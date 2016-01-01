Trasforma le tue istruzioni in video tutorial chiari e coinvolgenti senza dover registrare, montare o imparare software complessi. HeyGen scrive automaticamente lo script, crea le scene, aggiunge voce narrante, sottotitoli e contenuti visivi, così puoi pubblicare più velocemente mantenendo una qualità costante.
Prova il nostro creatore di video tutorial con IA gratuito
Casi d’uso per un creatore di video tutorial con IA
Crea video tutorial chiari e coerenti per la formazione, l’educazione al prodotto e il supporto. Questi casi d’uso mostrano come i tutorial basati sull’IA aiutino i team a risparmiare tempo, scalare la creazione di contenuti e mantenere le informazioni facili da aggiornare.
Trasforma le funzionalità del prodotto in video tutorial passo dopo passo senza registrare lo schermo o fare montaggi manuali. Spiega rapidamente flussi di lavoro, nuove release e aggiornamenti, mantenendo i video facili da aggiornare man mano che il tuo prodotto cambia.
Trasforma gli articoli di help in brevi tutorial visivi che rispondono in modo chiaro alle domande più comuni. Riduci i ticket di supporto, migliora l’adozione del self-service e offri ai clienti chiarezza immediata senza dover contattare l’assistenza.
Trasforma la documentazione interna in tutorial di formazione standardizzati. Crea video di onboarding chiari, spiegazioni dei processi e guide di conformità che rimangano coerenti tra team e sedi diverse.
Crea video tutorial basati su lezioni partendo da scalette o script. Mantieni una qualità didattica, un ritmo e uno stile visivo coerenti, pubblicando più velocemente e aumentando la scalabilità della produzione dei contenuti.
Perché HeyGen è il miglior generatore da immagine a video
HeyGen trasforma qualsiasi immagine statica in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Che tu parta da una semplice foto, da un prompt dettagliato o dalle nostre risorse stock, HeyGen offre risultati rapidi e realistici con un controllo creativo senza pari.
Trasforma le tue immagini in video professionali in pochi minuti, molto più velocemente ed economicamente rispetto ai tradizionali flussi di produzione.
Crea contenuti immagine‑in‑video di livello professionale con un’interfaccia che chiunque può padroneggiare. Non servono esperienza di montaggio né competenze tecniche.
Dal tuo primo prompt fino all’esportazione finale, l’editor basato su testo di HeyGen semplifica l’intero flusso di lavoro. Modifica, perfeziona e produci video con la stessa facilità con cui scrivi un documento.
Genera video tutorial con l'IA
Crea video tutorial passo dopo passo a partire da prompt o script in pochi secondi. HeyGen analizza le tue istruzioni, le suddivide in scene logiche e genera un flusso video strutturato che guida gli spettatori in modo chiaro dall’inizio alla fine. Narrazione, sottotitoli e transizioni vengono sincronizzati automaticamente per garantire che ogni passaggio sia facile da seguire e visivamente chiaro.
Editor video basato sull'IA
Modifica i tuoi video tutorial usando controlli basati sul testo invece di timeline complesse. Cambia i passaggi, riscrivi la narrazione, regola il ritmo, traduci i contenuti o sostituisci le scene senza modifiche manuali. In questo modo è facile perfezionare i tutorial, rispondere ai feedback e mantenere i contenuti accurati man mano che prodotti o processi evolvono.
Elementi visivi e layout di alta qualità
Usa i visual integrati oppure carica i tuoi screenshot, registrazioni o asset del brand. HeyGen mantiene layout puliti, un posizionamento del testo leggibile e spaziature uniformi, così gli spettatori restano concentrati sulle istruzioni invece che sul disordine visivo. Ogni scena è ottimizzata per la chiarezza e l’apprendimento., normale
Progettato per i team e la collaborazione
Crea video tutorial in modo collaborativo con accesso condiviso, controllo delle versioni e formattazione coerente. I team possono standardizzare la qualità dei tutorial tra i vari reparti, riutilizzare i flussi di lavoro e gestire gli aggiornamenti in modo efficiente, rendendo più semplice scalare la produzione di video senza perdere in coerenza.
