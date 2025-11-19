Creatore di video promozionali con IA

Crea video promozionali in modo rapido e costante. Aggiungi uno script o il messaggio della campagna per generare automaticamente immagini curate, voce, sottotitoli e ritmo. Nessuna competenza di ripresa o montaggio richiesta.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Video promozionali di prodotto

Video promozionali di prodotto

Metti in evidenza in modo chiaro i vantaggi del prodotto senza dover girare video. I video promozionali aiutano a spiegare le funzionalità, mettere in risalto il valore e generare interesse su tutti i canali di marketing.

Promo per campagne sui social media

Promo per campagne sui social media

Crea brevi video promozionali, perfetti per lo scroll sui social, usando un editor video facile da usare con testo animato. Messaggi chiari e sottotitoli aiutano a catturare rapidamente l’attenzione sulle piattaforme mobile-first.

Annunci di eventi e lanci

Annunci di eventi e lanci

Promuovi i prossimi lanci o eventi con video che trasmettono rapidamente le informazioni principali. Aggiorna facilmente i messaggi quando cambiano le tempistiche o le offerte.

Video per siti web e landing page

Video per siti web e landing page

Sostituisci le immagini statiche con video promozionali che spieghino le tue offerte a colpo d’occhio. I video aiutano i visitatori a capire più rapidamente il valore di ciò che offri e a rimanere coinvolti più a lungo.

Email e promozioni di vendita

Email e promozioni di vendita

Incorpora brevi video promozionali nelle campagne email o nelle attività di vendita per aumentare i tassi di apertura, i clic e la chiarezza del messaggio.

Contenuti per la brand awareness

Contenuti per la brand awareness

Racconta la storia del tuo brand attraverso video promozionali facili da realizzare, coerenti nello stile e scalabili su tutti i canali.

Perché HeyGen è il miglior creatore di video promozionali

HeyGen aiuta i team a creare video promozionali professionali senza i tradizionali flussi di lavoro di produzione. Combina una rapida generazione di video tramite IA, un controllo preciso del messaggio e una produzione scalabile, così i contenuti promozionali sono pronti quando servono alle campagne.

Creato per racconti promozionali

HeyGen struttura i video promozionali attorno a aperture che catturano l’attenzione, benefici chiari e forti inviti all’azione per creare un video promo efficace. Ogni video è progettato per comunicare rapidamente il valore e mantenere alto il coinvolgimento degli spettatori.

Creazione più rapida, aggiornamenti più semplici

Crea video promozionali in pochi minuti, non in giorni, con la nostra piattaforma facile da usare. Modifica script o messaggi a livello di testo e rigenera all’istante video aggiornati per nuove offerte, lanci o campagne utilizzando modelli pronti all’uso.

Qualità uniforme su tutti i canali

Ogni video promozionale viene generato con immagini pulite, voce naturale e ritmo equilibrato. Questo garantisce un aspetto professionale su social media, annunci e siti web.

Creazione di video promozionali guidata dal testo

Inizia con un breve prompt o con un copione completo e lascia che il pratico creatore di video promozionali lo trasformi in un video finito. Scene, elementi visivi, narrazione e sottotitoli vengono generati automaticamente per adattarsi al tuo messaggio.

Tre persone sorridenti in schermate di videochiamata con un’interfaccia che mostra i pulsanti "Video Agent", "Script" e "Add PDF/PPT".

Generatore di video AI basato su script

Invece di usare timeline complesse, lavori direttamente con un modello video. Modifica il testo, riordina le sezioni o affina il tono, e il generatore di video AI aggiornerà all’istante l’intero modello di video promozionale in alta qualità.

Uno schermo che mostra una donna con un telefono, una presentazione di 'Product Launch' e uno 'Script' per la produttività.

Musica, voce e sottotitoli inclusi

Aggiungi automaticamente musica di sottofondo, voci fuori campo naturali e sottotitoli sincronizzati. Questi elementi migliorano chiarezza, accessibilità e coinvolgimento degli spettatori senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Musicista che suona la chitarra e regista su una spiaggia con un’auto d’epoca, accompagnati da icone di riproduzione video e scintille.

