Crea annunci video di qualità da studio senza l'uso di telecamere, troupe o strumenti di montaggio complessi. Con HeyGen, puoi trasformare le tue idee semplici in creatività pubblicitarie raffinate e di grande impatto che catturano l'attenzione e generano risultati commerciali concreti. Costruisci più annunci, testa più velocemente e scala le campagne con facilità.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Metti in evidenza le caratteristiche del tuo prodotto con immagini chiare e messaggi che aiutino il pubblico a capire perché si distingue e perché dovrebbero agire.
Crea video autentici e facilmente relazionabili utilizzando avatar e voiceover naturali. Perfetto per marchi che puntano su fiducia, credibilità e conversione guidata dalla prova sociale attraverso annunci pubblicitari IA.
Racconta la tua storia con annunci pubblicitari che mettono in luce la tua missione e personalità. Crea contenuti indimenticabili che aumentano la visibilità e rafforzano il ricordo del marchio.
Crea annunci ottimizzati per le conversioni con ganci efficaci, immagini pulite e messaggi progettati per migliorare il ROAS sui canali a pagamento.
Promuovi vendite, pacchetti o offerte stagionali con video che evidenziano i benefici dei prodotti e rendono l'acquisto senza sforzo utilizzando un creatore di annunci video online.
Educa e ispira il tuo pubblico con annunci pubblicitari creati per spiegare il tuo programma, evidenziare i benefici principali e stimolare iscrizioni o prenotazioni.
Perché utilizzare HeyGen per gli annunci video
HeyGen offre un flusso di lavoro completo per la produzione video alimentato da intelligenza artificiale, rendendo semplice creare annunci pubblicitari che convertono su ogni canale. Dalle sceneggiature alle immagini agli avatar, tutto è gestito in un'unica esperienza fluida con il nostro generatore di annunci video. Lanciate campagne più rapidamente e massimizzate la vostra portata.
Genera annunci accattivanti in pochi minuti con script, immagini e messaggi prodotti dall'intelligenza artificiale, personalizzati per garantire prestazioni ottimali su ogni piattaforma.
Ogni annuncio è progettato per aumentare il coinvolgimento e migliorare il tasso di clic, così puoi ottenere più valore da ogni campagna con i nostri strumenti video AI.
Producete varianti, localizzazioni e nuovi concetti pubblicitari istantaneamente, aiutando il vostro team a mantenere un output costante senza risorse aggiuntive.
Generazione di script IA
Trasforma semplici indicazioni in script pubblicitari coinvolgenti e persuasivi che evidenziano il valore del tuo prodotto. La nostra intelligenza artificiale struttura ogni messaggio per catturare rapidamente l'attenzione degli spettatori e indurli all'azione.
Avatar AI e Doppiaggi Vocali
Dai vita al tuo messaggio con avatar dall'aspetto naturale e voiceover espressivi in diverse lingue. Crea video raffinati senza registrare filmati o assumere presentatori con il nostro creatore di annunci video gratuito.
Esportazione Multi-Formato
Esporta il tuo annuncio in formati verticali, quadrati o panoramici per piattaforme come TikTok, Instagram, YouTube e altre utilizzando il nostro creatore di annunci video online. Offri creatività coerenti con il tuo marchio ovunque si trovi il tuo pubblico.
Strumenti di Miglioramento Visivo
Migliora l'aspetto del tuo annuncio con illuminazione automatica, ritmo e miglioramenti del design per creare un video pubblicitario efficace. Produci immagini pulite e professionali anche se non hai mai montato un video prima d'ora.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di annunci video
HeyGen rende semplice per chiunque produrre annunci video pronti al lancio. Non è necessario disporre di attrezzature, competenze di montaggio o esperienza di produzione per creare il tuo annuncio video in pochi minuti.
Descrivi il tuo prodotto, pubblico o l'obiettivo della campagna in poche frasi. HeyGen utilizza queste informazioni per generare uno script personalizzato e una storyboard iniziale in linea con il tuo obiettivo di marketing.
Scansiona la sceneggiatura e lo storyboard generati, accorcia o allunga le battute per il ritmo, modifica l'invito all'azione e assicurati che il tono e il messaggio corrispondano al tuo marchio prima di passare alla parte visiva.
Scegli un avatar o un presentatore, seleziona sfondi e immagini, aggiungi musica e didascalie, e scegli una voce o registra la tua. Regola il tempismo e l'ordine delle scene affinché la pubblicità scorra naturalmente.
Crea versioni pronte per la piattaforma utilizzando preset per social, web o streaming, oppure scarica file MP4. Crea più varianti per i test, poi carica e avvia la tua campagna.
Un creatore di annunci video è uno strumento che ti aiuta a realizzare velocemente video promozionali utilizzando script AI, avatar, modelli e miglioramenti visivi. Semplifica l'intero processo di creazione degli annunci.
Non è richiesta alcuna esperienza per utilizzare il generatore di video e gli strumenti AI. HeyGen gestisce automaticamente la sceneggiatura, le immagini, le voci fuori campo e la formattazione, così chiunque può produrre annunci pubblicitari raffinati ed efficaci.
Sì, i nostri annunci video gratuiti sono facili da usare. Puoi personalizzare il tuo script, le immagini, l'avatar, la lingua, il ritmo e lo stile per allinearli con il tuo marchio e gli obiettivi della campagna.
Puoi creare promozioni di prodotti, annunci in stile UGC, video aziendali, video esplicativi, annunci per performance, testimonianze e altro ancora per qualsiasi canale di marketing.
Assolutamente. HeyGen supporta doppiaggi e avatar multilingue, permettendoti di localizzare annunci pubblicitari per un pubblico globale in pochi secondi.
Sì. Esporta video in tutti i principali formati inclusi 9:16, 1:1 e 16:9, assicurando che i tuoi annunci siano adatti per TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e altre piattaforme.
Sì. Tutti i contenuti generati da HeyGen possono essere utilizzati per pubblicità commerciale su canali a pagamento e organici.
La maggior parte degli utenti crea uno spot video lucidato e pronto al lancio in soli pochi minuti. L'intelligenza artificiale si occupa del lavoro pesante così puoi lavorare più velocemente e con sicurezza.
Sì. Puoi generare nuovi hook, script, stili e formati istantaneamente con il nostro generatore di annunci per eseguire test A/B e ottimizzare le prestazioni di marketing.
Non sono necessari download. HeyGen funziona interamente online, permettendoti di creare annunci video da qualsiasi dispositivo connesso a internet.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.