Voice-over naturali e dal suono umano
Scegli tra un’ampia gamma di voci progettate per contenuti didattici. Le voci fuori campo sono chiare, stabili e professionali, aiutando gli spettatori a rimanere coinvolti senza distrazioni. Passa da una lingua, un accento o un tono all’altro mantenendo tempi e sottotitoli perfettamente sincronizzati.
Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come creare video tutorial con l'IA
Creare video tutorial con l’AI è rapido e semplice. Con HeyGen trasformi le istruzioni scritte in un tutorial video completo, usando un flusso guidato pensato per la velocità e per aggiornamenti facili.
Seleziona il tuo pubblico, la piattaforma e l’obiettivo di apprendimento. Decidi cosa il visualizzatore dovrebbe capire o saper fare dopo la visione.
Incolla i tuoi passaggi o scrivi una breve descrizione. HeyGen genera automaticamente un video tutorial completo.
Modifica il testo, cambia lo stile della voce fuori campo, regola gli elementi visivi oppure traduci il video in altre lingue.
Scarica il tuo video tutorial e pubblicalo ovunque. Aggiornalo in qualsiasi momento modificando il testo e rigenerandolo.
Un creatore di video tutorial basato sull’IA trasforma istruzioni scritte in un video tutorial completo. Invece di girare e montare il video, fornisci dei passaggi o un prompt e il sistema genera scene, narrazione, sottotitoli e tempi, così puoi pubblicare più velocemente mantenendo una qualità costante.
La qualità dipende dal ritmo, dalla chiarezza e dalla struttura visiva. HeyGen punta su un flusso delle scene pulito, sottotitoli leggibili e una resa naturale, così i tutorial risultano coerenti. Con una sceneggiatura solida e passaggi chiari, il risultato può raggiungere la stessa cura di una produzione tradizionale, senza gli stessi costi e complessità.
Sì. Puoi localizzare i tutorial per diverse regioni traducendo sia la narrazione che i sottotitoli, mantenendo però la stessa sincronizzazione temporale. In questo modo la formazione interna e l’educazione dei clienti a livello globale diventano più semplici, perché non hai bisogno di progetti separati per ogni versione linguistica.
No. Il flusso di lavoro è incentrato prima sullo script, quindi lavori su testo e controlli semplici invece che su una timeline complessa. Puoi comunque perfezionare le scene e l’audio, ma il grosso del lavoro è automatizzato, rendendo la creazione di tutorial accessibile ai principianti e veloce per gli esperti.
Puoi creare walkthrough del software, corsi di formazione basati su SOP, moduli di onboarding, clip per il centro assistenza, video esplicativi delle funzionalità del prodotto e video sui processi interni. I risultati migliori si ottengono con passaggi strutturati, obiettivi chiari e un linguaggio conciso che guidi gli spettatori in ogni azione.
Puoi standardizzare lo stile riutilizzando layout, colori, loghi e impostazioni delle didascalie, così ogni tutorial sarà in linea con il tuo brand. Mantieni lo stesso tono in tutti gli script e applica una formattazione coerente per titoli, callout ed etichette dei passaggi, in modo da creare una libreria di tutorial facilmente riconoscibile.
I video tutorial possono essere esportati in formati comuni adatti al web, alle piattaforme LMS e ai canali social. Puoi scegliere i rapporti di aspetto in base alle diverse destinazioni e mantenere i sottotitoli pronti per garantire l’accessibilità. In questo modo è facile distribuire i tutorial ovunque il tuo pubblico impari.
Sì. Poiché il flusso di lavoro è basato su script, puoi modificare un passaggio, sostituire una scena o aggiornare la terminologia e fare il rendering di nuovo in modo rapido. Questo è ideale per i team dinamici che hanno bisogno di tutorial sempre aggiornati senza dover registrare di nuovo ogni volta che cambia un’interfaccia o una policy.
Mantieni i diritti sui contenuti che crei, inclusi i tuoi script e i video esportati. La sicurezza e i controlli di accesso dipendono dal tuo piano e dalle impostazioni dello spazio di lavoro. Per attività di formazione sensibili, segui le policy interne e limita l’accesso solo ai team che hanno bisogno di utilizzare questi materiali.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.