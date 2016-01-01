Creatore di video tutorial con IA

Trasforma le tue istruzioni in video tutorial chiari e coinvolgenti senza dover registrare, montare o imparare software complessi. HeyGen scrive automaticamente lo script, crea le scene, aggiunge voce narrante, sottotitoli e contenuti visivi, così puoi pubblicare più velocemente mantenendo una qualità costante.

  • Carica qualsiasi immagine o foto
  • Scegli tra oltre 1.000 voci
  • Aggiungi prompt di movimento per un’animazione cinematografica
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro creatore di video tutorial con IA gratuito

Casi d’uso per un creatore di video tutorial con IA

Crea video tutorial chiari e coerenti per la formazione, l’educazione al prodotto e il supporto. Questi casi d’uso mostrano come i tutorial basati sull’IA aiutino i team a risparmiare tempo, scalare la creazione di contenuti e mantenere le informazioni facili da aggiornare.

Presentazioni guidate del prodotto e tutorial sulle funzionalità

Presentazioni guidate del prodotto e tutorial sulle funzionalità

Trasforma le funzionalità del prodotto in video tutorial passo dopo passo senza registrare lo schermo o fare montaggi manuali. Spiega rapidamente flussi di lavoro, nuove release e aggiornamenti, mantenendo i video facili da aggiornare man mano che il tuo prodotto cambia.

Video di assistenza clienti e del centro help

Video di assistenza clienti e del centro help

Trasforma gli articoli di help in brevi tutorial visivi che rispondono in modo chiaro alle domande più comuni. Riduci i ticket di supporto, migliora l’adozione del self-service e offri ai clienti chiarezza immediata senza dover contattare l’assistenza.

Video di formazione dei dipendenti e SOP

Video di formazione dei dipendenti e SOP

Trasforma la documentazione interna in tutorial di formazione standardizzati. Crea video di onboarding chiari, spiegazioni dei processi e guide di conformità che rimangano coerenti tra team e sedi diverse.

Contenuti educativi e corsi online

Contenuti educativi e corsi online

Crea video tutorial basati su lezioni partendo da scalette o script. Mantieni una qualità didattica, un ritmo e uno stile visivo coerenti, pubblicando più velocemente e aumentando la scalabilità della produzione dei contenuti.

Perché HeyGen è il miglior generatore da immagine a video

HeyGen trasforma qualsiasi immagine statica in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Che tu parta da una semplice foto, da un prompt dettagliato o dalle nostre risorse stock, HeyGen offre risultati rapidi e realistici con un controllo creativo senza pari.

Generazione fulminea

Trasforma le tue immagini in video professionali in pochi minuti, molto più velocemente ed economicamente rispetto ai tradizionali flussi di produzione.

Curva di apprendimento pari a zero

Crea contenuti immagine‑in‑video di livello professionale con un’interfaccia che chiunque può padroneggiare. Non servono esperienza di montaggio né competenze tecniche.

Editor creativo tutto-in-uno

Dal tuo primo prompt fino all’esportazione finale, l’editor basato su testo di HeyGen semplifica l’intero flusso di lavoro. Modifica, perfeziona e produci video con la stessa facilità con cui scrivi un documento.

Genera video tutorial con l'IA

Crea video tutorial passo dopo passo a partire da prompt o script in pochi secondi. HeyGen analizza le tue istruzioni, le suddivide in scene logiche e genera un flusso video strutturato che guida gli spettatori in modo chiaro dall’inizio alla fine. Narrazione, sottotitoli e transizioni vengono sincronizzati automaticamente per garantire che ogni passaggio sia facile da seguire e visivamente chiaro.

immagine in video

Editor video basato sull'IA

Modifica i tuoi video tutorial usando controlli basati sul testo invece di timeline complesse. Cambia i passaggi, riscrivi la narrazione, regola il ritmo, traduci i contenuti o sostituisci le scene senza modifiche manuali. In questo modo è facile perfezionare i tutorial, rispondere ai feedback e mantenere i contenuti accurati man mano che prodotti o processi evolvono.

Uno smartphone che mostra l’interfaccia scura dell’app TikTok su uno sfondo vivace di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Elementi visivi e layout di alta qualità

Usa i visual integrati oppure carica i tuoi screenshot, registrazioni o asset del brand. HeyGen mantiene layout puliti, un posizionamento del testo leggibile e spaziature uniformi, così gli spettatori restano concentrati sulle istruzioni invece che sul disordine visivo. Ogni scena è ottimizzata per la chiarezza e l’apprendimento., normale

Tre schermi verticali mostrano dei giovani; lo schermo in primo piano presenta un menu "Brand Fonts" con un cursore che seleziona uno stile di carattere.

Progettato per i team e la collaborazione

Crea video tutorial in modo collaborativo con accesso condiviso, controllo delle versioni e formattazione coerente. I team possono standardizzare la qualità dei tutorial tra i vari reparti, riutilizzare i flussi di lavoro e gestire gli aggiornamenti in modo efficiente, rendendo più semplice scalare la produzione di video senza perdere in coerenza.

foto di motion graphics in video

Voice-over naturali e dal suono umano

Scegli tra un’ampia gamma di voci progettate per contenuti didattici. Le voci fuori campo sono chiare, stabili e professionali, aiutando gli spettatori a rimanere coinvolti senza distrazioni. Passa da una lingua, un accento o un tono all’altro mantenendo tempi e sottotitoli perfettamente sincronizzati.