Layout e stili pronti per il brand

Applica layout, colori e stili visivi in linea con il tuo brand. I video promozionali restano coerenti tra le diverse campagne, pur adattandosi a messaggi e formati differenti.

Donna sorridente con elementi di interfaccia digitale che mostrano "Safety & Security", i font del brand e i colori del brand in fase di selezione.

Usato da oltre 100.000 team che danno valore a qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e stimolano la crescita grazie alla piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri autori la possibilità di esprimere lo stesso livello di creatività che ho io quando lavoro con i mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di contenuti didattici multimediali
play buttonWatch video
Laboratori Creativi Vision
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che stavo facendo ogni settimana. All’improvviso ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dovermi mai più mettere davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Quello che amo di HeyGen è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come usare il creatore di video promozionali

Crea video promozionali in quattro semplici passaggi con il nostro creatore di video promozionali gratuito.

Passo 1

Aggiungi il tuo messaggio promozionale

Inserisci uno script, i dettagli di un prodotto o un’idea per una campagna. Il sistema prepara i contenuti per creare facilmente video promozionali.

Passaggio 2

Dai forma alla trama

Modifica il testo per perfezionare hook, benefici e call to action per il tuo prodotto o servizio. La piattaforma struttura automaticamente le scene nel modello video.

Passaggio 3

Personalizza elementi visivi e audio

Scegli layout, didascalie, musica e stile della voce per creare un video promozionale. Sincronizzazione, ritmo e labiale vengono gestiti automaticamente.

Passaggio 4

Genera e condividi

Renderizza il video promozionale finale ed esportalo per i social media, i siti web o le campagne con contenuti royalty-free. Rigeneralo in qualsiasi momento con testo aggiornato per creare un nuovo video promozionale.

Un Apple iMac mostra una dashboard di dati con grafici e metriche; su una scrivania di legno si trovano anche una tastiera, uno smartphone e una tazza.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un creatore di video promozionali?

Un creatore di video promozionali è uno strumento che realizza video promozionali a partire da script o idee, rendendo semplice la creazione di video. Automatizza elementi visivi, narrazione, sottotitoli e ritmo, così i team possono produrre video di marketing senza riprese o montaggio manuale.

Che tipi di video promozionali posso creare?

Puoi creare promo di prodotto, video per campagne, annunci di eventi, clip per i social media, video per il sito web e contenuti per aumentare la brand awareness, tutto dallo stesso flusso di lavoro basato sul testo.

Quanto dovrebbe durare un video promozionale?

La maggior parte dei video promozionali ottiene i risultati migliori quando dura tra 15 secondi e 2 minuti, soprattutto se si utilizza un modello video. Il creatore di video promozionali aiuta a strutturare i contenuti per comunicare i messaggi chiave in modo rapido e chiaro.

Posso personalizzare il branding e lo stile?

Sì. Puoi applicare colori del brand, layout e stili visivi per fare in modo che i video promozionali rispecchino la tua identità e rimangano coerenti tra le diverse campagne.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video?

No. Il flusso di lavoro è pensato per permettere anche a chi non è un editor di creare facilmente i propri video. Tu lavori solo con testo e impostazioni, mentre l’IA gestisce automaticamente tutti i dettagli di produzione.

I video promozionali sono adatti ai social media?

Sì. I video vengono generati in formati ottimizzati per le piattaforme social, con sottotitoli e ritmo pensati per la visualizzazione da mobile.

Posso aggiornare facilmente i video promozionali?

Sì. Modifica il testo, rigenera il video e pubblicalo di nuovo utilizzando l’editor video. In questo modo è facile mantenere aggiornate le promozioni senza rifare l’intera produzione usando un modello di video promozionale.

In quale formato vengono esportati i video promozionali?

I video promozionali vengono esportati come normali file MP4, pronti per essere condivisi su siti web, piattaforme social, campagne email e annunci pubblicitari.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l’IA.

CTA background