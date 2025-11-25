Creatore di Annunci UGC: Crea Annunci ad Alta Conversione Istantaneamente

Crea annunci UGC autentici e catturanti che sembrano veri post dei clienti, senza bisogno di riprese o lunghi cicli di produzione. HeyGen aiuta i marchi a creare clip di testimonianze, annunci in forma di sketch, dimostrazioni di prodotto e contenuti UGC dall'aspetto nativo con talenti realistici, voiceover naturali e formati pronti per le piattaforme. Testa più creatività, scala più velocemente e mantieni risultati autentici.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Prova sociale e pubblicità con testimonianze

Mostra reazioni sincere, dimostrazioni del prodotto e storie di prima e dopo che aumentano la credibilità e riducono l'attrito all'acquisto.

Dimostrazioni di prodotto e brevi tutorial

Utilizza brevi clip focalizzate che dimostrino le funzionalità in contesti naturali, aiutando gli spettatori a comprendere rapidamente il valore del prodotto.

Sketch per due persone e clip in stile influencer

Crea sketch conversazionali o segmenti co-condotti che imitano i contenuti degli influencer utilizzando attori IA per mantenere il pieno controllo e la sicurezza del marchio.

Spot in stile podcast nativi

Producete clip di testimonianze o discussioni di lunga durata che sembrino conversazioni organiche, ideali per inserimenti in flusso in contenuti generati dagli utenti.

Ottimizzazione creativa dinamica e test A/B

Genera molte varianti dello stesso concetto con diversi richiami, inviti all'azione e elementi visivi per trovare le combinazioni più performanti per i tuoi annunci AI.

Campagne localizzate e multilingue

Scambia lingua, accenti e riferimenti culturali per testare la creatività localizzata su larga scala, senza dover rifare le riprese.

Perché HeyGen è il miglior generatore di annunci UGC

HeyGen fonde realismo e velocità affinché la tua strategia creativa si muova al ritmo del mercato. Genera script o carica brief, scegli talenti dal realismo convincente o clona un portavoce, e regola ogni scena per adattarla al comportamento della piattaforma. Ottieni più varianti pubblicitarie, test più rapidi e un incremento misurabile senza sacrificare l'autenticità.

Crea annunci che sembrino persone reali

Crea formati in stile selfie, podcast o recensioni con imperfezioni naturali, reazioni autentiche e ritmo organico affinché gli spettatori si fidino del messaggio.

Scala la creatività con controllo e precisione

Genera in batch variazioni, cambia voci e didascalie, o localizza testo e immagini per testare ciò che risuona, mantenendo il controllo creativo su script e tempistica.

Riduci i tempi e i costi di produzione

Salta la prenotazione di servizi fotografici, viaggi e contratti con i talenti per concentrarti sulla generazione di annunci pubblicitari AI. HeyGen gestisce il casting, le voci fuori campo, i sottotitoli e il montaggio così i team possono creare campagne video UGC in ore, non settimane.

Opzioni realistiche per talenti e avatar

Scegli tra un'ampia gamma di avatar diversificati e credibili, progettati per sembrare veri creatori, non attori che leggono uno script. Puoi anche caricare un breve video per clonare la tua presenza davanti alla telecamera, mantenendo la voce del tuo marchio coerente in ogni annuncio UGC.

Tre persone in cornici video separate: un uomo, una donna dai capelli blu e un altro uomo, tutti con la bocca aperta come se stessero parlando o cantando.

Controllo preciso dello script e modifica rapida dei prompt

Controlla ogni momento del tuo annuncio UGC con indicazioni di script secondo per secondo. Regola la fraseologia, il tempismo, le reazioni, le pause e l'enfasi affinché il video sembri intenzionale pur mantenendo il tono casual e autentico che rende al meglio con UGC. Effettua modifiche rapide senza dover rifare riprese o ricominciare da capo.

Una donna mostra un rullo di giada rosa, con testo sovrapposto 'Crea tutorial di trucco di 30 secondi' e '+ Aggiungi prodotto'.

Doppiaggi naturali e sottotitoli localizzati

Genera doppiaggi simili alla voce umana in più lingue e accenti per raggiungere pubblici globali senza costi di produzione aggiuntivi. Aggiungi automaticamente didascalie per lo scrolling silenzioso, regola il testo in linea e esporta file di sottotitoli per soddisfare i requisiti di piattaforma e accessibilità su vari canali.