Clonazione vocale

Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita con la piattaforma da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività che ho io quando lavoro con i mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, mandarla e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come creare video tutorial con l'IA

Creare video tutorial con l’AI è rapido e semplice. Con HeyGen trasformi le istruzioni scritte in un tutorial video completo, usando un flusso guidato pensato per la velocità e per aggiornamenti facili.

Passaggio 1

Definisci il tuo obiettivo

Seleziona il tuo pubblico, la piattaforma e l’obiettivo di apprendimento. Decidi cosa il visualizzatore dovrebbe capire o saper fare dopo la visione.

Passaggio 2

Aggiungi il tuo prompt o script

Incolla i tuoi passaggi o scrivi una breve descrizione. HeyGen genera automaticamente un video tutorial completo.

Passaggio 3

Affina e personalizza

Modifica il testo, cambia lo stile della voce fuori campo, regola gli elementi visivi oppure traduci il video in altre lingue.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Scarica il tuo video tutorial e pubblicalo ovunque. Aggiornalo in qualsiasi momento modificando il testo e rigenerandolo.

Un Apple iMac mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, con una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande frequenti su Image to Video AI

Che cos’è un creatore di video tutorial con intelligenza artificiale?

Un creatore di video tutorial basato sull’IA trasforma istruzioni scritte in un video tutorial completo. Invece di girare e montare il video, fornisci dei passaggi o un prompt e il sistema genera scene, narrazione, sottotitoli e tempi, così puoi pubblicare più velocemente mantenendo una qualità costante.

Quanto professionali sembrano i video tutorial generati dall'IA?

La qualità dipende dal ritmo, dalla chiarezza e dalla struttura visiva. HeyGen punta su un flusso delle scene pulito, sottotitoli leggibili e una resa naturale, così i tutorial risultano coerenti. Con una sceneggiatura solida e passaggi chiari, il risultato può raggiungere la stessa cura di una produzione tradizionale, senza gli stessi costi e complessità.

Posso creare video tutorial in più lingue?

Sì. Puoi localizzare i tutorial per diverse regioni traducendo sia la narrazione che i sottotitoli, mantenendo però la stessa sincronizzazione temporale. In questo modo la formazione interna e l’educazione dei clienti a livello globale diventano più semplici, perché non hai bisogno di progetti separati per ogni versione linguistica.

Ho bisogno di competenze di montaggio per realizzare questi video?

No. Il flusso di lavoro è incentrato prima sullo script, quindi lavori su testo e controlli semplici invece che su una timeline complessa. Puoi comunque perfezionare le scene e l’audio, ma il grosso del lavoro è automatizzato, rendendo la creazione di tutorial accessibile ai principianti e veloce per gli esperti.

Che tipo di tutorial posso creare con questo?

Puoi creare walkthrough del software, corsi di formazione basati su SOP, moduli di onboarding, clip per il centro assistenza, video esplicativi delle funzionalità del prodotto e video sui processi interni. I risultati migliori si ottengono con passaggi strutturati, obiettivi chiari e un linguaggio conciso che guidi gli spettatori in ogni azione.

Come posso gestire il branding e mantenere la coerenza tra i video?

Puoi standardizzare lo stile riutilizzando layout, colori, loghi e impostazioni delle didascalie, così ogni tutorial sarà in linea con il tuo brand. Mantieni lo stesso tono in tutti gli script e applica una formattazione coerente per titoli, callout ed etichette dei passaggi, in modo da creare una libreria di tutorial facilmente riconoscibile.

Quali opzioni e formati di esportazione sono supportati?

I video tutorial possono essere esportati in formati comuni adatti al web, alle piattaforme LMS e ai canali social. Puoi scegliere i rapporti di aspetto in base alle diverse destinazioni e mantenere i sottotitoli pronti per garantire l’accessibilità. In questo modo è facile distribuire i tutorial ovunque il tuo pubblico impari.

Posso aggiornare i video tutorial quando il mio prodotto cambia?

Sì. Poiché il flusso di lavoro è basato su script, puoi modificare un passaggio, sostituire una scena o aggiornare la terminologia e fare il rendering di nuovo in modo rapido. Questo è ideale per i team dinamici che hanno bisogno di tutorial sempre aggiornati senza dover registrare di nuovo ogni volta che cambia un’interfaccia o una policy.

I miei contenuti sono al sicuro e chi possiede ciò che creo?

Mantieni i diritti sui contenuti che crei, inclusi i tuoi script e i video esportati. La sicurezza e i controlli di accesso dipendono dal tuo piano e dalle impostazioni dello spazio di lavoro. Per attività di formazione sensibili, segui le policy interne e limita l’accesso solo ai team che hanno bisogno di utilizzare questi materiali.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

