Creatore di Annunci Video: Realizza Annunci Creativi in Pochi Minuti

Crea annunci video di qualità da studio senza l'uso di telecamere, troupe o strumenti di montaggio complessi. Con HeyGen, puoi trasformare le tue idee semplici in creatività pubblicitarie raffinate e di grande impatto che catturano l'attenzione e generano risultati commerciali concreti. Costruisci più annunci, testa più velocemente e scala le campagne con facilità.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Pubblicità di lancio prodotto

Pubblicità di lancio prodotto

Metti in evidenza le caratteristiche del tuo prodotto con immagini chiare e messaggi che aiutino il pubblico a capire perché si distingue e perché dovrebbero agire.

Annunci video in stile UGC

Annunci video in stile UGC

Crea video autentici e facilmente relazionabili utilizzando avatar e voiceover naturali. Perfetto per marchi che puntano su fiducia, credibilità e conversione guidata dalla prova sociale attraverso annunci pubblicitari IA.

Campagne di Sensibilizzazione del Marchio

Campagne di Sensibilizzazione del Marchio

Racconta la tua storia con annunci pubblicitari che mettono in luce la tua missione e personalità. Crea contenuti indimenticabili che aumentano la visibilità e rafforzano il ricordo del marchio.

Annunci di Performance Marketing

Annunci di Performance Marketing

Crea annunci ottimizzati per le conversioni con ganci efficaci, immagini pulite e messaggi progettati per migliorare il ROAS sui canali a pagamento.

Promozioni Ecommerce

Promozioni Ecommerce

Promuovi vendite, pacchetti o offerte stagionali con video che evidenziano i benefici dei prodotti e rendono l'acquisto senza sforzo utilizzando un creatore di annunci video online.

Annunci di Corsi e Servizi

Annunci di Corsi e Servizi

Educa e ispira il tuo pubblico con annunci pubblicitari creati per spiegare il tuo programma, evidenziare i benefici principali e stimolare iscrizioni o prenotazioni.

Perché utilizzare HeyGen per gli annunci video

HeyGen offre un flusso di lavoro completo per la produzione video alimentato da intelligenza artificiale, rendendo semplice creare annunci pubblicitari che convertono su ogni canale. Dalle sceneggiature alle immagini agli avatar, tutto è gestito in un'unica esperienza fluida con il nostro generatore di annunci video. Lanciate campagne più rapidamente e massimizzate la vostra portata.

Produzione veloce per una crescita rapida

Genera annunci accattivanti in pochi minuti con script, immagini e messaggi prodotti dall'intelligenza artificiale, personalizzati per garantire prestazioni ottimali su ogni piattaforma.

Progettato per le prestazioni

Ogni annuncio è progettato per aumentare il coinvolgimento e migliorare il tasso di clic, così puoi ottenere più valore da ogni campagna con i nostri strumenti video AI.

Crea su larga scala

Producete varianti, localizzazioni e nuovi concetti pubblicitari istantaneamente, aiutando il vostro team a mantenere un output costante senza risorse aggiuntive.

Generazione di script IA

Trasforma semplici indicazioni in script pubblicitari coinvolgenti e persuasivi che evidenziano il valore del tuo prodotto. La nostra intelligenza artificiale struttura ogni messaggio per catturare rapidamente l'attenzione degli spettatori e indurli all'azione.

Una donna è seduta su un divano accanto a un'interfaccia di chat da 'Diane' che descrive un divano.

Avatar AI e Doppiaggi Vocali

Dai vita al tuo messaggio con avatar dall'aspetto naturale e voiceover espressivi in ​​diverse lingue. Crea video raffinati senza registrare filmati o assumere presentatori con il nostro creatore di annunci video gratuito.

Donna professionista che tiene un telefono e indica, accanto a un testo "Crea una demo di prodotto di 1 minuto" e un telefono che mostra "Aggiungi prodotto".

Esportazione Multi-Formato

Esporta il tuo annuncio in formati verticali, quadrati o panoramici per piattaforme come TikTok, Instagram, YouTube e altre utilizzando il nostro creatore di annunci video online. Offri creatività coerenti con il tuo marchio ovunque si trovi il tuo pubblico.

