Crea video promozionali in modo rapido e costante. Aggiungi uno script o il messaggio della campagna per generare automaticamente immagini curate, voce, sottotitoli e ritmo. Nessuna competenza di ripresa o montaggio richiesta.
Metti in evidenza in modo chiaro i vantaggi del prodotto senza dover girare video. I video promozionali aiutano a spiegare le funzionalità, mettere in risalto il valore e generare interesse su tutti i canali di marketing.
Crea brevi video promozionali, perfetti per lo scroll sui social, usando un editor video facile da usare con testo animato. Messaggi chiari e sottotitoli aiutano a catturare rapidamente l’attenzione sulle piattaforme mobile-first.
Promuovi i prossimi lanci o eventi con video che trasmettono rapidamente le informazioni principali. Aggiorna facilmente i messaggi quando cambiano le tempistiche o le offerte.
Sostituisci le immagini statiche con video promozionali che spieghino le tue offerte a colpo d’occhio. I video aiutano i visitatori a capire più rapidamente il valore di ciò che offri e a rimanere coinvolti più a lungo.
Incorpora brevi video promozionali nelle campagne email o nelle attività di vendita per aumentare i tassi di apertura, i clic e la chiarezza del messaggio.
Racconta la storia del tuo brand attraverso video promozionali facili da realizzare, coerenti nello stile e scalabili su tutti i canali.
Perché HeyGen è il miglior creatore di video promozionali
HeyGen aiuta i team a creare video promozionali professionali senza i tradizionali flussi di lavoro di produzione. Combina una rapida generazione di video tramite IA, un controllo preciso del messaggio e una produzione scalabile, così i contenuti promozionali sono pronti quando servono alle campagne.
HeyGen struttura i video promozionali attorno a aperture che catturano l’attenzione, benefici chiari e forti inviti all’azione per creare un video promo efficace. Ogni video è progettato per comunicare rapidamente il valore e mantenere alto il coinvolgimento degli spettatori.
Crea video promozionali in pochi minuti, non in giorni, con la nostra piattaforma facile da usare. Modifica script o messaggi a livello di testo e rigenera all’istante video aggiornati per nuove offerte, lanci o campagne utilizzando modelli pronti all’uso.
Ogni video promozionale viene generato con immagini pulite, voce naturale e ritmo equilibrato. Questo garantisce un aspetto professionale su social media, annunci e siti web.
Creazione di video promozionali guidata dal testo
Inizia con un breve prompt o con un copione completo e lascia che il pratico creatore di video promozionali lo trasformi in un video finito. Scene, elementi visivi, narrazione e sottotitoli vengono generati automaticamente per adattarsi al tuo messaggio.
Generatore di video AI basato su script
Invece di usare timeline complesse, lavori direttamente con un modello video. Modifica il testo, riordina le sezioni o affina il tono, e il generatore di video AI aggiornerà all’istante l’intero modello di video promozionale in alta qualità.
Musica, voce e sottotitoli inclusi
Aggiungi automaticamente musica di sottofondo, voci fuori campo naturali e sottotitoli sincronizzati. Questi elementi migliorano chiarezza, accessibilità e coinvolgimento degli spettatori senza bisogno di strumenti aggiuntivi.
Layout e stili pronti per il brand
Applica layout, colori e stili visivi in linea con il tuo brand. I video promozionali restano coerenti tra le diverse campagne, pur adattandosi a messaggi e formati differenti.
Come usare il creatore di video promozionali
Crea video promozionali in quattro semplici passaggi con il nostro creatore di video promozionali gratuito.
Inserisci uno script, i dettagli di un prodotto o un’idea per una campagna. Il sistema prepara i contenuti per creare facilmente video promozionali.
Modifica il testo per perfezionare hook, benefici e call to action per il tuo prodotto o servizio. La piattaforma struttura automaticamente le scene nel modello video.
Scegli layout, didascalie, musica e stile della voce per creare un video promozionale. Sincronizzazione, ritmo e labiale vengono gestiti automaticamente.
Renderizza il video promozionale finale ed esportalo per i social media, i siti web o le campagne con contenuti royalty-free. Rigeneralo in qualsiasi momento con testo aggiornato per creare un nuovo video promozionale.
Un creatore di video promozionali è uno strumento che realizza video promozionali a partire da script o idee, rendendo semplice la creazione di video. Automatizza elementi visivi, narrazione, sottotitoli e ritmo, così i team possono produrre video di marketing senza riprese o montaggio manuale.
Puoi creare promo di prodotto, video per campagne, annunci di eventi, clip per i social media, video per il sito web e contenuti per aumentare la brand awareness, tutto dallo stesso flusso di lavoro basato sul testo.
La maggior parte dei video promozionali ottiene i risultati migliori quando dura tra 15 secondi e 2 minuti, soprattutto se si utilizza un modello video. Il creatore di video promozionali aiuta a strutturare i contenuti per comunicare i messaggi chiave in modo rapido e chiaro.
Sì. Puoi applicare colori del brand, layout e stili visivi per fare in modo che i video promozionali rispecchino la tua identità e rimangano coerenti tra le diverse campagne.
No. Il flusso di lavoro è pensato per permettere anche a chi non è un editor di creare facilmente i propri video. Tu lavori solo con testo e impostazioni, mentre l’IA gestisce automaticamente tutti i dettagli di produzione.
Sì. I video vengono generati in formati ottimizzati per le piattaforme social, con sottotitoli e ritmo pensati per la visualizzazione da mobile.
Sì. Modifica il testo, rigenera il video e pubblicalo di nuovo utilizzando l’editor video. In questo modo è facile mantenere aggiornate le promozioni senza rifare l’intera produzione usando un modello di video promozionale.
I video promozionali vengono esportati come normali file MP4, pronti per essere condivisi su siti web, piattaforme social, campagne email e annunci pubblicitari.
