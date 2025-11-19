Outro Maker: Crea Gratis Finali di Video per YouTube

Concludi ogni video con un chiaro invito all'azione e uno stile coerente con il marchio utilizzando il creatore di finali di HeyGen. Crea schermate finali animate, inviti a iscriversi e sequenze di chiusura personalizzate con musica, didascalie e callout cliccabili per il tuo video di chiusura, il tutto senza bisogno di modificare timeline o avere esperienza di motion design. Crea finali coerenti che mantengano gli spettatori incollati allo schermo e li spingano a cliccare.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Schermate finali di YouTube e inviti a iscriversi

Schermate finali di YouTube e inviti a iscriversi

Aggiungi pulsanti di iscrizione animati, video consigliati e collegamenti alle playlist nel tuo video di chiusura per favorire la permanenza sul canale e la crescita.

Schermate di chiusura del corso e della lezione

Schermate di chiusura del corso e della lezione

Concludi le lezioni con i prossimi passi, un riassunto e i link ai quiz in un video di chiusura di alta qualità per aumentare i tassi di completamento e i risultati di apprendimento.

Finali di video aziendali personalizzati

Finali di video aziendali personalizzati

Concludi dimostrazioni di prodotto, webcast e annunci con testo legale coerente, dettagli di contatto e loghi aziendali nel tuo video di chiusura.

Riassunti degli eventi e video dei momenti migliori

Riassunti degli eventi e video dei momenti migliori

Video di chiusura dell'evento con menzioni degli sponsor, link social e inviti all'azione per RSVP o acquisto biglietti per stimolare azioni di follow-up.

Conclusioni di video social e conti alla rovescia

Conclusioni di video social e conti alla rovescia

Usa brevi finali ciclabili per Reels e Shorts con rapidi inviti all'azione, nomi utente e hashtag che mantengono alto l'engagement.

Conclusione di podcast e interviste

Conclusione di podcast e interviste

Crea clip di chiusura con sottofondo audio contenenti note dello show, link degli ospiti e istruzioni per l'abbonamento per la pubblicazione cross-channel, inclusi TikTok e YouTube.

Perché HeyGen è il miglior creatore di outro

HeyGen aiuta creator e team a produrre velocemente outro professionali, così il tuo canale appare coerente e il tuo pubblico sa cosa fare dopo. Inizia da un modello o un prompt, personalizza testo e tempistica, scegli musica e voce, poi esporta file pronti per la piattaforma in pochi minuti.

Mantieni gli spettatori interessati e assicurati che compiano azioni

Crea finali di video che mettano in evidenza il tuo prossimo video, playlist o pulsante di iscrizione, così che più spettatori rimangano sul tuo canale e compiano azioni.

Veloce, ripetibile, coerente con il marchio

Utilizza modelli e kit di marca per creare una libreria di finali che corrispondano alle tue miniature, colori e tono senza dover ricostruire ogni volta.

Non sono richieste competenze di design

Layout guidati, suggerimenti per la sceneggiatura e controlli semplici della timeline rendono facile produrre finali animati dall'aspetto raffinato.

Avatar fotografico AI e animazione dei personaggi

Anima ritratti, foto a figura intera e avatar con gesti realistici. Questo generatore di immagini analizza le espressioni e aggiunge animazioni facciali realistiche utilizzando intelligenza artificiale avanzata, creando risultati video coinvolgenti.

Un anziano sorridente, con un menu "Scegli il tuo avatar" che mostra diverse immagini del profilo.

Creazione rapida di video da foto

Carica un'immagine, aggiungi il tuo script e clicca su genera video. HeyGen si occupa del resto. Trasforma le foto in video straordinari in pochi secondi con alta qualità video. Questo è lo strumento ideale da immagine a video per chi necessita di una creazione video rapida su larga scala.

Un'interfaccia di caricamento foto che mostra molteplici immagini di una donna nera sorridente, con un cursore che trascina un'altra sua immagine.

Voce, Musica e Didascalie in un Unico Flusso

Genera video utilizzando voci e musica integrate. Crea avatar parlanti con sottotitoli sincronizzati all'audio. Aggiungi strati audio senza bisogno di strumenti separati. Supporta diversi formati video e risoluzioni.

Clonazione della voce

Stili flessibili e controllo del movimento

Personalizza la durata del video, il rapporto d'aspetto e il ritmo. Guida le transizioni con comandi basati su testo come “panoramica lenta” o “zoom sul soggetto”. Questo strumento di generazione video ti offre il pieno controllo senza alcuna curva di apprendimento.

