovrapposizioni di testo ed elementi del brand
Aggiungi didascalie, etichette e riquadri esplicativi per fornire contesto o evidenziare momenti chiave nel tuo collage. Applica loghi, colori e caratteri tipografici per adattarsi al tuo stile personale o all'identità del tuo marchio. Un posizionamento pulito e una tipografia coerente mantengono l'attenzione sulle immagini, rafforzando al contempo il tuo messaggio.
Esportazioni di alta qualità per ogni piattaforma
Esporta il tuo collage video in formati ad alta risoluzione ottimizzati per i social media, siti web e app di messaggistica. Genera istantaneamente versioni verticali, quadrate o in widescreen senza dover ri-editare il layout.
Come utilizzare il creatore di collage video
Crea un collage video in quattro semplici passaggi utilizzando i controlli guidati che rendono il montaggio veloce.
Carica foto e video dal tuo dispositivo o libreria. Scegli un layout per il collage che si adatti alla storia che vuoi raccontare.
Trascina i clip nella posizione desiderata, ritaglia o taglia il contenuto e regola i rapporti d'aspetto affinché ogni momento si adatti al design.
Includi musica, didascalie e transizioni che rafforzino l'atmosfera. Regola attentamente il tempismo per mantenere alta l'energia tra le scene.
HeyGen rende il tuo collage nel formato che scegli. Scarica o condividi immediatamente su qualsiasi piattaforma.
Un creatore di collage video combina più foto e clip video in un unico layout con movimento, transizioni e audio. Ti aiuta a presentare diversi angoli o momenti in un video coerente.
No. HeyGen offre controlli semplici per il layout, i tempi e l'audio. Tu ti concentri sulla selezione delle tue immagini preferite e il sistema gestisce i dettagli del design.
Sì, puoi creare facilmente un collage video con il nostro AI video generator. Puoi combinare immagini, brevi clip e persino registrazioni dello schermo nello stesso progetto mantenendo coerenza di tempi e aspetto visivo.
Sì. Puoi aggiungere musica di sottofondo, regolare il volume e sincronizzare le scene a ritmo di musica. I voiceover e i sottotitoli aiutano ad aggiungere chiarezza o personalità al tuo video collage.
HeyGen supporta i formati comuni di foto e video e offre rendering di alta qualità per la condivisione su piattaforme diverse. Carica contenuti multimediali da desktop o mobile e combina liberamente i formati.
Sì. Scegli proporzioni come 9:16 per post verticali o 1:1 per feed quadrati. Le esportazioni sono ottimizzate automaticamente per ogni destinazione quando si utilizza il nostro creatore di collage video online.
La maggior parte dei collage video funziona meglio tra i 10 e i 60 secondi a seconda del numero di clip. Puoi regolare la lunghezza tagliando i media o dosando le scene.
Sì. Aggiungi il tuo logo, i colori del brand e testo stilizzato in modo che il tuo collage mantenga una coerenza visiva per l'uso nel marketing o negli affari.
Sì. I tuoi caricamenti e i video generati rimangono privati e criptati. Hai il controllo su dove e come viene condiviso il collage finale.
Sì. Riapri il tuo progetto, sostituisci i media o aggiorna i layout, quindi rigenera una nuova versione finale senza ricominciare da capo.