Un uomo sorridente con una camicia blu accanto a un'interfaccia utente che mostra le opzioni 'Esporta come SCORM' con selezionato SCORM 1.2.

Strumenti di Miglioramento Visivo

Migliora l'aspetto del tuo annuncio con illuminazione automatica, ritmo e miglioramenti del design per creare un video pubblicitario efficace. Produci immagini pulite e professionali anche se non hai mai montato un video prima d'ora.

Una fila di cinque individui diversi in cornici arrotondate separate per videochiamate.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di annunci video

HeyGen rende semplice per chiunque produrre annunci video pronti al lancio. Non è necessario disporre di attrezzature, competenze di montaggio o esperienza di produzione per creare il tuo annuncio video in pochi minuti.

Passo 1

Inizia con un prompt

Descrivi il tuo prodotto, pubblico o l'obiettivo della campagna in poche frasi. HeyGen utilizza queste informazioni per generare uno script personalizzato e una storyboard iniziale in linea con il tuo obiettivo di marketing.

Passaggio 2

Rivedi e perfeziona la sceneggiatura

Scansiona la sceneggiatura e lo storyboard generati, accorcia o allunga le battute per il ritmo, modifica l'invito all'azione e assicurati che il tono e il messaggio corrispondano al tuo marchio prima di passare alla parte visiva.

Passaggio 3

Personalizza aspetto visivo e voce

Scegli un avatar o un presentatore, seleziona sfondi e immagini, aggiungi musica e didascalie, e scegli una voce o registra la tua. Regola il tempismo e l'ordine delle scene affinché la pubblicità scorra naturalmente.

Passaggio 4

Esporta e avvia

Crea versioni pronte per la piattaforma utilizzando preset per social, web o streaming, oppure scarica file MP4. Crea più varianti per i test, poi carica e avvia la tua campagna.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di annunci video?

Un creatore di annunci video è uno strumento che ti aiuta a realizzare velocemente video promozionali utilizzando script AI, avatar, modelli e miglioramenti visivi. Semplifica l'intero processo di creazione degli annunci.

Ho bisogno di esperienza di editing per usare HeyGen?

Non è richiesta alcuna esperienza per utilizzare il generatore di video e gli strumenti AI. HeyGen gestisce automaticamente la sceneggiatura, le immagini, le voci fuori campo e la formattazione, così chiunque può produrre annunci pubblicitari raffinati ed efficaci.

Posso personalizzare gli annunci che HeyGen genera?

Sì, i nostri annunci video gratuiti sono facili da usare. Puoi personalizzare il tuo script, le immagini, l'avatar, la lingua, il ritmo e lo stile per allinearli con il tuo marchio e gli obiettivi della campagna.

Quali tipi di annunci posso creare con HeyGen?

Puoi creare promozioni di prodotti, annunci in stile UGC, video aziendali, video esplicativi, annunci per performance, testimonianze e altro ancora per qualsiasi canale di marketing.

Posso creare annunci in diverse lingue?

Assolutamente. HeyGen supporta doppiaggi e avatar multilingue, permettendoti di localizzare annunci pubblicitari per un pubblico globale in pochi secondi.

HeyGen supporta formati specifici per piattaforma?

Sì. Esporta video in tutti i principali formati inclusi 9:16, 1:1 e 16:9, assicurando che i tuoi annunci siano adatti per TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e altre piattaforme.

Posso utilizzare questi annunci per scopi commerciali?

Sì. Tutti i contenuti generati da HeyGen possono essere utilizzati per pubblicità commerciale su canali a pagamento e organici.

Quanto tempo ci vuole per realizzare uno spot pubblicitario?

La maggior parte degli utenti crea uno spot video lucidato e pronto al lancio in soli pochi minuti. L'intelligenza artificiale si occupa del lavoro pesante così puoi lavorare più velocemente e con sicurezza.

Posso testare diverse varianti di annunci pubblicitari?

Sì. Puoi generare nuovi hook, script, stili e formati istantaneamente con il nostro generatore di annunci per eseguire test A/B e ottimizzare le prestazioni di marketing.

Devo scaricare del software per utilizzare HeyGen?

Non sono necessari download. HeyGen funziona interamente online, permettendoti di creare annunci video da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

