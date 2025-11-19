Concludi ogni video con un chiaro invito all'azione e uno stile coerente con il marchio utilizzando il creatore di finali di HeyGen. Crea schermate finali animate, inviti a iscriversi e sequenze di chiusura personalizzate con musica, didascalie e callout cliccabili per il tuo video di chiusura, il tutto senza bisogno di modificare timeline o avere esperienza di motion design. Crea finali coerenti che mantengano gli spettatori incollati allo schermo e li spingano a cliccare.
Aggiungi pulsanti di iscrizione animati, video consigliati e collegamenti alle playlist nel tuo video di chiusura per favorire la permanenza sul canale e la crescita.
Concludi le lezioni con i prossimi passi, un riassunto e i link ai quiz in un video di chiusura di alta qualità per aumentare i tassi di completamento e i risultati di apprendimento.
Concludi dimostrazioni di prodotto, webcast e annunci con testo legale coerente, dettagli di contatto e loghi aziendali nel tuo video di chiusura.
Video di chiusura dell'evento con menzioni degli sponsor, link social e inviti all'azione per RSVP o acquisto biglietti per stimolare azioni di follow-up.
Usa brevi finali ciclabili per Reels e Shorts con rapidi inviti all'azione, nomi utente e hashtag che mantengono alto l'engagement.
Crea clip di chiusura con sottofondo audio contenenti note dello show, link degli ospiti e istruzioni per l'abbonamento per la pubblicazione cross-channel, inclusi TikTok e YouTube.
Perché HeyGen è il miglior creatore di outro
HeyGen aiuta creator e team a produrre velocemente outro professionali, così il tuo canale appare coerente e il tuo pubblico sa cosa fare dopo. Inizia da un modello o un prompt, personalizza testo e tempistica, scegli musica e voce, poi esporta file pronti per la piattaforma in pochi minuti.
Crea finali di video che mettano in evidenza il tuo prossimo video, playlist o pulsante di iscrizione, così che più spettatori rimangano sul tuo canale e compiano azioni.
Utilizza modelli e kit di marca per creare una libreria di finali che corrispondano alle tue miniature, colori e tono senza dover ricostruire ogni volta.
Layout guidati, suggerimenti per la sceneggiatura e controlli semplici della timeline rendono facile produrre finali animati dall'aspetto raffinato.
Come utilizzare il creatore di outro di HeyGen
Crea un outro completo in quattro semplici passaggi, con strumenti che eliminano la complessità.
Seleziona uno stile che si adatti al tuo canale, oppure incolla una breve istruzione descrivendo tono ed elementi, come “iscriviti, prossimo video, link social” per il tuo creatore di intro.
Aggiungi il nome del tuo canale, i tuoi profili social e una miniatura del video consigliato, poi imposta la durata di visualizzazione di ogni elemento.
Scegli una musica di sottofondo, genera una breve firma vocale e crea didascalie in modo che l'outro sia efficace anche in modalità silenziosa.
Rendi disponibile un MP4 pronto per la piattaforma, scarica i sottotitoli SRT o utilizza un link ospitato. Salva il progetto come modello per episodi futuri.
Un creatore di outro è un AI video generator che ti aiuta a progettare la sequenza di chiusura di un video, inclusi inviti a iscriversi, video consigliati, didascalie e branding, così che gli spettatori sappiano cosa fare dopo.
No. HeyGen fornisce modelli, layout guidati e controlli semplici in modo che qualsiasi creatore possa produrre finali di video raffinati senza esperienza di motion design nel loro creatore di video.
Sì. Aggiungi segnaposto animati per le miniature, pulsanti di iscrizione e collegamenti alle playlist che rispettino i requisiti delle schermate finali di YouTube.
Sì. Scegli tracce musicali royalty-free, carica il tuo audio o genera un breve voiceover per completare il video di chiusura per il tuo video su YouTube.
Esporta file MP4 ottimizzati per YouTube e piattaforme social, e scarica file di sottotitoli come SRT per didascalie se necessario per il tuo video di chiusura.
Gli outro di solito durano dai 5 ai 20 secondi a seconda della piattaforma e dell'invito all'azione. HeyGen ti aiuta con gli elementi temporali in modo che nulla sembri affrettato.
Sì. Salva i progetti come modelli, applica i kit di marca, poi duplica e modifica le versioni per singoli episodi o stagioni del tuo video su YouTube.
Sì. I modelli HeyGen includono aree sicure per gli elementi cliccabili di YouTube e possono essere esportati in modo che tu possa aggiungere facilmente le annotazioni della schermata finale di YouTube.
Sì. Duplica il progetto, sostituisci i doppiaggi e le didascalie, ed esporta le versioni localizzate utilizzando il traduttore video senza modificare gli elementi visivi.
Sì. I tuoi caricamenti e progetti sono conservati in modo sicuro e tu controlli le impostazioni di accesso e condivisione per ogni progetto nel creatore di video.
Sì. Invita i membri del team a modificare, rivedere e approvare le conclusioni in modo che i responsabili del canale e gli editor rimangano allineati.
Sì. Riapri il progetto, modifica il testo, la musica o il timing, poi genera una nuova esportazione per il tuo video di chiusura. Le versioni rimangono salvate così puoi tornare indietro se necessario.
Un outro ben progettato incoraggia gli spettatori a guardare più contenuti o a iscriversi, il che può migliorare la durata della sessione e la crescita del canale se utilizzato con costanza.
