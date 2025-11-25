Crea annunci UGC autentici e catturanti che sembrano veri post dei clienti, senza bisogno di riprese o lunghi cicli di produzione. HeyGen aiuta i marchi a creare clip di testimonianze, annunci in forma di sketch, dimostrazioni di prodotto e contenuti UGC dall'aspetto nativo con talenti realistici, voiceover naturali e formati pronti per le piattaforme. Testa più creatività, scala più velocemente e mantieni risultati autentici.
Mostra reazioni sincere, dimostrazioni del prodotto e storie di prima e dopo che aumentano la credibilità e riducono l'attrito all'acquisto.
Utilizza brevi clip focalizzate che dimostrino le funzionalità in contesti naturali, aiutando gli spettatori a comprendere rapidamente il valore del prodotto.
Crea sketch conversazionali o segmenti co-condotti che imitano i contenuti degli influencer utilizzando attori IA per mantenere il pieno controllo e la sicurezza del marchio.
Producete clip di testimonianze o discussioni di lunga durata che sembrino conversazioni organiche, ideali per inserimenti in flusso in contenuti generati dagli utenti.
Genera molte varianti dello stesso concetto con diversi richiami, inviti all'azione e elementi visivi per trovare le combinazioni più performanti per i tuoi annunci AI.
Scambia lingua, accenti e riferimenti culturali per testare la creatività localizzata su larga scala, senza dover rifare le riprese.
Perché HeyGen è il miglior generatore di annunci UGC
HeyGen fonde realismo e velocità affinché la tua strategia creativa si muova al ritmo del mercato. Genera script o carica brief, scegli talenti dal realismo convincente o clona un portavoce, e regola ogni scena per adattarla al comportamento della piattaforma. Ottieni più varianti pubblicitarie, test più rapidi e un incremento misurabile senza sacrificare l'autenticità.
Crea formati in stile selfie, podcast o recensioni con imperfezioni naturali, reazioni autentiche e ritmo organico affinché gli spettatori si fidino del messaggio.
Genera in batch variazioni, cambia voci e didascalie, o localizza testo e immagini per testare ciò che risuona, mantenendo il controllo creativo su script e tempistica.
Salta la prenotazione di servizi fotografici, viaggi e contratti con i talenti per concentrarti sulla generazione di annunci pubblicitari AI. HeyGen gestisce il casting, le voci fuori campo, i sottotitoli e il montaggio così i team possono creare campagne video UGC in ore, non settimane.
Opzioni realistiche per talenti e avatar
Scegli tra un'ampia gamma di avatar diversificati e credibili, progettati per sembrare veri creatori, non attori che leggono uno script. Puoi anche caricare un breve video per clonare la tua presenza davanti alla telecamera, mantenendo la voce del tuo marchio coerente in ogni annuncio UGC.
Controllo preciso dello script e modifica rapida dei prompt
Controlla ogni momento del tuo annuncio UGC con indicazioni di script secondo per secondo. Regola la fraseologia, il tempismo, le reazioni, le pause e l'enfasi affinché il video sembri intenzionale pur mantenendo il tono casual e autentico che rende al meglio con UGC. Effettua modifiche rapide senza dover rifare riprese o ricominciare da capo.
Doppiaggi naturali e sottotitoli localizzati
Genera doppiaggi simili alla voce umana in più lingue e accenti per raggiungere pubblici globali senza costi di produzione aggiuntivi. Aggiungi automaticamente didascalie per lo scrolling silenzioso, regola il testo in linea e esporta file di sottotitoli per soddisfare i requisiti di piattaforma e accessibilità su vari canali.
Media generativi più libreria di contenuti con licenza
Combina B-roll generati dall'intelligenza artificiale con milioni di clip e immagini stock con licenza per creare annunci UGC visivamente ricchi. Questa combinazione mantiene il tuo contenuto sempre fresco e vario, garantendo al contempo che tutto sia sicuro dal punto di vista dei diritti d'autore e pronto per l'uso nei media a pagamento su larga scala.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di annunci UGC
Crea annunci UGC in pochi semplici passaggi, con controlli che mantengono la sensazione creativa autentica.
Comunica a HeyGen il prodotto, il pubblico di riferimento, il tono desiderato e la piattaforma per generare annunci IA. Incolla uno script o lascia che l'IA crei per te più ganci brevi.
Scegli un attore realistico, uno stile selfie o un layout per podcast. Seleziona la voce, i sottotitoli e se desideri una ripresa tremolante, a mano libera o stabile.
Crea diversi tagli con ganci differenti, inviti all'azione e musica di alta qualità per i tuoi contenuti UGC. Modifica linee specifiche, scambia reazioni o ricalibra le scene per un ritmo perfetto.
Scarica file pronti per la piattaforma, o utilizza link ospitati per piattaforme pubblicitarie e analisi. Itera rapidamente in base ai dati di performance.
Gli annunci UGC imitano i contenuti reali degli utenti, come recensioni e brevi testimonianze, per costruire fiducia e aumentare le conversioni. HeyGen crea rapidamente questi formati utilizzando talenti realistici e una consegna naturale.
No. HeyGen può generare annunci in stile UGC da script o prompt utilizzando talenti AI, voiceover e media di stock. Puoi anche caricare clip esistenti per mescolarle con scene generate.
Sì. HeyGen offre un controllo della sceneggiatura secondo per secondo, così puoi dirigere le reazioni, i dialoghi e il ritmo mantenendo un'autenticità finale.
Sì. Scegli tra molte lingue, accenti e stili di sottotitoli. Puoi produrre versioni localizzate rapidamente senza dover rifare le riprese attraverso il video translator.
La generazione in batch ti permette di produrre dozzine di varianti in una sola volta, scambiando interventi, CTA e immagini per accelerare i test A/B per annunci video.
Sì. Mantieni il pieno controllo creativo e HeyGen fa rispettare le norme di sicurezza dei contenuti e le linee guida sull'uso in modo che i risultati rispettino gli standard di marca per annunci pubblicitari di alta qualità.
Sì. Combina filmati di influencer caricati o clip autentiche dei clienti con risorse generate, oppure clona un portavoce con permesso per contenuti di serie coerenti negli annunci pubblicitari con l'AI.
Esporta file MP4 ottimizzati per TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e posizionamenti programmatici, e scarica file di sottotitoli come SRT per didascalie.
HeyGen ti aiuta a creare contenuti conformi, ma sei responsabile per i controlli finali. Consigliamo di rivedere le politiche della piattaforma per requisiti specifici di creatività e testi pubblicitari.
Utilizza cicli di generazione veloci per creare nuovi ganci e elementi visivi, quindi scambia gli elementi vincenti con nuove varianti. La modalità batch di HeyGen rende l'iterazione rapida e basata sui dati.
Sì. Invita i membri del team, condividi progetti e lascia appunti di revisione in modo che i team creativi, di marketing e di analisi rimangano allineati sugli annunci pubblicitari che utilizzano l'intelligenza artificiale.
I tuoi caricamenti e le risorse generate sono memorizzati in modo sicuro, con accesso controllato e trattati seguendo le migliori pratiche per la privacy.