Un'interfaccia digitale che mostra uno sfondo a spirale 3D bianco, una timeline di editing video con miniature e un cursore blu su uno slot vuoto.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di outro di HeyGen

Crea un outro completo in quattro semplici passaggi, con strumenti che eliminano la complessità.

Passo 1

Scegli un modello o inizia da zero

Seleziona uno stile che si adatti al tuo canale, oppure incolla una breve istruzione descrivendo tono ed elementi, come “iscriviti, prossimo video, link social” per il tuo creatore di intro.

Passaggio 2

Personalizza testo, logo e tempistica

Aggiungi il nome del tuo canale, i tuoi profili social e una miniatura del video consigliato, poi imposta la durata di visualizzazione di ogni elemento.

Passaggio 3

Aggiungi audio e sottotitoli

Scegli una musica di sottofondo, genera una breve firma vocale e crea didascalie in modo che l'outro sia efficace anche in modalità silenziosa.

Passaggio 4

Esporta e allega ai video

Rendi disponibile un MP4 pronto per la piattaforma, scarica i sottotitoli SRT o utilizza un link ospitato. Salva il progetto come modello per episodi futuri.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di outro?

Un creatore di outro è un AI video generator che ti aiuta a progettare la sequenza di chiusura di un video, inclusi inviti a iscriversi, video consigliati, didascalie e branding, così che gli spettatori sappiano cosa fare dopo.

Ho bisogno di competenze di montaggio video per usare il creatore di outro di HeyGen?

No. HeyGen fornisce modelli, layout guidati e controlli semplici in modo che qualsiasi creatore possa produrre finali di video raffinati senza esperienza di motion design nel loro creatore di video.


Posso aggiungere miniature per iscrizione e playlist al mio finale di video?

Sì. Aggiungi segnaposto animati per le miniature, pulsanti di iscrizione e collegamenti alle playlist che rispettino i requisiti delle schermate finali di YouTube.

Posso includere musica e voce fuori campo nel mio finale?

Sì. Scegli tracce musicali royalty-free, carica il tuo audio o genera un breve voiceover per completare il video di chiusura per il tuo video su YouTube.

Quali formati di esportazione sono supportati?

Esporta file MP4 ottimizzati per YouTube e piattaforme social, e scarica file di sottotitoli come SRT per didascalie se necessario per il tuo video di chiusura.

Quanto dovrebbe durare un outro?

Gli outro di solito durano dai 5 ai 20 secondi a seconda della piattaforma e dell'invito all'azione. HeyGen ti aiuta con gli elementi temporali in modo che nulla sembri affrettato.

Posso riutilizzare lo stesso finale per diversi video?

Sì. Salva i progetti come modelli, applica i kit di marca, poi duplica e modifica le versioni per singoli episodi o stagioni del tuo video su YouTube.

Gli outros sono compatibili con gli strumenti di schermata finale di YouTube?

Sì. I modelli HeyGen includono aree sicure per gli elementi cliccabili di YouTube e possono essere esportati in modo che tu possa aggiungere facilmente le annotazioni della schermata finale di YouTube.

Posso creare diversi finali per diverse lingue o regioni?

Sì. Duplica il progetto, sostituisci i doppiaggi e le didascalie, ed esporta le versioni localizzate utilizzando il traduttore video senza modificare gli elementi visivi.

I miei contenuti multimediali sono al sicuro durante la modifica?

Sì. I tuoi caricamenti e progetti sono conservati in modo sicuro e tu controlli le impostazioni di accesso e condivisione per ogni progetto nel creatore di video.

I team possono collaborare ad altri progetti?

Sì. Invita i membri del team a modificare, rivedere e approvare le conclusioni in modo che i responsabili del canale e gli editor rimangano allineati.

Posso modificare un outro dopo averlo esportato?

Sì. Riapri il progetto, modifica il testo, la musica o il timing, poi genera una nuova esportazione per il tuo video di chiusura. Le versioni rimangono salvate così puoi tornare indietro se necessario.

Gli altri influenzano il tempo di visione o il coinvolgimento?

Un outro ben progettato incoraggia gli spettatori a guardare più contenuti o a iscriversi, il che può migliorare la durata della sessione e la crescita del canale se utilizzato con costanza.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