Clonazione della voce

Media generativi più libreria di contenuti con licenza

Combina B-roll generati dall'intelligenza artificiale con milioni di clip e immagini stock con licenza per creare annunci UGC visivamente ricchi. Questa combinazione mantiene il tuo contenuto sempre fresco e vario, garantendo al contempo che tutto sia sicuro dal punto di vista dei diritti d'autore e pronto per l'uso nei media a pagamento su larga scala.

Un'interfaccia digitale vivace che mostra una griglia di schede progetto con titoli come 'Lancio del prodotto', 'Proposta concettuale' e 'Presentazione di vendita', con un cursore a fumetto rosa che punta alla scheda 'Presentazione di vendita'.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di annunci UGC

Crea annunci UGC in pochi semplici passaggi, con controlli che mantengono la sensazione creativa autentica.

Passo 1

Riassumi o incolla la tua idea

Comunica a HeyGen il prodotto, il pubblico di riferimento, il tono desiderato e la piattaforma per generare annunci IA. Incolla uno script o lascia che l'IA crei per te più ganci brevi.

Passo 2

Scegli il talento e il formato

Scegli un attore realistico, uno stile selfie o un layout per podcast. Seleziona la voce, i sottotitoli e se desideri una ripresa tremolante, a mano libera o stabile.

Passaggio 3

Genera variazioni e affina

Crea diversi tagli con ganci differenti, inviti all'azione e musica di alta qualità per i tuoi contenuti UGC. Modifica linee specifiche, scambia reazioni o ricalibra le scene per un ritmo perfetto.

Passaggio 4

Esporta e testa

Scarica file pronti per la piattaforma, o utilizza link ospitati per piattaforme pubblicitarie e analisi. Itera rapidamente in base ai dati di performance.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono gli annunci UGC?

Gli annunci UGC imitano i contenuti reali degli utenti, come recensioni e brevi testimonianze, per costruire fiducia e aumentare le conversioni. HeyGen crea rapidamente questi formati utilizzando talenti realistici e una consegna naturale.

Devo girare qualcosa per creare annunci UGC?

No. HeyGen può generare annunci in stile UGC da script o prompt utilizzando talenti AI, voiceover e media di stock. Puoi anche caricare clip esistenti per mescolarle con scene generate.

Posso controllare lo script e il timing con precisione?

Sì. HeyGen offre un controllo della sceneggiatura secondo per secondo, così puoi dirigere le reazioni, i dialoghi e il ritmo mantenendo un'autenticità finale.

Le voci e i sottotitoli sono localizzati?

Sì. Scegli tra molte lingue, accenti e stili di sottotitoli. Puoi produrre versioni localizzate rapidamente senza dover rifare le riprese attraverso il video translator.

Quante varianti di annunci posso creare?

La generazione in batch ti permette di produrre dozzine di varianti in una sola volta, scambiando interventi, CTA e immagini per accelerare i test A/B per annunci video.

Il contenuto generato è sicuro per il marchio?

Sì. Mantieni il pieno controllo creativo e HeyGen fa rispettare le norme di sicurezza dei contenuti e le linee guida sull'uso in modo che i risultati rispettino gli standard di marca per annunci pubblicitari di alta qualità.

Posso utilizzare influencer reali o video di clienti?

Sì. Combina filmati di influencer caricati o clip autentiche dei clienti con risorse generate, oppure clona un portavoce con permesso per contenuti di serie coerenti negli annunci pubblicitari con l'AI.

Quali formati di esportazione sono disponibili?

Esporta file MP4 ottimizzati per TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e posizionamenti programmatici, e scarica file di sottotitoli come SRT per didascalie.

Queste pubblicità rispetteranno le politiche degli annunci della piattaforma?

HeyGen ti aiuta a creare contenuti conformi, ma sei responsabile per i controlli finali. Consigliamo di rivedere le politiche della piattaforma per requisiti specifici di creatività e testi pubblicitari.

Come posso iterare in base alle prestazioni degli annunci?

Utilizza cicli di generazione veloci per creare nuovi ganci e elementi visivi, quindi scambia gli elementi vincenti con nuove varianti. La modalità batch di HeyGen rende l'iterazione rapida e basata sui dati.

I team possono collaborare a progetti di contenuti generati dagli utenti?

Sì. Invita i membri del team, condividi progetti e lascia appunti di revisione in modo che i team creativi, di marketing e di analisi rimangano allineati sugli annunci pubblicitari che utilizzano l'intelligenza artificiale.

Quanto sono sicuri i miei filmati e dati?

I tuoi caricamenti e le risorse generate sono memorizzati in modo sicuro, con accesso controllato e trattati seguendo le migliori pratiche per la privacy.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

